Mỗi lần chuyển mùa, nhiều chị em lại muốn mua thêm quần áo để làm mới bản thân. Tuy nhiên, đôi khi thứ khiến tổng thể trông quen thuộc lại chính là mái tóc đã giữ nguyên suốt nhiều năm.

Trong những hình ảnh tham khảo, tóc ngắn cho thấy khả năng biến đổi phong cách khá rõ. Cùng là độ dài quanh cằm hoặc chạm gáy, đường cắt bằng tạo vẻ chỉn chu, những lớp tóc tỉa mang lại sự mềm mại, còn sóng uốn giúp diện mạo thêm sinh động.

1. Blunt bob: Tóc bob cắt bằng, đơn giản mà có điểm nhấn

Đặc trưng của blunt bob là phần đuôi được cắt tương đối bằng, tạo đường viền rõ ràng. Độ dài thường quanh cằm hoặc thấp hơn một chút, giúp mái tóc trông gọn gàng và làm nổi bật vùng cổ.

Trong ảnh, kiểu tóc này được biến tấu bằng ngôi giữa, ngôi lệch hoặc thao tác vén một bên sau tai. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ chuyển cảm giác từ thanh lịch sang cá tính.

Blunt bob dễ kết hợp cùng áo thun trắng, áo len mỏng hay blazer. Với tóc mảnh, đường cắt bằng có thể giúp phần ngọn trông đầy đặn hơn. Người có tóc dày nên trao đổi với thợ về cách xử lý độ nặng bên trong để phom tóc bớt cứng. Giữ màu đen hoặc nâu tự nhiên cũng đã đủ làm nổi bật đường cắt.

2. Wendy cut: Tóc ngắn tỉa lớp, mềm mại và dễ biến tấu

Các mẫu Wendy cut trong ảnh có độ dài từ chạm gáy đến gần vai, kết hợp nhiều lớp tóc và phần mái mỏng. Đuôi tóc hơi ôm vào hoặc vểnh nhẹ ra ngoài, tạo chuyển động tự nhiên quanh khuôn mặt.

Đây là gợi ý cho người thích vẻ nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn mái tóc có nét cá tính. Khi đi cùng cardigan, áo len cổ tròn hay sơ mi, những lớp tóc giúp tổng thể bớt nghiêm nghị.

Điểm cần cân nhắc là mức độ tỉa. Tóc ít nên giữ độ đầy ở phần đuôi, tránh tỉa quá mạnh khiến ngọn trông thưa. Phần mái cũng có thể điều chỉnh: mái thưa tạo cảm giác thanh thoát, trong khi mái dài rẽ sang hai bên đem lại vẻ trưởng thành hơn.

3. Wavy bob: Tóc bob gợn sóng, phóng khoáng mà vẫn nữ tính

Nếu bob cắt bằng gây ấn tượng bằng đường nét, wavy bob thu hút nhờ độ phồng và chuyển động. Những lọn sóng trong ảnh khá thoáng, xen kẽ các phần tóc uốn cong nhẹ, tạo cảm giác mềm mại.

Kiểu tóc này giúp bộ đồ đơn giản có thêm điểm nhấn. Một chiếc áo trơn hoặc sơ mi sáng màu cũng đủ đi cùng mái tóc bồng bềnh.

Khi tạo kiểu, nên điều chỉnh độ sóng theo chất tóc. Tóc dày có thể chọn lọn lớn, vừa phải; tóc mảnh nên giữ sóng nhẹ để phần ngọn trông mềm. Sấy nâng chân tóc và bóp nhẹ phần đuôi là những thao tác giúp hoàn thiện phom.

Dù chọn kiểu nào, hãy mang ảnh tham khảo đến salon và trao đổi về chất tóc, độ dài mong muốn cùng thời gian có thể dành cho việc tạo kiểu. Tóc ngắn vẫn cần tỉa định kỳ; một lựa chọn vừa đẹp vừa hợp nếp sinh hoạt sẽ giúp việc làm mới bản thân trở nên đáng tiền hơn.