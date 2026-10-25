Tóc ngắn đuôi vểnh: Kiểu tóc tưởng đơn giản nhưng giúp diện mạo trẻ ra vài tuổi

Phần đuôi tóc được tạo độ cong rất nhẹ ra ngoài giúp gương mặt trông thanh thoát hơn, mái tóc cũng có chuyển động tự nhiên thay vì nằm im, dễ tạo cảm giác tóc dày và có sức sống.





Kiểu tóc trong ảnh là một gợi ý đáng tham khảo: tóc được cắt ngang cằm hoặc chạm nhẹ qua cằm, ôm vừa phải vào phần quai hàm. Phần ngọn không ép cụp sát mặt mà được xử lý vểnh nhẹ, tạo nên đường nét mềm mại và phóng khoáng. Đây là kiểu tóc có vẻ đẹp rất "lười biếng có chủ đích" – nhìn như không cần tạo kiểu quá nhiều nhưng vẫn đủ để diện mạo trở nên cuốn hút.

Điểm hay của tóc ngắn vểnh nhẹ nằm ở khả năng làm gương mặt bớt nặng nề. Với người có khuôn mặt tròn hoặc hơi bầu bĩnh, phần đuôi tóc hướng ra ngoài sẽ tạo cảm giác mở rộng theo chiều ngang ở vị trí xương quai hàm, từ đó giúp tổng thể cân đối hơn. Nếu sở hữu gương mặt dài, có thể chọn tóc chạm cằm, kết hợp mái thưa hoặc mái bay để gương mặt trông mềm mại, hài hòa.

Một ưu điểm khác là kiểu tóc này không đòi hỏi mái tóc phải quá dày. Khi được cắt tỉa gọn ở phần chân tóc, phần đuôi tỉa mỏng nhẹ và tạo nếp cong vừa đủ, tóc mảnh cũng có thể trông bồng bềnh hơn. Những lọn tóc con buông tự nhiên trước trán hay hai bên má càng khiến diện mạo thêm nữ tính, có chút nét Hàn Quốc rất dễ ứng dụng.

Về màu tóc, nâu lạnh, nâu trà, nâu hạt dẻ hoặc nâu chocolate là những lựa chọn an toàn giúp mái tóc ngắn vểnh nhẹ thêm bóng khỏe. Không nhất thiết phải nhuộm màu quá sáng; một màu nâu có độ sâu vừa phải đã đủ tôn da, đồng thời làm các lớp tóc và độ cong ở phần đuôi hiện rõ hơn. Với môi trường công sở, đây cũng là kiểu tóc gọn gàng nhưng không hề cứng nhắc.

Để giữ tóc đẹp mỗi ngày, sau khi sấy khô khoảng 80%, hãy dùng lược tròn hoặc máy uốn tạo độ cong nhẹ cho phần đuôi theo hướng ra ngoài. Không nên uốn quá nhiều vì đuôi tóc sẽ dễ bị cứng, mất đi vẻ tự nhiên vốn có. Một chút xịt dưỡng hoặc serum mỏng nhẹ ở phần ngọn sẽ giúp tóc vào nếp, bóng mượt và hạn chế xơ rối.

Tóc ngắn vểnh nhẹ không cần cố gắng để nổi bật. Chính sự gọn gàng, mềm mại và chút chuyển động vừa đủ đã khiến kiểu tóc này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ngày muốn làm mới bản thân mà vẫn giữ vẻ thanh lịch.