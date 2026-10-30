Việc các ngôi sao đình đám có bản sao không còn là chuyện hiếm, nhưng trường hợp của Ada Malik - "chị em song sinh" đến từ Ấn Độ của Lisa - mang đến một câu chuyện nhiều tranh cãi. Được biết, nhà thiết kế thời trang sinh năm 1995 từng theo học tại ngôi trường danh giá Parsons School of Design ở New York và là con gái út của nhà soạn nhạc Bollywood kỳ cựu Anu Malik.

Sở hữu mái tóc bob cá tính, tóc mái bằng đặc trưng và đặc biệt là phong cách trang điểm kẻ mắt mèo sắc sảo, Ada Malik từng nhiều lần được truyền thông và cư dân mạng ví von là bản sao của thành viên BLACKPINK khi xuất hiện trong các sự kiện cùng người bố nổi tiếng.

NTK người Ấn Độ với gương mặt cực giống Lisa (BLACKPINK).

Thế nhưng, trong lần lộ diện mới nhất tại một sự kiện, diện mạo của nhà thiết kế người Ấn Độ khi lọt vào ống kính cam thường bắt cận bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Sở hữu gương mặt giống Lisa (BLACKPINK) đến ngỡ ngàng, song nhan sắc thật với nhiều khuyết điểm của cô nàng lại vô tình gây ra vô số ý kiến trái chiều.

Đoạn video cận mặt của Ada Malik khiến nhiều người giật mình vì nhầm tưởng là Lisa.

Trước ống kính chân thực, không có filter làm đẹp, Ada Malik để lộ kết cấu da với nhiều sẹo mụn chi chút. Bên cạnh đó, layout trang điểm của nữ nhà thiết kế 30 tuổi bị nhận xét là hơi "quá tay" và có phần nặng nề. Việc đánh nền dày, kẻ đường eyeliner to bản, đậm nét kết hợp cùng màu son trầm tối và phụ kiện tai mèo khiến vẻ ngoài của cô trở nên kém sắc hơn hẳn so với những hình ảnh tự đăng tải trước đó. Thậm chí, phong cách makeup over này còn khiến một số netizen mỉa mai gọi cô là "Lisa Black Widow".

NTK 31 tuổi có khuyết điểm sẹo mụn...

... ngoài ra phong cách trang điểm đậm với đường eyeliner dày, đậm cũng là lý do netizen bàn tán về ngoại hình cô nàng Ada Malik.

Sự đối lập giữa nét hao hao nữ idol toàn cầu và nhan sắc thực tế đầy khuyết điểm đã khiến netizen quốc tế đứng hình mất vài giây. Trên các diễn đàn mạng, hàng loạt bình luận chế giễu xuất hiện.

Nhiều tài khoản thừa nhận họ đã bị "lú" khi xem video: "Nhìn cứ tưởng Lisa chứ", "Lisa Blackpink hả?", "Lisa bản Ấn Độ", "Lisa bản Meesho (ứng dụng mua sắm giá rẻ)". Đáng chú ý, không ít ý kiến bày tỏ sự khó hiểu trước lớp makeup và làn da của cô: "Halloween đến sớm vậy", "Sao cô ấy không xử lý mấy vết sẹo mụn đó đi nhỉ".

Dưới video đang viral này, cái tên Lisa liên tục bị réo gọi.

Khách quan mà nói, việc một người sở hữu làn da có sẹo mụn hay khuyết điểm là điều hết sức bình thường về mặt sinh lý. Tuy nhiên, khán giả vốn đã mặc định hình ảnh Lisa gắn liền với làn da láng mịn không tì vết nhờ được chăm sóc da liễu đắt đỏ và ánh sáng sân khấu hỗ trợ. Do đó, khi đối diện với một "bản sao" mang đường nét tương đồng nhưng lại đi kèm khuyết điểm quá đỗi chân thực, hiệu ứng hụt hẫng từ netizen là điều khó tránh khỏi.

Có ý kiến cho rằng NTK sinh năm 1995 không nên được gọi là bản sao của Lisa vì cô hơn tuổi nữ idol.

Bỏ qua những ồn ào không đáng có về ngoại hình, Ada Malik vẫn đang chứng minh thực lực trong lĩnh vực thời trang. Ở tuổi 30, nữ nhà thiết kế thường xuyên chia sẻ các dự án sáng tạo cá nhân và có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám tại làng giải trí Ấn Độ.

Ảnh, Clip: IGNV