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Chu Thanh Huyền đọ sắc với vợ Xuân Son trên sân Mỹ Đình: Nàng WAG người Brazil chiếm trọn "spotlight"

Tiên Tiên, Ảnh: Như Hoàn,
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Hai nàng WAG Chu Thanh Huyền và Marcele Seippel đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải xuất hiện trên khán đài sân Mỹ Đình tối ngày 31/7 trong trận đội tuyển Việt Nam đấu Singapore thuộc ASEAN Cup 2026

Thanh Huyền diện đồ đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ làn da trắng mịn

Trong khi đó vợ Xuân Son mặc áo số 12 của chồng, cô nàng rạng rỡ tạo dáng khi thấy ống kính truyền thông

Vợ Xuân Son - Marcele Seippel chiếm trọn spotlight với nhan sắc xinh đẹp

Cô nàng còn dẫn theo các con và người thân đến sân

Vợ xuân Son đặt tay lên ngực khi hát quốc ca

Nụ cười và nhan sắc ngọt ngào của nàng WAG đến từ Brazil

Tuy nhiên, ở trận đấu này cả Quang Hải và Xuân Son đều không thể hiện được nhiều

Quang Hải bị các cầu thủ Singapore kèm chặt

Đội trưởng của tuyển Việt Nam không có nhiều đường bóng đột phá

Hàng loạt cơ hội tiếp cận khung thành bị phá vỡ

Xuân Son trên hàng công cũng kém duyên với bàn thắng

Cả Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc đều không để để lại dấu ấn

Một trận đấu mà hàng công của tuyển Việt Nam không được đánh giá cao

Tuyển Việt Nam hoà 0-0 Singapore chung cuộc và tự đẩy mình vào thế khó trước trận gặp Indonesia vào ngày 3/8

 

Theo Đời sống pháp luật Copy link 01/08/2026 08:03 (GMT +7)
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