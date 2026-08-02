Chu Thanh Huyền đọ sắc với vợ Xuân Son trên sân Mỹ Đình: Nàng WAG người Brazil chiếm trọn "spotlight" Tiên Tiên, Ảnh: Như Hoàn, 07:08 02/08/2026 Chia sẻ Hai nàng WAG Chu Thanh Huyền và Marcele Seippel đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. "Có mỗi cái việc... cũng không xong": Câu nói cay nghiệp mà không ít người mẹ ở nhà chăm con nhỏ từng phải nghe Muốn con sống theo kiểu không có động lực, thì bố mẹ cứ tiếp tục giám sát kè kè như 1 chiếc camera đi! Không phải mẹ chồng cũng chẳng tại cơm áo gạo tiền: Tôi tự đẩy mình đến ngưỡng trầm cảm sau sinh chỉ vì những thứ viển vông thế này! Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải xuất hiện trên khán đài sân Mỹ Đình tối ngày 31/7 trong trận đội tuyển Việt Nam đấu Singapore thuộc ASEAN Cup 2026 Thanh Huyền diện đồ đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ làn da trắng mịn Trong khi đó vợ Xuân Son mặc áo số 12 của chồng, cô nàng rạng rỡ tạo dáng khi thấy ống kính truyền thông Vợ Xuân Son - Marcele Seippel chiếm trọn spotlight với nhan sắc xinh đẹp Cô nàng còn dẫn theo các con và người thân đến sân Vợ xuân Son đặt tay lên ngực khi hát quốc ca Nụ cười và nhan sắc ngọt ngào của nàng WAG đến từ Brazil Tuy nhiên, ở trận đấu này cả Quang Hải và Xuân Son đều không thể hiện được nhiều Quang Hải bị các cầu thủ Singapore kèm chặt Đội trưởng của tuyển Việt Nam không có nhiều đường bóng đột phá Hàng loạt cơ hội tiếp cận khung thành bị phá vỡ Xuân Son trên hàng công cũng kém duyên với bàn thắng Cả Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc đều không để để lại dấu ấn Một trận đấu mà hàng công của tuyển Việt Nam không được đánh giá cao Tuyển Việt Nam hoà 0-0 Singapore chung cuộc và tự đẩy mình vào thế khó trước trận gặp Indonesia vào ngày 3/8 Theo Đời sống pháp luật Copy link 01/08/2026 08:03 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chu-thanh-huyen-do-sac-voi-vo-xuan-son-tren-san-my-dinh-nang-wag-nguoi-brazil-chiem-tron-spotlight-a654000.html 2 "bánh bèo" nhà Tuấn Dương - Lucie Nguyễn trộm vía ăn ngủ vào nếp từ bé: Nghe cách "mom Dương" rèn con là đủ hiểu Chia sẻ nàng WAGs Việt Chu Thanh Huyền