Mẫu áo đang "hot" hơn cả áo sơ mi: Mặc lên rất nữ tính nổi bật, còn thanh lịch từ công sở ra phố

Nói tới các mẫu áo đặc trưng của mùa hè, áo sơ mi từng chiếm trọn spotlight như món đồ cơ bản không thể thiếu trong tủ đồ. Thế nhưng, năm nay, áo blouse đang chứng tỏ mình là "ngôi sao mới" với sức hút vượt trội, vừa thanh lịch, vừa nữ tính, lại dễ mix & match cho nhiều phong cách. Không quá cứng nhắc như sơ mi, áo blouse mang đến cảm giác mềm mại, bay bổng nhưng vẫn đủ lịch sự để diện đi làm, đi chơi hay đi hẹn hò. Dưới đây là 5 cách phối đồ với áo blouse đang được phái đẹp ưa chuộng.

Áo blouse và chân váy dài

Kết hợp áo blouse với chân váy dài là công thức kinh điển, nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn vừa nữ tính vừa thanh lịch. Một chiếc blouse màu pastel đi cùng chân váy maxi họa tiết hoa nhí sẽ tạo nên vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng.

Nếu muốn tăng thêm vẻ sang trọng, bạn có thể sơ vin áo vào váy, thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn và một chiếc túi xách cỡ nhỏ. Bộ đôi này đặc biệt thích hợp cho những buổi dạo phố cuối tuần hoặc diện đi làm cũng rất thanh lịch.

Áo blouse và chân váy ngắn

Trong khi chân váy dài mang đến vẻ mềm mại, chân váy ngắn lại giúp áo blouse trở nên trẻ trung, năng động hơn. Một chiếc blouse trắng cơ bản phối cùng chân váy chữ A hoặc chân váy mini xếp ly là công thức lý tưởng cho những buổi hẹn hò hay đi cafe cùng bạn bè.

Chị em có thể kết hợp thêm đôi sneaker trắng hoặc sandal quai mảnh để tăng vẻ tươi trẻ. Công thức này vừa tôn dáng, vừa mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu, đồng thời vẫn giữ được nét thanh lịch cần thiết.

Áo blouse và quần âu

Nếu bạn cần một set đồ chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc cho công sở, áo blouse phối cùng quần âu chính là lựa chọn lý tưởng. Một chiếc blouse chất liệu lụa hoặc chiffon kết hợp quần âu đen hoặc be sẽ tạo nên tổng thể trang nhã, thanh lịch. Sơ vin gọn gàng và thêm đôi giày cao gót là bạn đã có ngay outfit vừa hiện đại vừa chuyên nghiệp. Với công thức này, bạn có thể chọn thêm blazer nếu muốn tăng thêm sự sang trọng và quyền lực.

Áo blouse và quần jeans

Áo blouse không chỉ dành cho môi trường công sở hay các buổi đi chơi sang trọng mà còn dễ dàng biến hóa cùng quần jeans để tạo set đồ casual nhưng vẫn tinh tế. Một chiếc blouse tay bồng phối cùng quần jeans ống đứng hoặc skinny sẽ mang đến vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Nếu muốn phá cách, bạn có thể sơ vin một nửa áo blouse, đi cùng sneaker hoặc ankle boots. Đây là cách phối đồ phù hợp cho những ngày dạo phố, đi mua sắm hoặc gặp gỡ bạn bè.

Áo blouse và quần denim trắng

Công thức áo blouse kết hợp quần denim trắng là lựa chọn lý tưởng để bạn tạo điểm nhấn cho trang phục mùa hè. Denim trắng mang đến cảm giác tươi sáng, dễ chịu, trong khi áo blouse tạo nét mềm mại, nữ tính.

Bạn có thể chọn blouse họa tiết nhẹ hoặc blouse trơn màu pastel, sơ vin một nửa áo để tôn eo và thêm sandal hoặc giày mule để hoàn thiện outfit. Đây là set đồ vừa hợp đi làm vào những ngày hè, vừa lý tưởng cho những chuyến đi chơi ngoài trời, vừa mát mẻ vừa thời thượng.

Ảnh: Instagram