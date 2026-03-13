Tôi kiên trì 5 phút massage với đá mỗi tối để kích thích tuần hoàn dưới da, nhờ đó nhìn trẻ hơn 5 tuổi

Trong thế giới làm đẹp hiện nay, nhiều người cho rằng việc chống lão hóa phải đi kèm với những liệu trình phức tạp hoặc các sản phẩm đắt tiền. Tuy nhiên, nàng blogger làm đẹp người Trung Quốc Mikkio lại chia sẻ một phương pháp rất đơn giản: chỉ cần 5 phút mỗi tối với đá guasha và dầu dưỡng da, làn da vẫn có thể duy trì vẻ căng bóng, săn chắc và hạn chế hình thành nếp nhăn mới.

Theo Mikkio, một trong những nguyên nhân khiến làn da nhanh lão hóa không chỉ nằm ở tuổi tác mà còn liên quan đến tuần hoàn máu kém và cơ mặt bị căng cứng. Khi cơ mặt thường xuyên bị căng thẳng - do áp lực công việc, thức khuya hay tiếp xúc nhiều với màn hình - làn da dễ trở nên xỉn màu, kém đàn hồi và dần xuất hiện các nếp nhăn nhỏ. Vì vậy, cô duy trì thói quen massage guasha mỗi tối trước khi đi ngủ, coi đó như một bước thư giãn giúp làn da được "đánh thức" sau một ngày dài.

Mikkio cho biết bước quan trọng đầu tiên là sử dụng dầu dưỡng da trước khi massage. Theo cô, dầu dưỡng không chỉ giúp cấp ẩm mà còn tạo độ trượt cần thiết để đá guasha lướt nhẹ trên da, tránh tình trạng kéo căng bề mặt da - điều có thể khiến da dễ hình thành nếp nhăn. Những loại dầu dưỡng giàu chất chống oxy hóa hoặc chứa vitamin thường được cô ưu tiên sử dụng, bởi chúng giúp nuôi dưỡng làn da mềm mại và hỗ trợ quá trình chống lão hóa.

Sau khi làm sạch da và thoa một lớp dầu dưỡng mỏng, Mikkio bắt đầu massage với đá guasha trong khoảng 5 phút. Cô thường thực hiện các động tác từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài, vì đây là hướng massage giúp nâng cơ và hỗ trợ lưu thông bạch huyết. Động tác đầu tiên là lướt đá dọc theo đường viền hàm, từ cằm hướng lên tai. Theo Mikkio, bước này giúp khuôn mặt trông gọn gàng hơn và hỗ trợ giảm cảm giác sưng mặt vào buổi sáng hôm sau.

Tiếp theo, cô dùng guasha massage nhẹ vùng gò má, bắt đầu từ cánh mũi và kéo lên phía thái dương. Đây là vùng da dễ xuất hiện dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là rãnh cười. Những động tác nhẹ nhàng ở khu vực này giúp kích thích tuần hoàn máu dưới da, từ đó giúp làn da trông hồng hào và tươi tắn hơn.

Với vùng trán, Mikkio di chuyển đá guasha theo chiều ngang từ giữa trán ra hai bên. Cô cho biết động tác này giúp thư giãn cơ trán, đặc biệt với những người có thói quen nhíu mày khi làm việc. Khi cơ mặt được thả lỏng, các nếp nhăn nhỏ trên trán cũng có xu hướng trở nên ít rõ rệt hơn. Mikkio luôn duy trì massage với guasha mỗi tối bởi việc này mang lại cho làn da của cô rất nhiều lợi ích:

1. Kích thích lưu thông máu, giúp da hồng hào hơn

Một trong những lợi ích dễ nhận thấy nhất của guasha là khả năng kích thích tuần hoàn máu dưới da. Khi nhẹ nhàng lướt đá trên bề mặt da theo các hướng nâng cơ, các mạch máu nhỏ được kích thích lưu thông tốt hơn. Nhờ vậy, làn da có thể trông hồng hào, tươi tắn và khỏe khoắn hơn. Khi kết hợp với dầu dưỡng, đá guasha trượt trên da mượt mà hơn, giúp quá trình massage trở nên dễ chịu và hiệu quả hơn.

2. Hỗ trợ giảm căng thẳng cho cơ mặt

Cơ mặt cũng giống như các nhóm cơ khác trên cơ thể, có thể bị căng thẳng sau một ngày dài làm việc, đặc biệt với những người thường xuyên biểu cảm hoặc tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính. Massage bằng guasha giúp các cơ mặt được thư giãn, từ đó giúp gương mặt trông mềm mại và tự nhiên hơn. Việc sử dụng dầu dưỡng không chỉ giúp giảm ma sát mà còn mang lại cảm giác thư giãn, giống như một liệu pháp spa tại nhà.

3. Hỗ trợ làm giảm bọng mắt và tình trạng sưng mặt

Massage guasha đúng cách có thể hỗ trợ hệ bạch huyết hoạt động tốt hơn, từ đó giúp giảm cảm giác sưng hoặc bọng mắt sau khi ngủ dậy. Khi thực hiện các động tác massage nhẹ nhàng từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên, quá trình thoát dịch thừa dưới da có thể được hỗ trợ. Kết hợp với dầu dưỡng giúp các động tác massage trở nên trơn tru, tránh kéo căng da - điều rất quan trọng trong chăm sóc da chống lão hóa.

4. Hỗ trợ cải thiện độ săn chắc của da

Một số người sử dụng guasha thường xuyên cho rằng làn da của họ có cảm giác săn chắc và mịn màng hơn theo thời gian. Điều này có thể liên quan đến việc massage giúp kích thích tuần hoàn máu và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của da. Dầu dưỡng chứa các thành phần như vitamin, chất chống oxy hóa hoặc axit béo cũng góp phần nuôi dưỡng làn da, giúp da mềm mại và đàn hồi hơn.

5. Giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn

Khi sử dụng guasha cùng dầu dưỡng, các động tác massage có thể giúp dưỡng chất lan tỏa đều trên da. Lực massage nhẹ nhàng cũng có thể hỗ trợ da hấp thụ sản phẩm tốt hơn so với việc chỉ thoa bằng tay. Ngoài ra, dầu dưỡng còn giúp khóa ẩm, hạn chế tình trạng da khô - một trong những nguyên nhân khiến các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm.

6. Mang lại cảm giác thư giãn và chăm sóc bản thân

Bên cạnh các lợi ích cho làn da, việc massage guasha còn giúp nhiều người cảm thấy thư giãn hơn sau một ngày dài. Chỉ cần vài phút massage vào buổi tối cũng có thể trở thành một thói quen chăm sóc bản thân, giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác dễ chịu trước khi đi ngủ.

Lưu ý khi sử dụng gua sha và dầu dưỡng: Để đạt hiệu quả tốt và tránh làm tổn thương da, bạn nên sử dụng gua sha với lực nhẹ và theo hướng nâng cơ (từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài). Trước khi massage, hãy thoa một lớp dầu dưỡng hoặc serum đủ để giúp đá trượt mượt trên da. Ngoài ra, cần vệ sinh dụng cụ gua sha sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo vệ sinh.

Dưới đây là 1 số loại guasha mà bạn có thể tham khảo ngay:

Guasha Thép Massage Mặt KUSANCO – Dụng Cụ Massage Thư Giãn, Chăm Sóc Da

Nơi mua: KUSANCO

Đá Massage Mặt Guasha Nâng Cơ Mát Xa Chất Liệu Ngọc Thạch Anh Thiên Nhiên MỊN MÀNG VIỆT NAM

Nơi mua: MỊN MÀNG VIỆT NAM

Đá Massage Mặt Guasha Giúp Da Săn Chắc Thon Gọn Cơ Mặt Lora Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên

Nơi mua: Lora

Theo Mikkio, bí quyết chống lão hóa đôi khi không nằm ở những bước chăm sóc quá cầu kỳ mà ở sự kiên trì với những thói quen nhỏ mỗi ngày. Chỉ với 5 phút massage guasha kết hợp dầu dưỡng trước khi đi ngủ, làn da có thể được thư giãn, lưu thông máu tốt hơn và duy trì vẻ căng mịn tự nhiên. Với nhiều người bận rộn, đây có thể là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để chăm sóc và bảo vệ làn da theo thời gian.