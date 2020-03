Chồng ngủ ngáy như kéo gỗ làm vợ bơ phờ thức đêm dỗ 2 con, các mẹ nhìn vào ai cũng xót xa

Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng chăm con nhỏ là công việc đơn giản và không có gì to tát. Thế nhưng sự thật là nó lại vất vả vô cùng, mà những ai trải qua rồi mới hiểu được. Cả ngày trông con, làm việc nhà, chỉ đến khi con cái ngủ say thì lúc này các bà mẹ mới được nghỉ ngơi đôi chút. Thế những khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này cũng sẽ bị phá bĩnh nếu như chồng... ngủ ngáy quá to.

Mới đây, câu chuyện một bà mẹ phải thức đêm để dỗ 2 con do chồng ngủ ngáy to đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Hình ảnh người mẹ mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù, mặt mũi phờ phạc ngồi ôm 2 con nhỏ khiến ai nhìn vào cùng xót xa. Trong khi đó bên cạnh là người chồng đang ngủ say sưa không biết gì.

Người mẹ mệt mỏi ôm 2 con do chồng ngủ ngáy quá to.

Vì tiếng ngáy quá to của người chồng khiến cô và 2 con không thể ngủ được nên người mẹ đã phải ngồi trên bục cửa sổ và ôm 2 con vào lòng dỗ dành. Sau đó cô phải đứng lên bàn do chồng lăn lộn chiếm hết giường. Hai bé tuy không khóc nhưng cứ tròn mắt nhìn bố ngạc nhiên. Ban ngày phải trông con, ban đêm cũng không được ngủ khiến bà mẹ trẻ này mệt mỏi, kiệt sức.

Người chồng sau đó lăn lộn khắp giường.

Khiến cô phải ngồi lên bàn.

2 bé tuy không khóc nhưng cứ tròn mắt nhìn bố.

Nhìn những hình ảnh này, cư dân mạng thật sự chạnh lòng cho tình cảnh của bà mẹ, khi ban ngày đã phải quay cuồng với việc chăm con, đến đêm cũng không được một giấc ngủ ngon. Nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với cô, bởi họ cũng đã trải qua tình huống như vậy và một giấc ngủ ngon là điều khá xa xỉ.

Cư dân mạng cũng đưa ra những quan điểm của mình về tình huống này:

- Chồng tôi mà ngáy như này, tôi sẽ tát anh ấy một cái rồi giả vờ ngủ.

- Có thể lay chồng dậy hoặc sang phòng khác ngủ mà.

- Chồng tôi nằm trên tầng 3 ngủ ngáy mà dưới tầng 1 cũng nghe thấy.

Nguồn: Sina, QQ