Chỉ trong ít ngày, liên tiếp những vụ tai nạn liên quan đến que xiên tre ở trẻ nhỏ khiến nhiều phụ huynh rùng mình.

Mới đây nhất, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé trai bị que xiên đâm xuyên qua bàn tay. Chiếc que nhọn xuyên từ mu bàn tay ra phía bên kia khiến nhiều người xem không khỏi hoảng hốt.

Điều đáng nói là trước đó không lâu, dư luận vừa xôn xao trước trường hợp một bé gái 2,5 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm vì que xiên thịt nướng đâm từ gốc mũi lên sát hốc mắt và nền sọ.

Bé gái 2,5 tuổi suýt mù mắt vì ngã khi đang cầm que xiên

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bé gái gặp tai nạn sau khi được gia đình đưa đi ăn thịt xiên nướng.

Trong lúc vừa cầm que xiên vừa chạy chơi, bé không may vấp ngã khiến đầu nhọn của que tre cắm thẳng vào vùng giữa mặt.

Dị vật xuyên sâu từ gốc mũi hướng lên hốc mắt trái, nằm sát nền sọ, vị trí được bác sĩ đánh giá là cực kỳ nguy hiểm.

Các bác sĩ phải hội chẩn xuyên đêm với nhiều chuyên khoa để xác định đường đi của dị vật trước khi phẫu thuật.

Nguy hiểm ở chỗ que tre rất khó nhìn trên phim X-quang, đầu nhọn nằm sát thần kinh thị giác, động mạch mắt, và nhiều cấu trúc quan trọng của não.

Chỉ cần lệch thêm một chút, em bé có thể mù vĩnh viễn, xuất huyết não, nhiễm trùng sọ não, thậm chí nguy hiểm tính mạng. May mắn, sau ca mổ kéo dài gần một giờ, bé vẫn giữ được thị lực.

Chưa kịp hết ám ảnh, lại thêm bé trai bị que xiên xuyên bàn tay

Ngay sau vụ việc trên, hôm nay một phụ huynh tiếp tục chia sẻ hình ảnh con trai bị que xiên đâm xuyên qua bàn tay khiến cộng đồng mạng xót xa.

Trong bức ảnh được đăng tải, chiếc que nhọn xuyên thẳng qua tay bé. Nhiều người nhìn thôi đã thấy “lạnh sống lưng”.

Dưới bài đăng, rất nhiều cha mẹ để lại bình luận: “Nhà mình cũng từng hú vía vì con cầm que chạy.”; “Trẻ con té một cái là không lường được gì luôn.”; “Nhìn mà đau thay.”

Que xiên chưa bao giờ là món đồ vô hại

Sau những vụ việc liên tiếp này, nhiều phụ huynh mới giật mình nhận ra: que xiên tre vốn chưa bao giờ là vật dụng an toàn với trẻ nhỏ.

Chỉ là, trẻ con chưa đủ nhận thức để hiểu mức độ nguy hiểm, còn người lớn thì đôi khi chủ quan.

Một chiếc que tre được vót nhọn thực chất có thể trở thành vật xuyên thấu cực kỳ nguy hiểm nếu trẻ té ngã, va chạm, chạy nhảy, hoặc đùa nghịch trong lúc cầm trên tay.

Theo các bác sĩ, những vật như que xiên thịt, tăm tre, đũa, que kẹo, bút chì, ống hút cứng… đều tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho trẻ nhỏ.

Đặc biệt, vùng mắt, miệng, cổ, đầu, ngực,… đều có thể bị tổn thương nặng nếu vật nhọn đâm trúng.

Thực tế, trẻ nhỏ phản xạ còn kém, lại hiếu động nên tai nạn có thể xảy ra chỉ trong vài giây. Có những cú té mà người lớn còn không kịp chạy tới đỡ.

Đó cũng là lý do các bác sĩ luôn khuyến cáo không để trẻ vừa ăn vừa chạy, nên tháo thức ăn khỏi que trước khi cho trẻ, hạn chế để trẻ chơi với vật nhọn, và luôn quan sát trẻ trong lúc ăn uống.

Nếu trẻ bị vật nhọn đâm xuyên: Tuyệt đối không tự ý rút ra. Trong các trường hợp dị vật đâm xuyên cơ thể, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không tự ý rút dị vật, cố định vị trí vết thương, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Việc rút dị vật sai cách có thể gây chảy máu ồ ạt, tổn thương thần kinh, nhiễm trùng, hoặc khiến vết thương nặng hơn.