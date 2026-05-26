Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, dị vật thường gặp gồm hạt nhựa, hạt đỗ, hạt ngô, viên bi nhỏ, pin cúc áo, giấy vụn hoặc các chi tiết đồ chơi kích thước nhỏ. Trẻ dưới 5 tuổi là nhóm có nguy cơ cao do hiếu động và chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm.

Các dấu hiệu phụ huynh cần chú ý gồm đau tai, chảy dịch tai, nghẹt mũi, chảy máu mũi, ho sặc, khó thở, tím tái, quấy khóc hoặc bỏ ăn. Trong đó, dị vật đường thở là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây ngạt thở cấp nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ chơi các vật dụng nhỏ dễ nuốt hoặc nhét vào cơ thể, đồng thời cần theo dõi sát trẻ trong sinh hoạt hằng ngày. Cha mẹ cũng nên hướng dẫn trẻ không đưa đồ vật vào tai, mũi, miệng để hạn chế tai nạn.

Khi nghi ngờ trẻ có dị vật, phụ huynh không nên tự ý móc lấy dị vật hoặc nhỏ thuốc tại nhà vì có thể khiến dị vật đi sâu hơn, gây tổn thương niêm mạc hoặc tắc đường thở. Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế sớm để được xử trí an toàn, đúng cách.