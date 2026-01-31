Chính thức: Một thương hiệu thời trang nam đình đám bất ngờ nói “lời tạm biệt” sau hơn 10 năm hoạt động

Ngày 31/1, trên fanpage chính thức, SSStutter bất ngờ đăng tải thông báo nói lời tạm biệt sau hành trình hơn 10 năm hoạt động, một chặng đường để lại nhiều dấu ấn với những khách hàng yêu thích phong cách thời trang nam tối giản và tinh tế.

Được biết, SSStutter là thương hiệu thời trang nam quen thuộc với những khách hàng yêu thích phong cách đơn giản, gọn gàng và tinh tế, đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường.

Trên fanpage chính thức, SSStutter đăng tải những dòng chia sẻ ngắn gọn như một lời cảm ơn trước khi mọi thứ trở thành ký ức:

“KHI MỘT ĐIỀU QUEN THUỘC KHÔNG CÒN Ở ĐÓ

Trước khi khép lại, SSSTUTTER muốn nói lời cảm ơn. Không phải một lời tổng kết, chỉ là vài dòng ở lại trước khi mọi thứ trở thành ký ức.

Cảm ơn từng thế hệ nhân viên SSSTUTTER. Có người đi cùng rất lâu, có người chỉ ghé qua một đoạn nhỏ. Thời gian khác nhau, vai trò khác nhau, nhưng tất cả đều đã từng là một phần của SSSTUTTER, theo cách rất riêng của mình.

Cảm ơn những ngày cùng nhau làm việc, những buổi tối về muộn, những lúc áp lực đến mức chỉ muốn im lặng. Có những ngày tưởng chừng chỉ toàn mệt mỏi, đến lúc ngoảnh lại mới biết mình đã đi qua một quãng thời gian không dễ quên.

Cảm ơn những khách hàng đã tin và chọn SSSTUTTER. Giữa rất nhiều lựa chọn, mọi người đã dừng lại ở đây. Có những đơn hàng, những dòng feedback rất ngắn, những lời chia sẻ tưởng chừng rất bình thường. Nhưng với SSSTUTTER, đó là bằng chứng rằng những cố gắng suốt từng ấy năm đã được mọi người ghi nhận. Và đủ để một thương hiệu nhỏ có thêm động lực đi tiếp suốt hơn 10 năm.

SSSTUTTER xin giữ lại những kỷ niệm đẹp, và chỉ muốn nói một điều:

Cảm ơn vì đã từng ở đây, ở bên nhau, và trở thành một phần của hành trình này”.

Ảnh:SSStutter

Tuy nhiên, phía sau quyết định dừng lại là nhiều yếu tố mang tính thực tế và cá nhân, được chính người sáng lập chia sẻ công khai.

Mới đây, trong video có tiêu đề “3 lý do thực sự khiến SSStutter dừng lại” đăng tải trên fanpage chính thức của thương hiệu, anh Thư Lê - Founder & CEO SSStutter đã chia sẻ cụ thể về quyết định “dừng lại” thương hiệu sau hơn 10 năm hoạt động.

Lý do đầu tiên: Áp lực dòng tiền. “Không phải là vì không bán được, cứ có hàng là bán được rất là tốt. Nhưng mình phải đóng bởi vì mình chịu áp lực về dòng tiền hay tạm gọi là hết dòng tiền để duy trì tiếp”, anh Thư Lê nói

Lý do thứ hai: Cảm giác có lỗi với nhân sự và khách hàng.. Việc dừng lại được xem là lựa chọn để mở ra hướng đi tốt hơn cho những người đã tin tưởng và đồng hành.

Lý do cuối cùng: Sự thay đổi cá nhân của người sáng lập. Anh Thư Lê cho rằng bản thân không còn phù hợp để tiếp tục định hình phong cách cho nhóm khách hàng trẻ, trong bối cảnh thị trường thời trang nam ngày càng xuất hiện nhiều thương hiệu mới, năng động và bắt kịp xu hướng. Vì vậy, anh quyết định dừng lại.