Ủ tóc kiểu “detox” da đầu: Hạt lanh, gừng và bạc hà đang được khen hết lời

Một trong những công thức đang được chia sẻ nhiều gần đây là sự kết hợp giữa hạt lanh, gừng và lá bạc hà – nghe đơn giản nhưng lại tạo ra một hỗn hợp dưỡng tóc có kết cấu gel sánh mịn, dễ dùng và khá “đa năng”.





Công thức ủ tóc hạt lanh

Hạt lanh: “Linh hồn” tạo nên lớp gel dưỡng tóc

Điểm đặc biệt nhất của công thức này nằm ở hạt lanh. Khi đun với nước, hạt lanh tiết ra một lớp gel tự nhiên có độ sánh và độ trượt nhẹ, giúp bao phủ từng sợi tóc. Đây chính là yếu tố giúp tóc mềm mượt hơn ngay sau khi ủ, đồng thời hạn chế tình trạng xơ rối. Phần gel sau khi lọc có màu trong nhẹ, hơi kéo sợi – dấu hiệu cho thấy bạn đã đạt được kết cấu lý tưởng để dùng cho tóc.

Gừng và lá bạc hà: Làm sạch – làm mát da đầu

Nếu gừng giúp kích thích tuần hoàn máu, giảm gàu và hạn chế rụng tóc , thì lá bạc hà lại mang đến cảm giác mát nhẹ, dễ chịu và làm sạch da đầu rất hiệu quả.

Sự kết hợp này tạo nên một công thức cân bằng: vừa làm sạch nhẹ nhàng, vừa nuôi dưỡng tóc mà không gây nặng hay bết. Ngoài ra, lá bạc hà còn giúp hỗn hợp có mùi thơm tự nhiên, dễ chịu hơn khi sử dụng.

Cách thực hiện: Nhìn thì cầu kỳ, làm lại rất đơn giản

Từ các bước trong hình, bạn có thể thực hiện theo trình tự sau:

(1) Chuẩn bị khoảng 125g hạt lanh , cho vào nước và đun đến khi tạo gel.

(2) Thêm 3–4 lát gừng tươi và một nắm lá bạc hà vào đun cùng.

(3) Khi hỗn hợp sánh lại, lọc qua túi lọc để thu được phần gel mịn. Để nguội, bảo quản trong hũ sạch và dùng dần.

(4) Cách dùng: Thoa lên tóc, để khoảng 20–30 phút rồi gội lại.

Không cần sản phẩm đắt tiền hay quy trình phức tạp, công thức này vẫn ghi điểm nhờ:

+ Thành phần tự nhiên, dễ tìm Không chứa silicone gây mượt “ảo”

+ Phù hợp với tóc yếu, dễ kích ứng

+ Hiệu quả rõ rệt nếu dùng đều đặn

Trong xu hướng làm đẹp tối giản và lành tính, những công thức như thế này ngày càng được ưa chuộng. Chỉ cần một chút thời gian chuẩn bị, bạn đã có thể tự tạo ra một “liệu pháp” chăm tóc tại nhà – nhẹ nhàng nhưng đủ để mái tóc thay đổi theo hướng tích cực.



