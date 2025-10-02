"Chiến binh" dũng cảm: Em bé chào đời tay nắm chặt thiết bị tránh thai an toàn tới 99%

Không phải lúc nào các biện pháp tránh thai cũng mang lại hiệu quả tuyệt đối và câu chuyện của một phụ nữ tại Brazil đã làm sáng tỏ điều này. Dù sử dụng IUD - thiết bị tránh thai nội tử cung (hay quen thuộc hơn là vòng tránh thai) có tỷ lệ thành công lên tới 99%, người phụ nữ này vẫn bất ngờ phát hiện mình mang thai.

Điều thú vị hơn, em bé Matheus Gabriel đã ra đời trong tình cảnh đặc biệt, nắm giữ chính thiết bị tránh thai ngay sau khi chào đời.

Người phụ nữ sử dụng dụng cụ tử cung (IUD, intrauterine device) – một phương pháp tránh thai có hiệu quả tới 99% – đã mang thai ngoài ý muốn, và hình ảnh đứa bé chào đời sau đó đang gây chú ý. Ảnh em bé: SNS của bệnh viện.

Khoảnh khắc đáng nhớ này được ghi lại tại bệnh viện Neorolopis Sagrado Coração de Jesus, nơi bác sĩ nhi khoa Natalia Rodrigues đã chứng kiến và gọi đây là "cảnh tượng biểu tượng". Trước đó, mẹ của Matheus, chị Kaidy Araujo de Oliveira, đã lắp đặt IUD từ khoảng hai năm trước và tin rằng mình được bảo vệ trước khả năng mang thai.

Tuy nhiên, trong một lần kiểm tra định kỳ, chị đã phát hiện mình mang bầu, và việc loại bỏ thiết bị lúc này có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, nên các bác sĩ đã quyết định giữ nguyên IUD và theo dõi chặt chẽ thai kỳ.

Mặc dù đã trải qua một số biến chứng như chảy máu và vấn đề về nhau thai, nhưng cuối cùng, bé Matheus vẫn được sinh ra một cách an toàn và khoẻ mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Một trường hợp tương tự đã được báo cáo trước đó tại Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng ở Việt Nam. Vào thời điểm đó, bác sĩ sản phụ khoa Trần Việt Phương cho biết việc mang thai là do dụng cụ tránh thai di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu và trở nên kém hiệu quả.

Em bé sinh ra với vòng tránh thai trên tay ở Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng.

Vòng tránh thai được biết là có hiệu quả cao, với tỷ lệ hiệu quả lên tới 99%, bằng cách giải phóng đồng để giảm khả năng di chuyển của tinh trùng và ngăn ngừa làm tổ.

Các chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân cần lưu ý rằng mặc dù vòng tránh thai là một phương pháp tránh thai có hiệu quả cao, nhưng vẫn có khả năng thất bại rất hiếm.

Theo các chuyên gia y tế, IUD thường được sử dụng như một phương pháp tránh thai dài hạn, có thể kéo dài từ 5 đến 10 năm sau khi cấy ghép. Trong khi đó, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng khẳng định về hiệu quả cao của phương pháp này lên đến 99%, nhưng đồng thời cảnh báo rằng, nó có thể thất bại nếu như thiết bị di chuyển hoặc rơi ra khỏi vị trí.

Những chuyên gia trong lĩnh vực này cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù IUD là một phương pháp tránh thai hiệu quả cao, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng thất bại và điều này cần được bệnh nhân lưu ý.

Nguồn: Naver