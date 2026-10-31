Chiếc áo "quốc dân" của mùa thu: Diện lên vừa sang chảnh lại vừa trẻ trung

Khi thời tiết bắt đầu se lạnh, áo dệt kim lại trở thành món đồ được các tín đồ thời trang ưu ái. Không quá dày như áo len mùa đông, cũng chẳng mỏng manh như áo thun mùa hè, item này có độ ấm vừa phải, mềm mại và dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục. Đặc biệt, áo dệt kim còn ghi điểm nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, giúp người mặc trông trẻ trung, thanh lịch mà không cần phối đồ quá cầu kỳ. Dù đi làm, đi chơi hay dạo phố cuối tuần, chỉ cần chọn đúng kiểu dáng và màu sắc, bạn đã có thể tạo nên những bộ trang phục mùa thu vừa đẹp mắt vừa hợp xu hướng.

Sức hút của áo dệt kim trước hết đến từ chất liệu. Những đường đan đặc trưng tạo nên bề mặt vải có kết cấu thú vị, giúp chiếc áo trông mềm mại và có chiều sâu hơn so với các thiết kế trơn thông thường. Tùy vào độ dày, kiểu dệt và thành phần sợi, áo có thể mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát hoặc ấm áp hơn, phù hợp với những ngày thời tiết chuyển mùa. Đây cũng là món đồ dễ mặc theo nhiều lớp: khi trời mát, bạn có thể diện riêng áo dệt kim; lúc nhiệt độ giảm, chỉ cần khoác thêm blazer, cardigan dày hoặc áo trench coat là đã có ngay diện mạo chỉn chu.

Một ưu điểm khác khiến áo dệt kim được yêu thích là sự đa dạng về kiểu dáng. Từ áo cổ tròn cơ bản, áo cổ tim nữ tính, áo cổ lọ mỏng đến cardigan cài khuy hay những thiết kế ôm nhẹ cơ thể, mỗi kiểu đều có thể tạo nên một phong cách riêng. Áo dáng ngắn mang đến vẻ trẻ trung, hiện đại, trong khi thiết kế vừa vặn với chiều dài ngang hông lại dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Nếu yêu thích vẻ phóng khoáng, bạn có thể thử áo dệt kim dáng rộng; còn những chiếc áo ôm nhẹ sẽ là lựa chọn lý tưởng khi muốn tạo cảm giác gọn gàng, tôn lên đường nét cơ thể.

Không chỉ có kiểu dáng phong phú, áo dệt kim còn sở hữu bảng màu đa dạng, từ những gam trung tính dễ mặc đến các sắc màu nổi bật giúp làm mới phong cách. Trắng ngà, be, xám, nâu và đen luôn là lựa chọn an toàn cho những ai yêu vẻ thanh lịch, tối giản. Những gam màu này có thể kết hợp với hầu hết trang phục có sẵn trong tủ đồ, đồng thời tạo cảm giác tinh tế, sang trọng. Trong khi đó, đỏ rượu vang, xanh dương, vàng bơ hay hồng pastel lại phù hợp với những cô nàng muốn diện mạo tươi tắn, trẻ trung hơn. Chỉ cần thay đổi màu áo, tổng thể trang phục đã có thể mang một sắc thái hoàn toàn khác.

Điểm đáng giá của áo dệt kim nằm ở khả năng kết hợp với nhiều item quen thuộc. Khi diện cùng chân váy ngắn, chiếc áo tạo nên vẻ ngoài nữ tính, năng động, đặc biệt phù hợp với những buổi hẹn hò hoặc dạo phố. Chân váy xếp ly giúp tăng nét ngọt ngào, còn chân váy denim lại mang đến cảm giác cá tính, hiện đại. Nếu yêu thích phong cách nhẹ nhàng, bạn có thể chọn áo dệt kim màu kem phối cùng chân váy dài satin hoặc chân váy chữ A. Sự kết hợp giữa bề mặt len mềm mại và chất liệu váy có độ rủ tạo nên tổng thể thanh thoát, nữ tính mà vẫn đủ chỉn chu để diện đi làm.

Với những ngày cần sự thoải mái, áo dệt kim và quần jeans là công thức khó lỗi mốt. Áo trắng ngà phối cùng jeans xanh cổ điển và sneaker tạo cảm giác trẻ trung, đơn giản; trong khi áo đỏ trầm kết hợp với jeans đen, thắt lưng da và giày loafer lại đem đến vẻ ngoài cá tính hơn. Đặc biệt, những chiếc cardigan mỏng có thể mặc như áo chính, kết hợp với quần jeans cạp cao để tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày đi chơi, mua sắm hoặc gặp gỡ bạn bè mà không cần tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ về trang phục.

Áo dệt kim cũng hoàn toàn có thể xuất hiện trong tủ đồ công sở. Khi kết hợp với quần âu ống suông hoặc quần cạp cao, item này mang đến vẻ thanh lịch nhưng không quá nghiêm túc, giúp người mặc trông trẻ trung hơn so với những bản phối sơ mi truyền thống. Một chiếc áo dệt kim cổ tròn màu trung tính đi cùng quần âu đen là lựa chọn an toàn cho những ngày cần sự chỉn chu. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể chọn áo xanh navy, đỏ trầm hoặc xanh lá đậm, phối cùng quần màu be hay xám. Khoác thêm blazer và hoàn thiện bằng giày loafer hoặc giày cao gót thấp là đã đủ để có diện mạo chuyên nghiệp.

Để áo dệt kim phát huy tối đa ưu điểm, chị em nên chú ý đến chất liệu và phom dáng. Một chiếc áo mềm mại, có độ co giãn phù hợp, đường may chắc chắn sẽ dễ mặc và sử dụng lâu dài hơn. Nếu muốn tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối, hãy chọn áo có chiều dài phù hợp với tỷ lệ cơ thể; áo dáng ngắn có thể kết hợp với quần hoặc váy cạp cao, trong khi áo rộng nên đi cùng item gọn gàng hơn để tránh khiến tổng thể trở nên luộm thuộm. Ngoài ra, cần chú ý hướng dẫn giặt và bảo quản vì một số loại sợi dệt kim dễ bai dão hoặc xù lông nếu xử lý không đúng cách. Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

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Nơi mua: Calie

Không phải ngẫu nhiên mà áo dệt kim luôn trở lại mỗi khi mùa thu đến. Vừa đủ ấm, dễ phối đồ và có thể biến hóa theo nhiều phong cách, item này xứng đáng trở thành món đồ chủ lực trong tủ quần áo. Chỉ với một chiếc áo, bạn đã có thể tạo nên diện mạo năng động cùng quần jeans, nữ tính bên chân váy hay thanh lịch khi phối với quần âu. Đôi khi, bí quyết mặc đẹp trong mùa thu không nằm ở việc sở hữu thật nhiều trang phục mới, mà ở những món đồ linh hoạt có thể kết hợp theo nhiều cách khác nhau.