Túi hobo là gì mà trở thành “chiếc túi quốc dân” của phụ nữ có gu năm 2026?

Không cần logo quá lớn hay thiết kế cầu kỳ, kiểu túi này vẫn có sức hút riêng nhờ phom dáng mềm, ôm sát cơ thể và vẻ đẹp có phần tự nhiên, không quá trau chuốt.

Tên gọi "hobo" ban đầu dùng để chỉ những người lao động lang bạt tại Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Khi đi tìm việc ở nhiều nơi, họ thường gói toàn bộ tư trang trong một tấm vải hoặc bao bố, buộc vào đầu gậy rồi mang theo bên mình. Hình ảnh chiếc túi vải rủ mềm, hơi trễ xuống ấy về sau trở thành nguồn cảm hứng cho giới thời trang, tạo nên kiểu túi hobo ngày nay.

Đặc trưng của túi hobo là phom dáng cong như vầng trăng khuyết, chất liệu thường mềm mại và có độ rủ. Khi đeo lên vai, túi ôm vào đường cong cơ thể thay vì giữ dáng cứng cáp như túi hộp. Chính đặc điểm này khiến món phụ kiện trông nhẹ nhàng, phóng khoáng nhưng vẫn đủ tinh tế để nâng tầm một bộ trang phục cơ bản.

Vì sao túi hobo lại "gây sốt"?

Sự trở lại của túi hobo gắn liền với làn sóng thời trang đề cao vẻ đẹp thanh lịch không phô trương. Khi những set đồ mang tinh thần tối giản, sang trọng kín đáo và thoải mái được ưa chuộng, một chiếc túi mềm mại, không quá cấu trúc trở thành mảnh ghép hoàn hảo.

Túi hobo cũng ghi điểm ở tính ứng dụng. Phần thân túi thường rộng, có thể chứa điện thoại, ví, mỹ phẩm, sổ tay hay những vật dụng cần thiết cho một ngày dài. Vì thế, đây không chỉ là chiếc túi đẹp để chụp ảnh mà còn phù hợp để đi làm, dạo phố, gặp gỡ bạn bè hay đi du lịch ngắn ngày.

Từ các nhà mốt cao cấp đến thương hiệu phổ thông đều liên tục cho ra mắt những phiên bản túi hobo mới: da trơn tối giản, da lộn cổ điển, dạng đan thủ công hay bề mặt nhăn tự nhiên. Chỉ cần thay đổi chất liệu và màu sắc, chiếc túi đã có thể mang tinh thần hoàn toàn khác.

3 cách phối túi hobo đẹp và dễ áp dụng

Với phong cách ngọt ngào, hãy chọn túi hobo màu caramel, nâu sữa hoặc kem để đi cùng chân váy hoa, áo khoác da và giày bệt. Một chiếc túi da lộn có nếp nhăn nhẹ sẽ làm tổng thể bớt "điệu" nhưng vẫn giữ vẻ nữ tính. Nếu thích nét trẻ trung, có thể thêm móc khóa nhỏ hoặc phụ kiện treo túi vừa phải.

Với phong cách tối giản nơi công sở, túi hobo màu đen, nâu chocolate hoặc be là lựa chọn an toàn. Hãy phối cùng sơ mi trắng, chân váy ngắn hoặc quần ống suông, thêm giày thể thao hay loafer để cân bằng vẻ chỉn chu. Chiếc túi mềm sẽ giúp bộ đồ vốn khá nghiêm túc trở nên gần gũi hơn.

Còn với phong cách trưởng thành, một chiếc túi hobo da đen hoặc da đan là điểm nhấn đáng đầu tư. Kết hợp cùng áo thun trắng, quần jeans ống rộng và áo khoác dáng dài là đã đủ tạo nên diện mạo thanh lịch. Không cần quá nhiều phụ kiện, sự mềm mại của chiếc túi chính là chi tiết khiến tổng thể trông có gu và cuốn hút hơn.

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