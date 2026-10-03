Em gái quốc dân Hàn Quốc gây bão trời Âu, visual đẹp hết phần thiên hạ

Nhan sắc và khí chất của Kim Yoo Jung dường như đang bước vào độ chín rực rỡ nhất khi nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp, cuốn hút và sắc sảo hơn theo thời gian. Mới đây, sự xuất hiện của “em gái quốc dân” tại show diễn của thương hiệu Messika nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến dân tình không khỏi trầm trồ trước diện mạo nổi bật của cô.

Sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng thần thái kiêu kỳ, sang trọng, minh tinh xứ Hàn gần như không có góc chết trước ống kính truyền thông quốc tế. Ngay cả những khoảnh khắc bị chụp từ xa hay dưới điều kiện ánh sáng khác nhau, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ và khí chất đầy tự tin. Màn xuất hiện lần này tiếp tục cho thấy nhan sắc Kim Yoo Jung đang ngày càng thăng hạng, trưởng thành nhưng vẫn giữ trọn nét trong trẻo đặc trưng.

Kim Yoo Jung lộng lẫy ngay khi vừa xuất hiện. (Nguồn: Instagram)

Kim Yoo Jung chọn 1 thiết kế đầm đen cúp ngực ôm sát, tối giản nhưng tôn trọn đường cong cơ thể. Phần thân trên vừa vặn, khoe khéo bờ vai thanh mảnh, xương quai xanh và vòng eo nhỏ, trong khi phần chân váy dài ôm nhẹ theo dáng người, tạo tổng thể mềm mại nhưng đầy quyến rũ. Sắc đen cũng giúp diện mạo của nữ diễn viên thêm phần sang và hút mắt hơn. Kết hợp cùng loạt trang sức Messika lấp lánh giúp mỹ nhân sinh năm 1999 mang đến hình ảnh hào nhoáng, kiều diễm đúng chuẩn minh tinh.

Kim Yoo Jung với khí chất minh tinh tràn màn hình.

Qua những bức hình chân dung, "em gái quốc dân" gây thương nhớ với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và vẻ đẹp trong trẻo đặc trưng nhưng đã có thêm nét trưởng thành, sắc sảo. Nữ diễn viên để tóc bob ngắn màu đen, uốn nhẹ và rẽ ngôi lệch, phần tóc mái buông mềm ôm lấy gương mặt, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa quyến rũ. Lối makeup trong veo tập trung nhấn vào đôi mắt to, hàng mi cong và đường eyeliner mảnh, kết hợp đôi môi hồng đỏ căng mọng càng tăng thêm vẻ ngọt ngào, đồng thời làm nổi bật làn da trắng mịn của Kim Yoo Jung. Thậm chí, qua ống kính Getty Images, diện mạo của nữ diễn viên cũng khó có điểm gì để chê với thần sắc rạng rỡ cùng lớp nền mướt mịn.

Vẻ đẹp ngày càng cuốn hút của Kim Yoo Jung qua ống kính "hung thân" Getty Images.

Trước đó, Kim Yoo Jung cũng từng nhận về không ít lời khen khi xuất hiện tại show diễn của Brunello Cucinelli với khí chất đầy quyền lực. Không cần đến những bộ váy cầu kỳ hay phô trương, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ bản phối suit mang tinh thần thanh lịch nhưng không kém phần cá tính. Thiết kế vest được kết hợp cùng sơ mi trắng diện cách điệu, tạo nên tổng thể vừa chỉn chu, hiện đại vừa có nét phóng khoáng rất riêng. Đáng chú ý, mái tóc ngắn được buộc thấp gọn gàng phía sau càng làm nổi bật đường nét thanh tú trên gương mặt, đồng thời giúp thần thái sắc lạnh của Kim Yoo Jung được đẩy lên rõ nét. Từ vẻ ngọt ngào quen thuộc, nữ diễn viên cho thấy khả năng biến hóa đa dạng, cân đẹp cả hình tượng nữ tính lẫn phong cách menswear đầy khí chất.

Tạo hình cá tính, thanh lịch và mới mẻ của Kim Yoo Jung tạo dấu ấn tại Milan Fashion Week.

Ảnh: Instagram.