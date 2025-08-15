Chiếc áo phông được viết từ hồi ức của người lính Cụ Hồ: Tình yêu nước của thế hệ trẻ được lan tỏa từ những điều giản dị

Khi cả đất nước đang rộn ràng chờ đón dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí yêu nước không chỉ hiện hữu trên những con đường treo đầy cờ đỏ sao vàng, mà còn lan tỏa vào từng ngóc ngách đời sống, từ âm nhạc, nghệ thuật đến cả thời trang.

Trong những ngày rộn ràng ấy, stylist Huyền Gin - người luôn ấp ủ những dự án hay và ý nghĩa về thời trang cũng như văn hóa của Việt Nam, vừa cho ra mắt ba mẫu áo phông mang thông điệp đặc biệt ý nghĩa. Tưởng đâu đó chỉ là những mẫu áo phông đu "trend yêu nước" nhưng ẩn sâu bên trong lại là những câu chuyện hào hùng được một trong những người góp phần "làm nên lịch sử" chắp bút, vẽ lại.

Stylist Huyền Gin và 3 mẫu áo phông yêu nước: Gửi trọn tình yêu đất nước qua từng nét chữ, từng bóng hình

"Trong những năm tháng rộn ràng này, là một người con Việt Nam, mình cũng muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa để lan tỏa tinh thần ấy. Là người trẻ, yêu văn hoá, mình luôn nghĩ phải cố gắng kể tiếp những câu chuyện về Hòa bình, mà tại sao không bắt đầu từ chính những nhân chứng lịch sử, để cùng thế hệ cha ông kể câu chuyện dân tộc!" - stylist Huyền Gin nói về hành trình làm nên những mẫu áo phông mang "hồn nước".

Stylist chia sẻ, từ 4 năm trước cô đã ấp ủ một sự án về thời trang, nhưng suốt những năm tháng ấy, cô vẫn không thể tìm được một "nét chữ" phù hợp để cùng đồng hành. "Trong một lần xem bảng tin thông báo ở các khu tập thể Hà Nội, cô chợt nghĩ ra, tại sao không phải là các bác chuyên viết bảng tin cho phường? Từ manh mối ấy mình hỏi han các chú các bác, rồi được mọi người cho số điện thoại của bác Hoà. Và thật trân quý biết bao khi biết bác lại là chiến sĩ Cụ Hồ, một người viết và làm rất nhiều báo tường, khẩu hiệu, cổ động cho đơn vị ngày xưa" - stylist Huyền Gin tâm sự.

Ctylist Huyền Gin và bác Hòa

Chiếc áo "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc": Nét chữ của một nhân chứng lịch sử, một thời hào hùng của dân tộc

Từ những manh mối ấy, stylist Huyền Gin tìm đến bác Hòa. Chính bác là người đã cùng cô làm nên mẫu áo "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" theo phong cách cổ động xưa, với từng nét chữ được viết bằng bút tre thủ công, mực tàu, giấy nâu - gợi lại hình ảnh một thời kháng chiến gian khó mà giàu lòng yêu nước của thế hệ ông cha ngày trước.

Từ một thanh tre nhỏ được chẻ gọn, vuốt làm mịn, những nét chữ "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" được tái hiện từ đó. Bác Hòa kể, ngày trước lấy đâu ra bút nét to để viết, toàn phải tự chế bút từ những thứ xung quanh mình. Mực tàu, giấy nâu, nét chữ đậm nhạt đầy cảm xúc, những hồi ức xưa được sống lại.

Những nét chữ rắn rỏi, súc tích, gãy gọn tràn đầy hào khí dân tộc, phía sau chứa đựng cả một tinh thần kiên cường, những trái tim ấm nóng rộn rã để đón chờ ngày vui của Tổ quốc."Ngày xưa, ông bà mình vẫn kể, lấy ngòi bút để làm vũ khí, và vũ khí đó đôi khi chỉ là cành tre bé nhỏ ở ven đường" - stylist Huyền Gin kể lại.

Chiếc áo "Đất nước trọn niềm vui": Bức tranh được ghép từ những mảnh ký ức

Mẫu áo này là một tác phẩm đặc biệt, lấy cảm hứng từ những tờ báo tường thời học sinh. Stylist Huyền Gin và bác Hòa đã tìm những quyển sách báo cũ, cắt ghép lại thành hình ảnh như những chiếc tem thư cổ động, gửi đi thông điệp hòa bình đến thế hệ trẻ mai sau.

Hành trình làm nên chiếc áo "Đất nước trọn niềm vui". (Nguồn: @huyengin_).

Stylist Huyền Gin chia sẻ, có lẽ đây là một trong những ý tưởng khiến cô mất nhiều thời gian khi đi tìm những đầu sách, tờ báo tường cũ hay cả những chiếc team thư cổ động... để về ghép lại thành bức tranh mới phù hợp với ngày vui của đất nước. Những ngày Hà Nội nắng như đổ lửa, cô đã đi khắp các hiệu sách, tiệm báo cũ để tìm được những hình ảnh phù hợp với ý tưởng của mình.

"Từ những hình ảnh trong sách báo cũ, 2 bác cháu đã thảo luận cùng nhau về nội dung, bố cục của bức tranh, hình ảnh bộ đội ta xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, các em bé khăn quàng đỏ tung bay trong gió, reo ca, đón đoàn quân chiến thắng trở về. Hay bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập giữa rộn ràng cờ hoa rực đỏ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử... Tất cả như một phép màu bởi đến lúc này mình vẫn chưa thể tin được, mình đã tìm được những quyển sách cũ tưởng chừng như bỏ đi ấy, để có được những có hình ảnh phù hợp với ý tưởng đến vậy" - Huyền Gin tâm sự.

Đối với cô, những chiếc áo phông tuy đơn giản nhưng đó như bức tranh ghép ký ức, gợi nhớ thời kỳ lịch sử hào hùng, một cách vẫn gần gũi, ấm áp, đúng với tinh thần của ngày lễ lớn sắp tới.

Chiếc áo "Cháu ngoan Bác Hồ": Hồi ức gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ

Từ hồi ức về những ngày thơ bé của stylist Huyền Gin, bác Hòa tiếp tục chắp bút cho mẫu áo thêm phần dịu dàng và hồn nhiên. Mẫu áo được vẽ tay kết hợp viết chữ, tái hiện hình ảnh "phiếu bé ngoan" với những cánh hoa rực rỡ và nụ cười trẻ thơ nở rộ.

"Mình nảy ra ý tưởng trong lúc chơi với các bạn nhỏ miền núi. Hồi nhỏ, ai cũng mong có phiếu bé ngoan. Lớn lên, mình nhận ra mong ước làm 'con ngoan' vẫn luôn là điều thật đẹp" - stylist Huyền Gin tâm sự.

Cô cũng chia sẻ thêm, khi nói chuyện cùng bác Hoà, hai bác cháu thống nhất sẽ phác thảo lại với nét vẽ thật hồn nhiên và ngây thơ nhất có thể, để chuyển tải được sự trong trẻo của tuổi thơ.

"Lớn lên mình nhận ra, mỗi chúng ta đều có những mong ước riêng, như mong ước bé lại trong vòng tay cha mẹ, làm một đứa con ngoan sẽ luôn là mong ước của nhiều người... Chúng ta sinh ra tuy không cùng đường chân trời, nhưng sống chung cùng bầu trời Tổ quốc, dù miền ngược hay miền xuôi, dù trẻ già lớn bé, mỗi chúng ta là một bông hoa - những cháu ngoan Bác Hồ, chung một tình yêu lớn. Cùng nhau hân hoan đón chào ngày hội của non sông".

Ba mẫu áo phông mà stylist Huyền Gin và bác Hòa cùng nhau tạo nên đã nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người. Từ những bạn trẻ năng động đến những cô chú lớn tuổi, hay cả những gia đình nhỏ cũng đặt áo cho tất cả các thành viên, ai cũng háo hức khoác lên mình chiếc áo mang thông điệp ý nghĩa.

Không cần những điều to tát, chỉ một chiếc áo giản dị, một câu chuyện được kể lại bằng chữ, bằng hình, bằng ký ức của một nhân chứng lịch sử, cũng đủ để mỗi người góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc theo cách riêng của mình.

Nguồn: NVCC

