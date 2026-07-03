Nếu vài năm trước áo ba lỗ chỉ được xem là món đồ mặc ở nhà hoặc dùng để phối đơn giản thì mùa hè năm nay, nó đã trở thành một trong những thiết kế được yêu thích nhất. Từ phong cách "old money", "high intellect", tối giản hay vintage, đâu đâu cũng thấy sự xuất hiện của chiếc áo này. Điều khiến nhiều người vẫn e ngại là áo ba lỗ khá kén dáng, dễ lộ khuyết điểm ở vai và cánh tay. Tuy nhiên, chỉ cần chọn đúng kiểu và biết cách phối, đây lại là món đồ có thể giúp tổng thể trông gọn gàng, hiện đại và thời trang hơn rất nhiều.

Áo ba lỗ trắng vẫn là món đồ "quốc dân" của mùa hè

Kiểu áo ba lỗ ôm sát màu trắng, hay còn gọi vui là "áo ba lỗ cổ điển", vẫn là thiết kế được các tín đồ thời trang mặc nhiều nhất trong hai năm gần đây. Điểm mạnh của chiếc áo này là rất dễ phối.

Chỉ cần kết hợp với quần suông cạp cao, bạn đã có ngay một set đồ vừa gọn gàng vừa giúp đôi chân trông dài hơn. Cách phối này phù hợp để đi cà phê, dạo phố hay đi du lịch. Nếu thích vẻ nữ tính hơn, hãy thử mặc cùng chân váy dài. Phần trên ôm gọn, phần dưới mềm mại sẽ tạo cảm giác cân đối, vừa khỏe khoắn vừa dịu dàng.

Đây cũng là kiểu áo rất phù hợp để mặc theo kiểu nhiều lớp. Chỉ cần khoác thêm sơ mi oversized bằng linen hoặc cotton mỏng là tổng thể trở nên chỉn chu hơn, đồng thời che được phần bắp tay nếu bạn chưa tự tin.

Áo satin giúp vẻ ngoài sang hơn mà không cần quá cầu kỳ

Nếu muốn trông thanh lịch hơn một chút, áo ba lỗ chất liệu satin hoặc lụa là lựa chọn đáng thử. Năm nay, những mẫu áo cổ cao, có thêm chi tiết xếp nếp nhẹ đang được nhiều thương hiệu lăng xê. Chất liệu mềm và có độ rủ tự nhiên giúp tổng thể nhìn sang hơn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Bạn có thể phối cùng quần ống rộng để tạo cảm giác hiện đại hoặc mặc nguyên một bộ đồng màu. Những set đồ đơn sắc luôn tạo hiệu ứng cao cấp hơn và cũng rất dễ mặc. Điều thú vị là kiểu áo này phù hợp cả khi đi làm lẫn đi ăn tối, chỉ cần thay đổi phụ kiện là đã có hai phong cách khác nhau.

Áo gile không còn chỉ dành cho công sở

Những chiếc gile mặc ngoài từng gắn liền với thời trang công sở nhưng vài năm gần đây đã trở thành món đồ rất linh hoạt. Nếu có bờ vai và cánh tay thon, bạn hoàn toàn có thể mặc riêng như một chiếc áo ba lỗ. Ngược lại, nếu muốn che khuyết điểm, chỉ cần mặc thêm áo phông trắng hoặc sơ mi mỏng bên trong. Kiểu phối này vừa trẻ trung vừa tạo cảm giác chỉn chu mà không bị cứng nhắc.

Nhiều người còn chọn mặc cả bộ gile và quần đồng màu để tạo hiệu ứng cao ráo, đặc biệt phù hợp với môi trường văn phòng. Trong những ngày cuối tuần, chỉ cần thay quần âu bằng quần linen hoặc chân váy dài là bộ đồ lập tức trở nên thoải mái và gần gũi hơn.

Nhiều chị em thường bỏ qua áo quây vì nghĩ rằng kiểu áo này chỉ hợp với người có thân hình đẹp. Thực tế, nếu chọn đúng thiết kế, áo quây lại là món đồ giúp tôn đường cong khá hiệu quả. Những mẫu có phần eo ôm nhẹ sẽ tạo cảm giác vóc dáng cân đối hơn. Nếu chưa tự tin với phần vai hoặc cánh tay, bạn có thể khoác thêm sơ mi trắng mỏng hoặc blazer linen.

Cách phối này vừa kín đáo hơn, vừa giúp áo quây phù hợp trong nhiều hoàn cảnh, từ đi chơi đến nghỉ dưỡng. Nếu đi biển hoặc du lịch, chỉ cần kết hợp áo quây với quần trắng hoặc chân váy dài là đã đủ nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Muốn mặc áo ba lỗ đẹp, hãy chú ý vài chi tiết nhỏ

Điều nhiều người thường bỏ quên không phải là kiểu áo mà là tỷ lệ của cả bộ đồ. Nếu áo ôm thì nên phối với quần hoặc váy rộng để tạo sự cân bằng. Nếu chọn áo rộng, phần dưới nên gọn hơn để tránh cảm giác luộm thuộm. Ngoài ra, chất liệu cũng rất quan trọng. Mùa hè nên ưu tiên cotton, linen, lụa hoặc các loại vải có khả năng thấm hút tốt để mặc dễ chịu hơn.

Một mẹo nhỏ khác là chọn nội y phù hợp. Với áo ba lỗ hoặc áo quây, nội y không đường may hoặc cùng màu với trang phục sẽ giúp tổng thể gọn gàng hơn. Đừng từ bỏ một món đồ chỉ vì nghĩ mình không có "dáng đẹp" Rất nhiều người nói rằng họ không mặc áo ba lỗ vì sợ lộ vai, lộ bắp tay hay không đủ tự tin. Nhưng thực tế, thời trang chưa bao giờ chỉ dành cho một kiểu cơ thể.

Điều quan trọng hơn là tìm được thiết kế phù hợp với mình. Có người hợp áo ôm. Có người hợp áo dáng rộng. Có người mặc thêm sơ mi. Có người chọn gile. Không có công thức nào đúng cho tất cả. Điều khiến một bộ đồ đẹp không phải vì người mặc có thân hình hoàn hảo, mà vì họ biết cách lựa chọn những gì khiến mình cảm thấy thoải mái và tự tin.

Có lẽ cũng vì thế mà chiếc áo ba lỗ vẫn luôn là món đồ không thể thiếu mỗi mùa hè. Nó đơn giản, dễ mặc, dễ phối và có thể đồng hành với rất nhiều phong cách khác nhau. Chỉ cần thay đổi cách kết hợp một chút, chiếc áo tưởng chừng quen thuộc ấy lại có thể mang đến diện mạo hoàn toàn mới.