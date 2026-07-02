Song Seung Hun từng là một trong những nam thần đình đám nhất màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Trái Tim Mùa Thu, Hương Mùa Hè... Sở hữu vẻ ngoài nam tính với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sâu cùng vóc dáng vạm vỡ, anh từng được xem là “bạch mã hoàng tử” trong lòng nhiều khán giả châu Á suốt những năm 2000, trong đó có cả Lưu Diệc Phi.

Song Seung Hun là mối tình duy nhất được Lưu Diệc Phi công khai cho đến thời điểm hiện tại. Mối tình của cặp đôi Hoa - Hàn đã kéo dài khoảng 2 năm.

Đặc biệt, hình tượng lịch lãm, phong độ cùng nét đẹp cổ điển của Song Seung Hun đã trở thành dấu ấn khó thay thế của thế hệ nam thần Hàn Quốc đời đầu. Mới đây, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung ở tuổi 51. Với góc máy zoom cận của truyền thông Hàn, visual của tình cũ Lưu Diệc Phi khiến nhiều người dành lời khen ngợi.

Nhan sắc tuổi 51 của Song Seung Hun trở thành chủ đề bàn tán. (Nguồn: Instagram)