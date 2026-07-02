Tình cũ của Lưu Diệc Phi bất bại trước cam cận, nhan sắc tuổi 51 đáng gờm
Mỹ nam này vẫn xứng danh nam thần màn ảnh đời đầu với visual bảnh bao, phong độ.
Song Seung Hun từng là một trong những nam thần đình đám nhất màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Trái Tim Mùa Thu, Hương Mùa Hè... Sở hữu vẻ ngoài nam tính với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sâu cùng vóc dáng vạm vỡ, anh từng được xem là “bạch mã hoàng tử” trong lòng nhiều khán giả châu Á suốt những năm 2000, trong đó có cả Lưu Diệc Phi.
Đặc biệt, hình tượng lịch lãm, phong độ cùng nét đẹp cổ điển của Song Seung Hun đã trở thành dấu ấn khó thay thế của thế hệ nam thần Hàn Quốc đời đầu. Mới đây, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung ở tuổi 51. Với góc máy zoom cận của truyền thông Hàn, visual của tình cũ Lưu Diệc Phi khiến nhiều người dành lời khen ngợi.
Nhan sắc tuổi 51 của Song Seung Hun trở thành chủ đề bàn tán. (Nguồn: Instagram)
Ở tuổi 51, Song Seung Hun vẫn giữ được sức hút đặc trưng của một nam thần màn ảnh với vẻ ngoài phong độ, lịch lãm. Gương mặt của nam diễn viên hiện tại đã có những dấu hiệu lão hóa tự nhiên như một vài nếp nhăn nhẹ ở khóe mắt, vùng da quanh má không còn căng mịn như thời trẻ nhưng chính những thay đổi này lại tạo nên nét từng trải, trưởng thành đầy cuốn hút của 1 quý ông.
Không cố gắng giữ vẻ ngoài quá trẻ bằng sự hoàn hảo thiếu tự nhiên, Song Seung Hun ghi điểm với diện mạo chân thật, đậm chất đàn ông. Đường nét gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sâu cùng mái tóc đen gọn gàng vẫn giúp anh duy trì vẻ ngoài điển trai, cuốn hút và trẻ hơn nhiều so với độ tuổi.
Bên cạnh đó, phong cách thời trang cũng giúp Song Seung Hun thêm phần "hack tuổi". Nam diễn viên diện set đồ denim đen phom oversized, phối cùng 1 chiếc T-shirt trắng casual và năng động. Các phụ kiện như chiếc túi Louis Vuittion Speedy P9, kính gọng đen đều ton sur ton và tăng vẻ hiện đại, trẻ trung cho diện mạo.
Thời điểm hiện tại, dù không còn xuất hiện dày đặc hay sở hữu nhiều tác phẩm tạo tiếng vang như thời kỳ đỉnh cao, Song Seung Hun vẫn luôn giữ được sức hút riêng với công chúng Hàn Quốc. Nam diễn viên gây ấn tượng với diện mạo bảnh bao, phong thái lịch lãm cùng vóc dáng săn chắc, vạm vỡ đúng chuẩn hình tượng quý ông quyến rũ. Thân hình cân đối, bờ vai rộng cùng thần thái tự tin, từng trải giúp anh vẫn giữ nguyên sức hút của một nam thần thế hệ đầu.