Chia sẻ của mẹ bỉm “nuôi con mát tay”: Bí quyết giúp 2 bạn sinh đôi tăng cân khỏe mạnh nhờ chọn đúng loại sữa phù hợp

Nuôi một em bé đã là hành trình nhiều thử thách, còn với mẹ có hai bạn sinh đôi thì mọi thứ nhân đôi — từ niềm vui đến nỗi lo. Ngay từ những tháng đầu tiên sau sinh, mình từng trằn trọc suốt đêm chỉ vì một nỗi lo rất đơn giản: “Liệu hai con có đủ sữa để lớn lên khỏe mạnh không?”

Hành trình tìm “bạn đồng hành” dinh dưỡng cho con

Hai bé nhà mình sinh non hơn dự kiến gần ba tuần, cân nặng lúc chào đời chỉ hơn 2,3kg. Dù mẹ đã cố gắng cho bú mẹ hoàn toàn, nhưng sau 10 tháng mẹ bận nhiều công việc không thể duy trì lượng sữa ổn định, hai bé ăn dặm cũng chưa tốt nên tăng cân rất chậm.

Mình bắt đầu tìm hiểu thêm về các loại sữa công thức phù hợp cho trẻ sinh đôi – sinh nhẹ cân. Trước đây, mình cứ nghĩ sữa nào cũng như nhau, nhưng sau khi đọc kỹ thành phần và nghe tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng, mới hiểu rằng mỗi bé sẽ có nhu cầu khác nhau, và chọn đúng sữa mới thực sự là chìa khóa.

Mình thử qua 2–3 loại, nhưng chỉ đến khi chuyển sang loại sữa có tỷ lệ đạm phù hơn, chất béo tốt MCT và nghe thì hơi buồn cười nhưng có bổ sung cả tăng đề kháng HMO (HMO - Human Milk Oligosaccharides là một nhóm các loại đường phức hợp tự nhiên có trong sữa mẹ, chỉ đứng thứ ba về hàm lượng sau lactose và chất béo), cả hai con mới thực sự “hợp sữa”. Bé bú ngoan hơn, tiêu hóa ổn định, và đặc biệt là tăng cân đều mỗi tuần.

Ngoài ra, các mẹ cũng phải xác định khi con ăn bất kỳ thực phẩm nào giàu dưỡng chất thì khả năng bé táo bón là hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vậy mà sữa của các bé mẹ nhớ để ý xem có FOS (chất xơ hòa tan) không. Bộ đôi HMO và FOS giúp xây dựng "Đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt" - đây là nền tảng để tối ưu khả năng hấp thu, hỗ trợ tăng cân cho trẻ khá là tốt và ổn định.

“Trộm vía” hai bạn nhỏ thay đổi thấy rõ

Sau hơn 2 tháng dùng ổn định, mỗi bé tăng gần 1,5kg, da dẻ hồng hào, ngủ sâu giấc hơn. Mỗi lần đi khám định kỳ, bác sĩ đều khen:

“Hai bé phát triển rất cân đối, mẹ chăm khéo lắm!”

Nghe câu đó, mình thấy mọi nỗ lực tìm hiểu, thử nghiệm và kiên trì của bản thân hoàn toàn xứng đáng.

Kinh nghiệm rút ra cho các mẹ bỉm khác

Đừng chọn sữa theo “đám đông” – Hãy lựa chọn trên tình trạng thật của bé.

1. Quan sát phản ứng của con – Bé hợp sữa sẽ bú ngoan, ít nôn trớ, tiêu hóa tốt và ngủ sâu giấc.

2. Kiên nhẫn theo dõi ít nhất 2–3 tuần – Đừng vội đổi sữa khi chưa đủ thời gian để cơ thể con thích nghi.

3. Kết hợp song song với bú mẹ – Dù sữa công thức tốt đến đâu, sữa mẹ vẫn là nền tảng miễn dịch quý giá.

Giờ đây, nhìn hai bạn sinh đôi bụ bẫm, lanh lợi và lúc nào cũng cười toe toét, mình chỉ muốn nhắn gửi đến các mẹ khác rằng:

“Đừng sợ khi con chậm tăng cân, cũng đừng hoang mang vì lời khuyên trái chiều. Mỗi em bé là một thế giới riêng, và mẹ chính là người hiểu con nhất.”

Nuôi con mát tay không phải vì may mắn, mà vì mẹ biết lắng nghe con và chọn đúng điều con cần — đôi khi, chỉ đơn giản là một hộp sữa thật phù hợp.