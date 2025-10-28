"Trưởng công chúa" nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng lên 5 tuổi: Tiệc sinh nhật ngập tràn sắc hồng, thần thái của "ái nữ tập đoàn" gây sốt

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã tổ chức sinh nhật mừng tuổi lên 5 cho con gái cưng Winnie trong không gian ngập tràn sắc hồng. Cả buổi tiệc như một khu vườn cổ tích dành riêng cho nàng công chúa nhỏ, với bóng bay, hoa tươi và ánh đèn lung linh được sắp đặt tinh tế.

Giữa khung cảnh lấp lánh ấy, Winnie xuất hiện trong chiếc váy hồng bồng bềnh tựa búp bê Barbie, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô bé. Hình ảnh Winnie rạng rỡ, tự tin bên bố mẹ và em gái nhỏ nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, trở thành tâm điểm chú ý trên MXH.

Trong buổi tiệc, em gái của Winnie - bé Hannie, cũng xuất hiện cực kỳ đáng yêu trong chiếc đầm hồng ton-sur-ton với chị gái, tạo nên khung cảnh ngọt ngào chẳng khác nào bước ra từ truyện cổ tích.

Hai chị em tay trong tay, nở nụ cười hồn nhiên giữa không gian rực rỡ, khiến ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Nhiều khoảnh khắc của cặp chị em nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, được dân tình gọi vui là "cặp công chúa nhỏ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng" vì quá đáng yêu và sang chảnh.

Bé Winnie tên thật là Ông Yên Nhi, là con gái đầu lòng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Ngay từ khi chào đời, cô bé đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và người hâm mộ của bố mẹ. Không chỉ là "trái ngọt" của một tình yêu đẹp trong showbiz Việt, Winnie còn được xem là một trong những em bé nổi tiếng và được yêu thích nhất mạng xã hội hiện nay.

Cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng luôn thể hiện tình yêu thương và sự đầu tư chỉn chu dành cho hai con gái. Bé Winnie lớn hơn nên có thể tham gia nhiều hoạt động hơn bé Hannie. Ở tuổi lên 5, "trưởng công chúa" nhà Đông Nhi - Ông Cao Thằng đã được làm quen với nhiều lĩnh vực như âm nhạc, nhảy múa, thể thao và hội họa, giúp phát huy năng khiếu tự nhiên và rèn luyện sự tự tin trước đám đông.

Trên mạng xã hội, dân tình thường gọi vui Winnie là "ái nữ kế thừa tập đoàn nghìn tỷ" - không chỉ vì gia thế đáng nể mà còn bởi thần thái sang chảnh, tự nhiên toát lên khí chất của một tiểu thư "sinh ra đã ở vạch đích". Mỗi lần xuất hiện, dù là khoảnh khắc đời thường hay tại các sự kiện cùng bố mẹ, Winnie đều khiến cộng đồng mạng "tan chảy" bởi sự lanh lợi, dạn dĩ và đáng yêu.