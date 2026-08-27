Chi tiền cho con 'nếm trải' gian khổ

Theo SCMP, mô hình có tên "trại hè gian khổ" đang trở nên phổ biến tại nhiều nơi ở Trung Quốc vào mùa hè năm nay. Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi nhiều tiền để đưa con về vùng nông thôn trải nghiệm cuộc sống thực tế.

Khóa trải nghiệm này chủ yếu được tổ chức ở các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam thuộc khu vực tây nam Trung Quốc. Những nơi này có khí hậu tương đối dễ chịu vào mùa hè.

Trẻ được trải nghiệm làm nông dân trong các "trại hè gian khổ". Ảnh: ETToday

Đặt chân vào "trại hè gian khổ", học viên lập tức trở thành những nông dân nhí, làm những công việc tay chân như đào và bán khoai tây, bóc vỏ cây hoặc cho lợn ăn... Điểm khác biệt là trong khi người lao động thông thường được trả tiền công, các em nhỏ - hay đúng hơn là phụ huynh - phải mất chi phí để được làm nông.

Phí đăng ký không hề rẻ. Có nơi thu hơn 4.000 nhân dân tệ (15,5 triệu đồng) cho khóa trải nghiệm 10 ngày. Một số nơi kéo dài hơn, có thể lên đến một tháng, với mức phí hơn 10.000 nhân dân tệ (38,8 triệu đồng).

Đúng như tên gọi, "trại hè gian khổ" đặt ra hệ thống quy định nghiêm ngặt. Chẳng hạn, nếu không hoàn thành công việc được giao, trẻ có thể bị phạt không được ăn cơm, thay bằng khoai tây trừ bữa. Điện thoại cũng bị tịch thu, trong khi nhu yếu phẩm được phân phát dựa trên lượng công việc hoàn thành.

Những người tổ chức mô hình trại hè này cho biết mục tiêu chính của chương trình là giúp trẻ hiểu được sự khó khăn, vất vả của lao động và quá trình kiếm tiền.

Dẫu vậy, họ vẫn đảm bảo với phụ huynh rằng công việc hàng ngày "không quá nặng nhọc", gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ.

Video ghi lại hoạt động của trại hè cho thấy nhiều đứa trẻ bật khóc và cầu xin được trở về nhà. Một số em thậm chí tuyên bố: “Con có thể làm bất cứ việc gì, miễn là không phải làm nông”.

Sự vất vả của công việc đồng áng khiến nhiều trẻ bật khóc xin về.

Một người làm việc trong trại cho biết nhiều phụ huynh xúc động khi xem các video và đọc thư của con, sau đó giới thiệu khóa trải nghiệm cho người quen.

Anh Cao, đến từ Tứ Xuyên, cho biết đã gửi con gái đang học cấp II đến "trại hè gian khổ". Điều khiến anh Cao bất ngờ là dù liên tục than phiền, con gái anh thực sự thích công việc đồng áng.

Một phụ huynh khác ở Thượng Hải cũng cho con gái 7 tuổi tham gia trại hè 10 ngày. Mặc dù sau khi hoàn thành cô bé vẫn giữ thói quen lười biếng và kén chọn, người mẹ cho biết hài lòng vì con gái đã bước ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm lối sống khác.

Về trào lưu này, cư dân mạng chia hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ra hứng thú, còn hỏi cách đăng ký tham gia trại hè.

“Những gì con cái chúng ta trải nghiệm trong kiểu trại hè này phản ánh thực tế khó khăn thế hệ chúng tôi từng trải qua. Chúng tôi muốn mang đến cho con cái cuộc sống tốt hơn, nhưng vô tình nuông chiều chúng. Có lẽ trẻ cần đối mặt với khó khăn để biết trân trọng cuộc sống đủ đầy của mình, đồng thời thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ hơn”, một người nói.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cảnh báo không nên đặt gánh nặng quá lớn lên trẻ: "Nhiều trẻ em chỉ được giáo dục trong những lớp học ở thành phố. Lao động quá mức có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất và tinh thần của các em”.