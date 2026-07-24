Chỉ một câu “Cốm ơi đi bơi không?”, con gái TikToker Long Chun đã chill tới cỡ này

Chỉ vỏn vẹn một câu: "Cốm ơi đi bơi không con?", cô bé Cốm đã khiến cộng đồng mạng tan chảy với chuyến đi biển cùng cả nhà trong hè này. Không khó để nhận ra rằng, điều khiến người xem thích thú không chỉ là vẻ đáng yêu của cô bé, mà còn là cách Long Chun ghi lại những khoảnh khắc đời thường đầy tự nhiên của bé con.

Chuyến đi biển cực chill của bé Cốm - con gái TikToker Long Chun.

"Năng lượng chill" của Cốm trong suốt chuyến đi, khiến người xem tan chảy. Khi được ba bế xuống biển, cô bé không hề tỏ ra sợ hãi hay bỡ ngỡ mà thoải mái ngắm nhìn sóng nước, tận hưởng làn gió biển và liên tục quan sát mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt đầy tò mò.

Không chỉ lúc xuống nước, ngay cả khi dạo chơi trên bãi cát hay ngồi nghỉ bên bờ biển, Cốm cũng giữ nguyên thần thái thư thái. Với những bộ váy xinh xắn được Long Chun chuẩn bị kỹ lưỡng, cô bé vô tư tạo dáng, nghịch cát và tận hưởng kỳ nghỉ theo cách rất hồn nhiên.

Đặc biệt, trong chuyến đi này, Long Chun còn khiến dân tình xuýt xoa khi chuẩn bị cho con gái những bộ trang phục vô cùng xinh xắn. Từ váy áo điệu đà đến những bộ đồ bơi nhiều màu sắc... kính mát hay phụ kiện nhỏ xinh đều được phối rất chỉn chu.

Hình ảnh cô bé tung tăng trên bãi biển với phong cách đáng yêu nhưng vẫn rất thời trang khiến nhiều người liên tưởng ngay đến biệt danh "Cốm sì lây" mà chính Long Chun thường trìu mến gọi con gái. Biệt danh ấy không chỉ mang tính hài hước mà còn phần nào phản ánh hình ảnh một cô bé luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, đáng yêu và rất có "gu".

Không chỉ gây chú ý qua những chuyến đi chơi hay các video đời thường, bé Cốm còn là gương mặt quen thuộc với những người theo dõi Long Chun trong series "Bố đây Cốm ơi". Đây là chuỗi nội dung ghi lại hành trình làm bố của nam TikToker, từ những ngày đầu chăm con cho đến từng cột mốc trưởng thành của cô bé. Chính sự chân thực, gần gũi và không quá sắp đặt đã giúp series nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Mới gần 2 tuổi, bé Cốm đã được khen là em bé khá dạn dĩ, ngoan ngoãn và có khả năng thích nghi tốt với môi trường mới, ngay ngày đầu tiên đi học đã nhanh chóng làm quen với cô giáo và các bạn.

Xuất hiện trước ống kính từ khi còn rất nhỏ nhưng cô bé luôn giữ được sự tự nhiên, hiếm khi tỏ ra e dè. Những đoạn hội thoại ngắn giữa hai bố con, cách Cốm bi bô tập nói hay những phản ứng hồn nhiên đều trở thành "đặc sản" khiến người xem mong chờ ở mỗi video mới.

Bên cạnh việc chia sẻ cuộc sống thường ngày, Long Chun cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ của con thông qua các video, để sau này khi lớn lên, Cốm có thể nhìn lại từng dấu mốc trưởng thành của mình.

Chính điều đó tạo nên sự khác biệt cho các nội dung của anh: không quá cầu kỳ, không cố tạo tình huống gây cười mà chủ yếu là những khoảnh khắc đời thường giữa một ông bố trẻ và cô con gái nhỏ.