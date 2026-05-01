Bé Cốm - con gái TikToker Long Chun gây sốt vì vẻ ngoài xinh xắn, nết ăn cưng đến mức mẹ nào cũng muốn xin vía!

Bé Cốm, tên thật thường được nhắc đến là Trần Lâm Tư Kỳ (sinh năm 2024) là con gái của TikToker Long Chun. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ, cô bé đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng. Không cần bất kỳ chiến lược truyền thông nào, chỉ bằng những khoảnh khắc đời thường giản dị, bé Cốm trở thành "gương mặt nhí" được nhiều người dõi theo.

Điều khiến người ta ấn tượng ở bé không chỉ là việc là con của một TikToker nổi tiếng, mà còn nằm ở chính ngoại hình và thần thái rất riêng. Cô bé sở hữu gương mặt tròn trịa, làn da sáng, đôi mắt to và biểu cảm linh hoạt.

Nhiều người nhận xét bé có nét "lai nhẹ", nhìn vừa quen vừa lạ, tạo cảm giác rất cuốn hút. Trong những bức ảnh hay video được bố đăng tải, bé thường cười tươi hoặc chăm chú quan sát xung quanh - những biểu cảm rất tự nhiên nhưng lại đủ khiến người xem "tan chảy".

Trong mọi khoảnh khắc, bé Cốm còn gây thiện cảm bởi vẻ ngoan ngoãn và dễ chịu. Dù còn rất nhỏ, nhưng qua những đoạn clip ngắn, cô bé thường xuất hiện với trạng thái bình tĩnh, ít quấy khóc, hợp tác tốt khi được bế hoặc chơi cùng. Chính sự "dễ nuôi" này cũng khiến hình ảnh của bé càng được yêu thích trong cộng đồng các bố mẹ bỉm.

Song song với sự nổi tiếng của con gái, hình ảnh của Long Chun cũng có nhiều thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây anh gắn liền với phong cách hài hước, có phần "lầy lội", thì sau khi có con, nội dung của anh trở nên đời thường và ấm áp hơn.

Những video chăm con, ru con ngủ, hay đơn giản là bế con đi dạo đã cho thấy một khía cạnh rất khác, điềm tĩnh và trách nhiệm hơn. Không ít người nhận xét rằng chính bé Cốm đã khiến Long Chun trưởng thành nhanh chóng, từ một chàng trai năng động thành một ông bố bỉm sữa thực thụ.

Sự "viral" của bé Cốm thực chất không đến từ điều gì quá phức tạp. Đó là sự kết hợp giữa sức ảnh hưởng sẵn có của bố, ngoại hình nổi bật của một em bé đáng yêu và những nội dung gần gũi, chân thật. Trong thời đại mà người xem ngày càng ưa chuộng những điều giản dị, hình ảnh một em bé nhỏ lớn lên từng ngày, được bố chăm sóc và ghi lại, lại trở thành thứ nội dung có sức hút bền bỉ.

Ở thời điểm hiện tại, bé Cốm vẫn còn rất nhỏ, nhưng đã có một lượng người theo dõi riêng không hề đơn giản, kênh TikTok Côm sì lây đã có tới hơn 7,4 triệu lượt yêu thích và hơn 94 nghìn lượt theo dõi.

Nhiều người xem cô bé như một "idol nhí" và chờ đợi những khoảnh khắc tiếp theo trong hành trình trưởng thành của em. Dù tương lai có tiếp tục xuất hiện nhiều hay không, thì rõ ràng, ở thời điểm này, bé Cốm đã trở thành một phần đặc biệt trong câu chuyện của Long Chun, không chỉ là con gái, mà còn là lý do khiến cuộc sống và hình ảnh của anh thay đổi theo hướng tích cực hơn.