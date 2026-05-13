Bé Cốm nhà Long Chun gây sốt vì “nết ăn không mất lòng ai”: Cứ thấy đồ ăn là mặt tươi rói, ăn ngoan đến mức phải xin vía vội

Trong thời gian gần đây, mỗi lần TikToker Long Chun đăng tải clip về con gái là mạng xã hội lại có dịp "lụi tim". Không cần kịch bản cầu kỳ, không cần những tình huống dàn dựng quá phức tạp, bé Cốm chỉ cần xuất hiện với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt lanh lợi và vài biểu cảm tự nhiên cũng đủ khiến người xem phải dừng lại thả tim.

Đặc biệt, những khoảnh khắc ăn uống của cô bé gần như trở thành "đặc sản" trên trang cá nhân của ba Long. Cứ thấy đồ ăn là Cốm như bật chế độ vui vẻ, gương mặt tươi rói, ánh mắt háo hức và cách ăn ngon miệng đến mức nhiều mẹ bỉm phải vào bình luận xin vía.

Điều khiến các clip ăn uống của Cốm gây bão không chỉ nằm ở sự đáng yêu thường thấy của một em bé, mà còn ở cái "nết ăn" rất duyên. Long Chun từng hài hước nhận xét con gái có nết ăn "không mất lòng ai", bởi bé gần như luôn tỏ ra hào hứng trước đồ ăn, ai cho gì cũng đón nhận bằng vẻ mặt rất hợp tác.

Chính sự ngon miệng, tự nhiên và đáng yêu ấy khiến nhiều người xem cảm thấy dễ chịu. Giữa vô số nội dung giải trí nhanh trên mạng xã hội, hình ảnh một em bé ăn uống vui vẻ, không quấy khóc, không mè nheo lại tạo ra cảm giác rất đời thường nhưng cực kỳ cuốn hút.

Bé Cốm là con gái đầu lòng của TikToker Long Chun, tên thật là Trần Hoàng Long, sinh năm 1994 tại Hà Nội. Long Chun vốn là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ những video hài hước, duyên dáng, đặc biệt là các màn giả gái và những tiểu phẩm giải trí có màu sắc riêng.

Sự xuất hiện của bé Cốm từng khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi trước đó Long Chun khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Vào 12/2024, anh công khai tin vui đón con gái đầu lòng bằng hình ảnh bàn tay nhỏ xíu của em bé cùng lời nhắn ngọt ngào dành cho "công chúa nhỏ".

Bé Cốm có tên thật thường được nhắc đến là Trần Lâm Tư Kỳ, sinh năm 2024. Cô bé nhanh chóng nhận được sự quan tâm ngay từ những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ. Ngoại hình của bé Cốm cũng là một trong những lý do khiến cô bé được chú ý.

Nhiều bài viết nhận xét Cốm có gương mặt tròn trịa, làn da sáng, đôi mắt to và biểu cảm rất linh hoạt. Có người còn cho rằng cô bé trông như "em bé lai" vì nét mặt vừa quen vừa lạ, vừa trong trẻo vừa cuốn hút. Dù còn rất nhỏ, Cốm đã có một "kho biểu cảm" khiến người lớn phải bật cười: khi thì ngơ ngác, khi thì nghiêm túc, khi lại cười tít mắt.

Tuy nhiên, nếu nói đến yếu tố khiến Cốm thực sự "viral" thì phải nhắc đến các clip ăn uống. Với nhiều bố mẹ bỉm, việc cho con ăn đôi khi là một "cuộc chiến", nhưng nhìn Cốm ăn lại mang đến cảm giác rất khác. Cô bé dường như có niềm vui rất rõ ràng với đồ ăn, mỗi lần được đút hay được thử món gì là gương mặt lại háo hức vô cùng. Chính vì vậy, những clip Cốm ăn thường khiến người xem thấy vui lây, thậm chí có người còn đùa rằng chỉ cần nhìn Cốm ăn là cũng thấy món đó ngon hơn.