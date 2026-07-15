Chi hàng chục triệu mua mỹ phẩm: Sai lầm phổ biến của nhiều phụ nữ hiện đại

Theo chuyên gia trang điểm Hiền Mew - Nhà sáng lập Mewart Makeup Academy, rất nhiều phụ nữ đang mắc kẹt trong một vòng lặp quen thuộc: mua thêm mỹ phẩm vì nghĩ mình thiếu sản phẩm, xem thêm video vì nghĩ mình thiếu kỹ thuật, nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được cách makeup thực sự phù hợp với bản thân.

Thực tế, khi chưa hiểu rõ làn da, cấu trúc gương mặt và phong cách phù hợp, việc trang điểm rất dễ trở thành gánh nặng thay vì một công cụ giúp phụ nữ tự tin hơn.

Theo Hiền Mew, mỗi khuôn mặt có cấu trúc, tông da khác nhau. Một layout đẹp trên người khác chưa chắc đã phù hợp với mình.

Mua thêm mỹ phẩm chưa chắc giúp bạn makeup đẹp hơn

Thị trường mỹ phẩm phát triển mạnh với hàng nghìn sản phẩm mới được ra mắt mỗi năm. Chỉ cần vài phút trên mạng xã hội, người dùng dễ dàng bắt gặp vô số video review, xu hướng makeup và những sản phẩm được giới thiệu là “must-have”. Điều đó khiến nhiều người tin rằng chỉ cần sở hữu nhiều mỹ phẩm thì sẽ trang điểm đẹp hơn.

Không ít chị em sở hữu cả ngăn bàn đầy kem nền, phấn phủ, bảng mắt, son môi hay cọ trang điểm nhưng vẫn gặp những vấn đề quen thuộc như nền mốc, nhanh xuống tông, màu son không phù hợp, chân mày khiến gương mặt cứng hơn hoặc layout tổng thể thiếu tự nhiên. Đáng nói hơn, việc áp dụng máy móc những xu hướng makeup trên mạng còn khiến nhiều người vô tình làm mất đi những đường nét hài hòa vốn có của gương mặt.

Theo Hiền, mỗi khuôn mặt có cấu trúc, tông da, độ tuổi và nhu cầu khác nhau. Một layout đẹp trên người khác chưa chắc đã phù hợp với mình. Khi chưa hiểu rõ đặc điểm khuôn mặt, càng mua nhiều mỹ phẩm càng dễ lãng phí mà hiệu quả không như mong muốn.

Makeup đẹp bắt đầu từ việc hiểu chính mình, không phải chạy theo xu hướng

Sau hơn 10 năm đào tạo và đồng hành cùng hàng nghìn học viên, Hiền nhận thấy phần lớn những lỗi trang điểm thường gặp đều xuất phát từ việc thiếu kiến thức nền tảng.

Hiền chia sẻ rằng makeup đẹp nhất là khi tôn lên những đường nét riêng của mỗi người.

Không ít chị em lựa chọn sai màu kem nền, sử dụng quá nhiều sản phẩm trong một lớp makeup, đánh khối hoặc má hồng chưa đúng vị trí, khiến gương mặt nặng nề và già hơn tuổi. Trong khi đó, khi hiểu đúng về làn da, cấu trúc khuôn mặt và lựa chọn phong cách phù hợp, việc trang điểm trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

“Hiền luôn chia sẻ với học viên là đừng cố biến mình thành một phiên bản giống người khác. Makeup đẹp nhất là khi tôn lên những đường nét riêng của mỗi người, mang lại sự tự tin trong cuộc sống hằng ngày” , Hiền chia sẻ.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp, một quy trình makeup phù hợp không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mỗi sáng mà còn hạn chế tình trạng mua mỹ phẩm theo cảm hứng, tạo hình ảnh chỉn chu hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

Webinar “Nghệ Thuật Kiến Tạo Nhan Sắc” - Giúp phụ nữ xây dựng nền tảng makeup đúng ngay từ đầu

Xuất phát từ chính những khó khăn mà rất nhiều phụ nữ gặp phải khi tự học makeup, Mewart Makeup Academy tổ chức webinar “Nghệ Thuật Kiến Tạo Nhan Sắc” với sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia Hiền Mew.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, là nhà sáng lập Học viện trang điểm nghệ thuật Mewart, Hiền Mew đã đồng hành cùng hàng nghìn phụ nữ thay đổi diện mạo thông qua phương pháp cá nhân hóa, giúp mỗi người hiểu đúng - làm đúng - chọn đúng trong hành trình chăm sóc bản thân.

Webinar “Nghệ Thuật Kiến Tạo Nhan Sắc” giúp phụ nữ xây dựng nền tảng makeup đúng cách ngay từ đầu.

Khác với những video hướng dẫn rời rạc trên mạng xã hội, webinar được thiết kế theo tư duy xây dựng nền tảng làm đẹp bền vững phù hợp với phụ nữ từ 20 đến 65+, đặc biệt là những người bận rộn, phụ nữ đã có gia đình hoặc bất kỳ ai mong muốn xây dựng hình ảnh chỉn chu, tự tin hơn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Không đi theo hướng lý thuyết dài dòng, webinar tập trung các nội dung có tính ứng dụng ngay vào cuộc sống. Trong 2 giờ học, học viên sẽ được hướng dẫn công thức makeup phong cách Hàn Quốc tự nhiên, 3 bí quyết giúp lớp makeup đẹp, bền và phù hợp với từng khuôn mặt, đồng thời được chỉ ra những lỗi makeup phổ biến.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ dừng lại ở việc dạy makeup đẹp, mà còn phân tích các tình huống thực tế, giải đáp những thắc mắc thường gặp giúp học viên tự tin thực hành được ngay sau buổi webinar.

Sau buổi webinar, học viên tìm được phong cách makeup phù hợp cho chính mình.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, người tham dự còn nhận được bộ tài liệu makeup độc quyền, file hướng dẫn lựa chọn mỹ phẩm cùng nhiều ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho người tham gia webinar.

Nếu bạn muốn makeup đẹp hơn mà không cần mua thêm quá nhiều mỹ phẩm, muốn tiết kiệm thời gian mỗi sáng và biết chính xác đâu là phong cách phù hợp với mình, đây sẽ là cơ hội đáng để trải nghiệm.

Thông tin chi tiết về Webinar "Nghệ thuật kiến tạo nhan sắc": Diễn giả: Chuyên gia Hiền Mew - Nhà sáng lập Mewart Makeup Academy Thời gian: 19h30 - 21h30, Thứ Sáu ngày 24/07/2026 Hình thức: Trực tuyến qua Zoom Webinar Đăng ký trực tiếp: https://mewartmakeup.com/ Hotline: 089.9898.345



