Con gái lớn của Tuấn Dương - Lucie Nguyễn: Mới 3 tuổi đã ra dáng chị hai, chăm em từng chút, đúng là cái gì cũng đến tay Mi!

Mới 3 tuổi, bé Nami - con gái lớn của Tuấn Dương và Lucie Nguyễn, đã có những khoảnh khắc ra dáng chị cả trong nhà. Cô bé biết quan tâm, chăm sóc em Suli, thậm chí còn "dạy dỗ" em bằng những câu nói vừa nghiêm túc vừa ngộ nghĩnh. Dẫu vậy, chị hai vẫn là một em bé: đôi lúc bị em tranh đồ chơi cũng tủi thân, khóc nhè khiến ba Dương và mẹ Lucie "ong hết cả đầu".

Mới 3 tuổi, Nami đã ra dáng chị lớn trong nhà

Hai cô công chúa nhỏ cách nhau một tuổi nên chuyện cùng thích một món đồ chơi, rồi tranh giành nhau là điều khó tránh. Nami cũng có lúc chưa muốn nhường em, có lúc bật khóc khi món đồ mình đang chơi bị Suli lấy mất.

Thế nhưng, lúc thấy em Su cần được chăm sóc, Nami lại sốt sắng vô cùng. Em Su bị muỗi đốt, chị Nami vội nhắc mẹ Lucie: "Mẹ lấy băng keo dán cho em Su đi, em Su bị đau". Đến bữa cơm, chị hai còn đút đồ ăn cho em. Đi đâu, chị hai Nami cũng dắt tay út Su, dáng vẻ cô chị nhỏ nắm tay cô em nhỏ khiến những khoảnh khắc đời thường trở nên thật ấm áp.

Thấy út Su ăn đậu không biết bóc vỏ, chị hai Nami liền nói luôn: "Để đấy chị hai lột cho", sau đó Nami bóc vỏ đậu để vào bát để em Su bốc ăn. Những phút như thế càng cho thấy nét hồn nhiên đúng tuổi của cô chị mới lên 3, đang từng ngày học cách chia sẻ và làm chị hai.

Không chỉ chăm em, chị hai Nami còn có những màn hướng dẫn em đầy bài bản. Khi muốn Suli xin lỗi mình, cô bé nhắc rõ từng bước: "Khoanh tay vào, xin lỗi chị hai". Còn út Su nghe chị hai dạy thế là ngoan ngoãn khoanh tay lại liền.

Đáng yêu nhất là lúc Nami nghiêm giọng "dạy dỗ" em Su khi thấy em làm sai: "Hôm qua chị Mi đã nói rồi, chị Mi dạy 2 lần rồi đó". Cách cô bé tự xưng "chị Mi", nhắc lại lời đã dặn và đếm cả số lần mình hướng dẫn em khiến màn làm chị vừa có vẻ người lớn, vừa giữ nguyên nét ngây thơ của một em bé 3 tuổi.

"Chúng mình là hai chị em, hai chị em là phải yêu thương nhau"

Có hai con gái nhỏ gần tuổi nhau, ba Dương và mẹ Lucie cũng thường xuyên nhắc các con biết yêu thương, nhường nhịn. Mỗi khi Nami và Suli tranh giành đồ chơi, lời căn dặn quen thuộc lại được ba mẹ nhắc lại: "Chúng mình là hai chị em, hai chị em là phải yêu thương nhau".

Thay vì quát mắng, ba Dương thường nhẹ nhàng phân tích cho con: "Em Su là em của mình đúng không con, nên thỉnh thoảng con nhường em một xíu. Mình chơi rồi, xong mình sẽ cho em Su chơi, xong rồi em Su chơi xong thì mình lại chơi. Em Su chỉ chơi một tí thôi là em chán rồi".

Với hai em bé, học cách nhường nhau một món đồ hay nói lời xin lỗi cũng cần thời gian và sự kiên nhẫn của ba mẹ. Nami có thể vừa khóc vì em giành đồ chơi, rồi lại lo lắng khi thấy em bị muỗi đốt; vừa nghiêm giọng nhắc nhở, rồi lại nắm tay em đi cùng.

Qua những việc nhỏ ấy, tình thương của chị hai dành cho út Su hiện lên thật tự nhiên: còn vụng về, đôi khi có chút hờn dỗi, nhưng luôn đầy trìu mến.



