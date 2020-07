Chỉ dùng 1 tuýp kem do bác sĩ kê và tự tìm hiểu các sản phẩm skincare, nàng du học sinh tìm lại được làn da căng láng không thâm mụn

Mình là du học sinh, cứ đi đâu xa, thay đổi môi trường, thời tiết khí hậu là bị nổi mụn. Hồi ở bên nước ngoài mình dùng BHA Gel không thấy bị sao, về Việt Nam thì lại bị lên mụn nhìn khá mất thẩm mỹ. Lúc đó mình stress khá nhiều, đi da liễu rồi nhưng vì không theo được liệu trình nên min chỉ xin thuốc bôi về bôi theo.

Hiện tại làn da của Nguyệt Minh đã cả thiện được 90% (ảnh trái).

Thông tin nhân vật Nguyệt Minh 21 tuổi

Da dầu

Trong tất cả đồ ở để dưới đây thì chỉ duy nhất là tuýp Klenzit C là bác sĩ kê, còn lại là mình tự tham khảo review và tự tìm hiểu để chọn được sản phẩm phù hợp với tình trạng da.

Các sản phẩm mà Nguyệt Minh dùng trong thời gian bị mụn.

Sau một thời gian sử dụng, dưới đây là review của mình.

Kem chống nắng Eucerin Oil control Sun Gel-Creme SPF 30 (Giá khoảng 450.000 VNĐ)

Em này mình mua ở bên Đức, vì cửa hàng hay mua còn mỗi SPF 30+, thêm nữa là thời tiết ở bên kia cũng âm u suốt, ít nắng nên mình nghĩ cũng không cần dùng sang loại SPF 50. Sản phẩm không có mùi thơm, kết cấu siêu nhẹ, không nhờn rít, khi bôi thấy thấm nhanh, không bị bí da. Nhưng nếu ở Việt Nam mồ hôi chảy xuống mắt thì hơi cay 1 chút. Rất thích hợp cho da dầu tuy nhiên dễ bị cay mắt nên các bạn cần cân nhắc trước khi mua.

Điểm 8.5/10

Tẩy trang NIVEA White Oil Clear Micellar Water (Giá khoảng 90.000 VNĐ/ 200ml)

Ban đầu mình dùng Bioderma nhưng vì đã hết nên dùng tạm tẩy trang Nivea của mẹ. Sản phẩm tẩy trang này không chứa cồn, thành phần có chiết xuất trái cherry anh đào là chất giàu vitamin C giúp dưỡng trắng, Glycerin giữ da mềm mịn và Carnitine là chất giúp giảm tiết nhờn. Mình thấy em này tẩy cũng ổn, sạch, nhưng bản thân mình vẫn thích dùng Bioderma hơn.

Gel rửa mặt giảm nhờn & ngăn ngừa mụn Isis Pharma Teen Derm Gel (Giá khoảng 300.000 VNĐ/ 150ml)

Đây là sản phẩm sữa rửa mặt mình dùng cực hợp, rất thích luôn, trong sữa rửa mặt cũng có các hạt nhỏ li ti để tẩy da chết nhẹ, sản phẩm tạo ít bọt. Da mình rửa xong là cảm giác da sạch, mềm mà không bị khô rít như La Roche Posay mình từng sử dụng. Em này có các hạt nhỏ li ti nên hay mắc vào máy rửa mặt. Chị em có dùng thì dùng tay rửa chắc hợp lí hơn.

Điểm 10/10

Toner Klairs tím không hương liệu (Giá khoảng 260.000 VNĐ/ 180ml)

Mình sử dụng rất nhiều Toner và tượng đài lớn nhất là em Toner hoa cúc của Kiehl's. Nhưng vì Kiehls quá đắt nên nó điểm trừ vô cùng lớn. Đọc tỉ cái review em mới quyết định mua em toner Klairs tím về dùng. Toner không phải dạng nước loãng mà nó hơi đặc một chút . Dùng lên da em mướt và mềm, cảm giác da sạch mà ẩm hơn.



Điểm 9/10 vì rẻ mà tốt

Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Exfoliant Lotion (Giá khoảng 299.000 VNĐ/ 30ml)

Mình nghĩ là em này không cần phải nói gì nhiều. Mình ở nước ngoài dùng không thấy bị sao mà về Việt Nam lại bị lên đống mụn luôn. Sau đó mình thay đổi chỉ dùng 2-3 lần/tuần thôi. Em này mình không chấm điểm vì lúc nó ổn lúc nó như điên. Mình khuyên nên mua mini size với những bạn mới bắt đầu để xem da có hợp không, vì có nhiều người không hợp hoặc dùng sai mà mặt bị đẩy mụn lên nhiều.

Acnetin A Tretinoin 0.05%

Sau khi đọc 1000 review về Tretionoin thì mình quyết định rinh em này về dùng thử trước. Obagi thì quá đắt không kham được nên mình mua em này cho rẻ. Da mình trộm vía dùng Tre bị bong da khá ít, chỉ bị ở phần đầu mũi thôi, cũng không bị khô hay rát gì cả. Mỗi tội là tuýp có 10g hơi ít. Dùng Tre thì mình bôi trần, bôi xong tắt điện ngủ. Hôm trước dùng Tre thì hôm sau hạn chế đi ra ngoài ban ngày hoặc chọn lúc tối mới đi. Chị em nào đang định sử dụng Tre thì cân nhắc Acnetin A thử xem.

Điểm 9.5/10

Klenzit C (Giá khoảng 125.000 VNĐ/ 15gam)

Tuýp chấm mụn này mình được bác sĩ kê. Mình có hỏi bác sĩ là chấm hay bôi cả mặt thì bác sĩ khuyên là nên bôi cả mặt. Mình dùng xen kẽ với BHA và Tretinoin 0.05%. Dùng được 1 tuần thì mụn khô cồi và tự rụng luôn. Còn em mụn nào bướng thì mình xông hơi và tự lấy nhân mụn ở nhà.

Điểm 9/10

Megaduo gel Azelaic acid AHA (Giá khoảng 100.000 VNĐ/ 10gam)



Với mình thì em này nhẹ đô quá, nhưng mình vẫn hay bôi buổi sáng vì trong em này có Azelaic Acid + AHA nên cũng có khả năng trị thâm mụn. Mỗi tội dùng em này khô nhanh mà chất dính dính nên mình cũng không thích lắm.

Điểm 7/10

Kem trị mụn trứng cá Differin (Giá khoảng 250.000 VNĐ/ 15gam)



Em này có thành phần chính là Adapalene, loại Retinoid ít gây kích ứng, được xếp vào hàng thuốc không cần kê đơn. Mình thỉnh thoảng dùng thay em Klenzit C. So với Klenzit C thì em không ưng lắm vì nó đẩy mụn khá chậm.

Điểm 8/10

Kem dưỡng ẩm La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 (Giá khoảng 350.000 VNĐ/ 40ml)



Hồi bên Đức mình dùng dạng Gel của em này, nhưng mình không thấy thích chất gel lắm, và khi dùng không hiểu sao lại bị rát và nóng da. Dùng em dạng cream này khi bôi lên da để lại một lớp trăng trắng như nâng tone vậy. Mỗi lần nặn mụn xong mình bôi em này luôn cho phục hồi da. Chất kem khá dày, dễ bí da nên mọi người bôi mỏng mỏng là ổn nhất. Nhờ em này da mình phục hồi nhanh và hết thâm đỏ luôn.

Điểm 8.5/10

Bên cạnh các sản phẩm chăm sóc da, mình cũng thay đổi chế độ sinh hoạt như: Xông mặt với sả 2 lần/ tuần, ăn theo chế độ eat clean, loại bỏ sản phẩm từ sữa động vật, đường và dầu mỡ, trà sữa hay cà phê cũng bỏ luôn. Ngày uống đủ 2 lít nước và ngủ sớm. Thêm nữa là đừng để bản thân mình bị stress và ngủ muộn.

Để chọn được một routine chăm da cũng như các sản phẩm phù hợp, bạn cần thật hiểu làn da của mình và quan trọng là đọc review từng sản phẩm. Với các bạn muốn sử dụng các sản phẩm có AHA, BHA, retinol hay tretinoin thì cần dưỡng ẩm và bảo vệ da với kem chống nắng đầy đủ, tốt nhất là đi từ các sản phẩm có % thấp đến cao để da thích ứng dần. Chúc các nàng luôn xinh đẹp.