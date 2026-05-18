Chỉ có thể là Jisoo: Khiến 2 tập đoàn không đội trời chung cũng phải "xuống nước" để công chúa tỏa sáng

Trong thế giới thời trang xa xỉ, nơi quyền lực thương hiệu và lợi ích kinh doanh luôn được đặt lên hàng đầu, chuyện các tập đoàn lớn cạnh tranh khốc liệt là điều không còn xa lạ. Và trong số đó, cuộc đối đầu giữa LVMH và Richemont từ lâu đã được xem như "cuộc chiến vương quyền" của ngành công nghiệp xa xỉ toàn cầu.

Hai tập đoàn sở hữu hàng loạt nhà mốt, thương hiệu đồng hồ và trang sức đắt đỏ nhất thế giới này từng không ít lần vướng vào những màn cạnh tranh căng thẳng. Từ kiện tụng thương mại, tranh giành thị phần cho tới các thương vụ thâu tóm đình đám, mối quan hệ giữa họ luôn được ví như "nước với lửa". Chính vì vậy, việc một ngôi sao đồng thời trở thành gương mặt đại diện nổi bật cho cả hai bên vốn đã là chuyện hiếm. Nhưng Jisoo lại là trường hợp đặc biệt hiếm hoi có thể làm được điều đó.

Là đại sứ toàn cầu của Dior thuộc tập đoàn LVMH, đồng thời cũng là đại sứ của Cartier thuộc Richemont, chị cả BLACKPINK luôn được xem là "công chúa xa xỉ" của làng thời trang. Ít ai biết rằng vào năm 2022, khi Jisoo còn đang cân nhắc hợp đồng đại diện mảng trang sức với Dior, phía Cartier đã được cho là quyết liệt tới mức sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ cao gấp đôi để đưa nữ idol về đội. Điều này cho thấy sức hút khổng lồ của Jisoo trong ngành thời trang và giá trị thương mại mà cô mang lại lớn đến mức nào.

Tuy nhiên, việc đứng giữa hai "gã khổng lồ" đối đầu nhau cũng khiến mọi lần xuất hiện của nữ idol phải cực kỳ tinh tế. Trong giới xa xỉ, chuyện đại sứ mặc đồ hoặc đeo trang sức của thương hiệu đối thủ tại sự kiện chính thức gần như là điều tối kỵ. Bởi vậy suốt nhiều năm, công chúng gần như đã quen với "quy luật bất thành văn": dự sự kiện của Dior thì Jisoo sẽ tránh đeo trang sức của Cartier, còn khi xuất hiện cùng Cartier, cô cũng hạn chế tối đa việc lồng ghép hình ảnh Dior.

Nhưng mới đây, nữ idol đã khiến giới mộ điệu không khỏi bất ngờ khi xuất hiện tại show diễn của Dior với đôi khuyên tai và nhẫn đến từ Cartier. Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn trong giới thời trang cao cấp. Bởi nếu là một đại sứ thông thường, việc "mix" hai thương hiệu thuộc hai tập đoàn cạnh tranh gay gắt như vậy gần như khó có khả năng xảy ra. Nhưng với Jisoo, cả hai bên dường như đều chấp nhận "xuống nước" để cô có thể tỏa sáng theo cách hoàn hảo nhất.

Nhiều người thậm chí còn gọi đây là "đặc quyền công chúa" mà chỉ Jisoo mới có được. Không chỉ vì độ nổi tiếng toàn cầu, mà còn bởi hình ảnh sang trọng, thanh lịch và sức ảnh hưởng đặc biệt của cô quá phù hợp với tinh thần của cả hai thương hiệu.

Trước đó không lâu, nữ idol cũng từng khiến mạng xã hội bùng nổ tại Met Gala khi diện chiếc váy đặt may riêng của Dior nhưng lại kết hợp cùng mẫu vòng cổ cổ điển hơn 120 năm tuổi từ kho di sản của Cartier. Sự kết hợp tưởng chừng "không thể" ấy lại tạo nên một trong những khoảnh khắc thời trang được bàn luận nhiều nhất sự kiện.

Điều thú vị là dù đứng giữa hai "đế chế xa xỉ", Jisoo vẫn giữ được hình ảnh vô cùng khéo léo. Cô không tạo cảm giác thiên vị bên nào mà ngược lại, còn giúp cả Dior lẫn Cartier trở nên nổi bật hơn mỗi khi xuất hiện. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia thời trang đánh giá Jisoo không đơn thuần chỉ là một đại sứ thương hiệu. Cô đang dần trở thành biểu tượng quyền lực mềm của ngành xa xỉ, nơi sự hiện diện của cô đủ sức làm mờ đi những ranh giới cạnh tranh vốn rất khắt khe.

Và có lẽ, chỉ có Jisoo mới có thể khiến hai "kẻ thù truyền kiếp" của làng xa xỉ cùng chấp nhận một ngoại lệ đặc biệt như vậy - để công chúa của họ có thể tỏa sáng theo cách hoàn hảo nhất.