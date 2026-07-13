Có lẽ nhiều người vẫn nhớ những đôi dép nhựa nhiều màu từng gắn liền với tuổi thơ. Sau nhiều năm vắng bóng, jelly shoes đang trở lại nhưng không còn mang hình ảnh của một món đồ "trẻ con". Trên các sàn diễn Xuân - Hè 2026, những đôi dép jelly xuất hiện với đủ kiểu dáng hiện đại, từ sandal quai mảnh, giày búp bê, mule hở gót đến sandal kiểu fisherman (sandal ngư dân), khiến chúng nhanh chóng trở thành một trong những xu hướng giày nổi bật nhất mùa.

Không chỉ các thương hiệu lớn, nhiều ngôi sao và fashionista cũng liên tục diện jelly shoes trong những bộ ảnh đời thường. Từ những gam màu trong suốt, trắng sữa đến xanh pastel, vàng bơ hay đỏ cà chua, kiểu giày này mang lại cảm giác tươi vui, đúng tinh thần của mùa hè.

Theo các chuyên gia thời trang, sức hút của jelly shoes nằm ở việc chúng vừa mang tính hoài niệm, vừa được làm mới bằng những thiết kế tinh giản và thanh lịch hơn. Nhờ vậy, đôi giày từng chỉ được xem là dép đi biển nay có thể xuất hiện trong cả những set đồ đi làm, đi cà phê hay du lịch.

Vì sao nhiều người chọn dép jelly thay cho giày chống nước và ủng đi mưa?

Mùa mưa luôn khiến việc chọn giày trở nên khó khăn. Giày thể thao dễ thấm nước và lâu khô, giày da lại sợ ẩm, còn ủng đi mưa tuy chống nước tốt nhưng thường gây bí chân, nhất là trong những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 30 độ C.

Đó là lý do jelly shoes trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Được làm từ chất liệu nhựa dẻo hoặc PVC, kiểu giày này không ngại nước, rất dễ vệ sinh và khô nhanh sau khi đi mưa. Quan trọng hơn, phần lớn các thiết kế hiện nay đều có nhiều khoảng hở hoặc quai đan nên tạo cảm giác thoáng chân hơn đáng kể so với ủng cao su truyền thống.

Đây cũng là kiểu giày có thể mang cả ngày nắng lẫn ngày mưa. Bạn không cần mang theo thêm một đôi giày để thay khi đến văn phòng hay quán cà phê, bởi jelly shoes vừa đủ gọn gàng để kết hợp với trang phục thường ngày.

Một ưu điểm khác là giá thành khá dễ tiếp cận. So với nhiều xu hướng giày thời trang khác, jelly shoes thường có mức giá "mềm" hơn, rất phù hợp với những ai muốn làm mới tủ đồ mà không cần đầu tư quá nhiều.

Muốn đi êm chân, hãy nhớ một mẹo nhỏ khi chọn mua

Dù đẹp và tiện, jelly shoes cũng có một điểm cần lưu ý.

Khác với giày da hoặc giày vải có thể mềm dần theo thời gian, chất liệu nhựa gần như giữ nguyên phom dáng. Vì vậy, nếu chọn đúng khít bàn chân, bạn có thể cảm thấy hơi cấn khi phải đi bộ nhiều hoặc trong những ngày thời tiết nóng khiến bàn chân nở nhẹ.

Các chuyên gia thời trang khuyên nên chọn lớn hơn khoảng nửa size so với giày thông thường để tạo cảm giác thoải mái hơn, đặc biệt nếu bạn phải mang liên tục nhiều giờ.

Ngoài ra, những thiết kế hở gót hoặc sandal quai mảnh cũng thường dễ đi hơn các mẫu bít kín. Nếu lần đầu thử jelly shoes, đây sẽ là lựa chọn an toàn để làm quen.

4 công thức mặc đẹp với jelly shoes trong mùa hè

Một trong những cách phối được yêu thích nhất là kết hợp quần short denim với sandal jelly. Công thức này mang đến vẻ ngoài năng động nhưng vẫn đủ gọn gàng để đi dạo phố hoặc du lịch. Nếu đã chán sneaker và thấy dép xỏ ngón quá xuề xòa, jelly shoes là lựa chọn giúp tổng thể trông mới mẻ hơn.

Với những chuyến nghỉ dưỡng, bạn có thể mặc áo sơ mi họa tiết cùng quần Bermuda, sau đó hoàn thiện bằng một đôi sandal fisherman chất liệu jelly. Set đồ vừa mang tinh thần mùa hè, vừa đủ thoải mái để đi dạo ven biển hay khám phá thành phố.

Nếu yêu thích phong cách tối giản, hãy thử kết hợp áo tank top trắng, quần jeans ống rộng và đôi jelly shoes màu trong suốt. Sự xuất hiện của đôi giày sẽ khiến tổng thể trở nên nhẹ nhàng, mát mắt hơn mà không làm mất đi vẻ cá tính.

Điều thú vị là jelly shoes còn có thể kết hợp với trang phục công sở. Một chiếc sơ mi oversized, quần âu suông và sandal jelly quai mảnh sẽ tạo nên bộ trang phục vừa lịch sự vừa có chút phóng khoáng. Đây là lựa chọn khá lý tưởng cho những ngày mưa bất chợt hoặc khi phải di chuyển nhiều.

Không phải ngẫu nhiên mà jelly shoes trở thành một trong những xu hướng được nhắc đến nhiều nhất mùa hè năm nay. Chúng đáp ứng đúng nhu cầu của những ngày thời tiết nóng ẩm: nhẹ, thoáng, không ngại nước và đủ thời trang để diện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Nếu trước đây bạn chỉ nghĩ đến ủng mỗi khi trời mưa, có lẽ đã đến lúc mở rộng lựa chọn. Một đôi jelly shoes không chỉ giúp việc di chuyển trong những cơn mưa mùa hè trở nên dễ chịu hơn mà còn mang đến cảm giác trẻ trung, tươi mới cho cả set đồ.

Đôi khi, chỉ cần thay đổi một món phụ kiện nhỏ cũng đủ khiến việc mặc đẹp mỗi ngày trở nên thú vị hơn. Và biết đâu, đôi dép nhựa từng là ký ức tuổi thơ lại chính là món đồ bạn sẽ mang nhiều nhất trong mùa hè này.