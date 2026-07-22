Chỉ 1 phút đứng co một chân mỗi ngày: Bài tập đơn giản giúp cải thiện thăng bằng, hỗ trợ giảm cân và duy trì sự trẻ trung

Theo một số chuyên gia Nhật Bản, động tác đứng trên một chân không chỉ giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng mà còn góp phần tăng cường sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ trao đổi chất và đặc biệt phù hợp với người bước vào độ tuổi trung niên.

Vì sao đứng một chân lại được đánh giá cao?

Chuyên gia giảm cân Junka cho rằng từ sau tuổi 40, đặc biệt ở giai đoạn 50+, nhiều người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm khối cơ và khả năng giữ thăng bằng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể tiêu hao năng lượng kém hiệu quả hơn, việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn dù chế độ ăn không thay đổi nhiều.

Bài tập đứng một chân tác động đồng thời đến cơ bụng, cơ đùi, cơ mông và nhóm cơ giữ ổn định cột sống. Khi cơ thể phải liên tục điều chỉnh để không mất thăng bằng, nhiều nhóm cơ nhỏ vốn ít được sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày cũng được kích hoạt. Nhờ đó, khả năng phối hợp vận động được cải thiện, đồng thời hỗ trợ duy trì khối cơ theo thời gian.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh vận động, giáo sư Igase Michiya (Đại học Ehime, Nhật Bản) cũng từng giới thiệu lợi ích của bài tập này trong cuốn sách nghiên cứu về việc nâng cao sức khỏe thông qua thói quen đứng một chân mỗi ngày.

Bài tập nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể

Việc duy trì khả năng giữ thăng bằng tốt có liên quan mật thiết đến sức khỏe hệ thần kinh, chức năng vận động và nguy cơ té ngã khi lớn tuổi. Khi đứng trên một chân, cơ thể phải huy động nhiều nhóm cơ cùng hoạt động để giữ tư thế ổn định, từ đó giúp cải thiện sức mạnh phần thân dưới và vùng cơ trung tâm.

Ngoài ra, quá trình vận động này còn thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp oxy và dưỡng chất được vận chuyển hiệu quả hơn đến các mô trong cơ thể. Khi lưu thông máu được cải thiện, nhiều người cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần tỉnh táo và làn da có sức sống hơn.

Một số trường hợp được truyền thông Nhật Bản ghi nhận cho thấy, khi kết hợp bài tập đứng một chân với chế độ ăn uống hợp lý, người tập có thể giảm khoảng 2 kg sau một tháng. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động và lối sống của từng người, không phải ai cũng đạt kết quả giống nhau.

Thử kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của bản thân

Trước khi bắt đầu luyện tập, bạn có thể tự đánh giá khả năng giữ thăng bằng bằng cách đứng trên một chân và xem mình duy trì được trong bao lâu.

Nếu chỉ sau khoảng 15-20 giây đã phải đặt chân xuống, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sức mạnh cơ lõi và khả năng kiểm soát cơ thể đang suy giảm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vận động mà còn phản ánh sự phối hợp giữa hệ thần kinh và các nhóm cơ.

Việc luyện tập đều đặn sẽ giúp cơ thể thích nghi dần, cải thiện khả năng giữ thăng bằng cũng như tăng sự linh hoạt trong các hoạt động hằng ngày.

Hướng dẫn thực hiện

Để đảm bảo an toàn, hãy đứng cạnh tường hoặc một điểm tựa chắc chắn. Khoảng cách vừa đủ để có thể chống tay khi cần thiết.

Sau đó, từ từ nhấc một chân lên khỏi mặt đất, đầu gối nâng đến vị trí thoải mái, giữ thân người thẳng và mắt nhìn về phía trước. Hít thở tự nhiên, tránh nín thở trong lúc tập.

Người mới bắt đầu có thể duy trì tư thế khoảng 10-20 giây mỗi bên, sau đó tăng dần thời gian khi cơ thể đã quen. Mục tiêu là giữ được khoảng một phút cho mỗi chân mà vẫn duy trì sự ổn định.

Điều quan trọng không nằm ở việc tập thật lâu hay thật nặng, mà là hình thành thói quen luyện tập mỗi ngày. Sự lặp lại đều đặn sẽ giúp cơ bắp, hệ thần kinh và khả năng kiểm soát cơ thể cải thiện theo thời gian.

Lưu ý khi áp dụng

Đứng một chân không phải là "bí quyết" giúp giảm cân thần tốc, mà là một bài tập hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể. Nếu muốn kiểm soát cân nặng hiệu quả, người tập vẫn cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc và duy trì các hoạt động thể chất khác.

Đối với người có tiền sử chóng mặt, bệnh lý tiền đình, đau khớp nặng hoặc từng té ngã nhiều lần, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia phục hồi chức năng trước khi tập để đảm bảo an toàn.