Chế độ ăn kiêng “bứt tốc” cho những dịp quan trọng, bạn có thể giảm 6kg/tháng

Nếu bạn đang tìm một phương pháp giảm mỡ ngắn hạn nhưng có tính hệ thống, thì thời gian gần đây, cộng đồng Hàn Quốc đang bàn tán rất nhiều về một chế độ mang tên Switch On Diet - phương pháp được cho là có thể giúp giảm trung bình tới 6,4kg chỉ sau 4 tuần. Thậm chí, một chương trình truyền hình Hàn Quốc còn mời nhà sản xuất trực tiếp trải nghiệm, khiến phương pháp này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Switch On Diet là gì?

Switch On Diet là kế hoạch giảm mỡ theo từng giai đoạn trong 4 tuần, được đề xuất bởi bác sĩ Park Yong Woo - chuyên gia giảm cân nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cốt lõi của phương pháp này nằm ở việc kết hợp kiểm soát chế độ ăn với nhịn ăn gián đoạn, nhằm "đánh thức" lại cơ chế trao đổi chất của cơ thể.

Chế độ này ưu tiên ăn giàu protein, hạn chế carbohydrate, từ đó cải thiện tình trạng kháng leptin (hormone kiểm soát cảm giác đói), kháng insulin và gan nhiễm mỡ. Mục tiêu cuối cùng là giúp cơ thể chuyển sang đốt mỡ làm năng lượng chính, thay vì tiêu hao khối cơ như nhiều phương pháp giảm cân cấp tốc khác.

Những nguyên tắc nền tảng trong suốt quá trình thực hiện

Trong suốt 4 tuần áp dụng Switch On Diet, người thực hiện cần song song điều chỉnh lối sống. Việc uống đủ nước mỗi ngày, ngủ tối thiểu 6 tiếng và đặc biệt là phải ngủ trong khung giờ từ nửa đêm đến 4 giờ sáng được xem là yếu tố quan trọng để hỗ trợ hormone trao đổi chất hoạt động ổn định. Phương pháp này cũng yêu cầu duy trì nhịn ăn gián đoạn theo tỷ lệ 14/10, tức là mỗi ngày có ít nhất 14 tiếng không nạp năng lượng, bữa tối cần kết thúc trước giờ đi ngủ tối thiểu 4 tiếng.

Bên cạnh đó, việc bổ sung các vi chất cần thiết, duy trì vận động với cường độ trung bình đến cao ít nhất 4 buổi mỗi tuần, đồng thời tránh ngồi lâu một chỗ, cũng là những điều kiện không thể thiếu để đạt hiệu quả giảm mỡ tối ưu.

Những nhóm thực phẩm nên hạn chế tối đa

Switch On Diet tập trung vào việc giảm dao động đường huyết và phản ứng viêm trong cơ thể. Vì vậy, các thực phẩm nhiều đường như nước ngọt, bánh ngọt, nước ép trái cây đóng hộp cần được loại bỏ. Các loại tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, mì gói, mì Ý hay bánh ngọt cũng không được khuyến khích.

Rượu bia được yêu cầu tránh hoàn toàn trong suốt 4 tuần. Ngoài ra, các loại chất béo bão hòa cao như thịt ba chỉ, nội tạng, chất béo chuyển hóa từ đồ chiên rán, bánh quy hay thực phẩm chế biến sẵn đông lạnh, cũng như món ăn quá mặn, đều nên hạn chế để tránh gây giữ nước và viêm.

Về cà phê, từ tuần thứ hai có thể uống một ly cà phê đen vào buổi sáng. Các loại chất tạo ngọt nhân tạo có thể dùng rất ít để nêm nếm, nhưng nên tránh những đồ uống không calo có vị ngọt gắt, đặc biệt là trong suốt 4 tuần đầu.

Lộ trình 4 tuần giảm mỡ diễn ra như thế nào?

Giai đoạn đầu tiên kéo dài từ ngày 1 đến ngày 3, với mục tiêu kích hoạt quá trình đốt mỡ và điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. Trong thời gian này, khẩu phần ăn chủ yếu là các loại đồ uống bổ sung protein, kết hợp một lượng nhỏ rau xanh, đậu phụ và chất béo tốt. Probiotic được khuyến khích dùng khi bụng đói, và mỗi ngày cần đi bộ ít nhất 60 phút. Một số người có thể gặp cảm giác đau đầu hoặc mệt mỏi trong những ngày đầu, nhưng tình trạng này thường cải thiện từ ngày thứ tư.

Giai đoạn thứ hai diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7, tập trung vào việc cải thiện khả năng chuyển hóa mỡ và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Lượng đồ uống protein giảm xuống, bữa trưa được bổ sung một phần nhỏ tinh bột tốt như gạo ngũ cốc, đi kèm cá, thịt gà, trứng hoặc đậu phụ. Các loại vitamin, omega-3 và lợi khuẩn cũng được bổ sung trong giai đoạn này.

Sang tuần thứ hai, mục tiêu chính là cải thiện độ nhạy insulin. Thực đơn được mở rộng thêm với các loại đậu, hạt, sữa, phô mai tự nhiên và cà phê đen buổi sáng. Ngoài ra, mỗi tuần sẽ thực hiện một lần nhịn ăn trọn 24 giờ.

Tuần thứ ba tập trung vào việc khôi phục sự linh hoạt trao đổi chất. Một số loại thực phẩm như bí đỏ, cà chua, chuối và các loại quả mọng được thêm vào thực đơn. Số lần nhịn ăn 24 giờ tăng lên hai lần mỗi tuần, nhưng không được thực hiện liên tiếp.

Đến tuần cuối cùng, mục tiêu là tối đa hóa lượng mỡ được đốt cháy. Mỗi ngày có thể ăn một phần trái cây, và số lần nhịn ăn 24 giờ tăng lên ba lần mỗi tuần, với điều kiện phải có ngày nghỉ xen kẽ.

Sau 4 tuần, làm sao để không tăng cân trở lại?

Để duy trì kết quả sau khi kết thúc Switch On Diet, các chuyên gia khuyến nghị tiếp tục giữ thói quen nhịn ăn 24 giờ một lần mỗi tuần, duy trì khoảng thời gian nhịn ăn 14 tiếng mỗi ngày. Mỗi bữa ăn nên xoay quanh rau xanh và protein, trái cây giới hạn một phần mỗi ngày, đồng thời hạn chế tối đa đường và thực phẩm chế biến sẵn.

Những lưu ý quan trọng trước khi áp dụng

Trong quá trình thực hiện, nếu xuất hiện tình trạng chóng mặt hoặc khó chịu kéo dài, nên giảm cường độ hoặc tạm dừng. Các phương pháp giảm mỡ ngắn hạn như Switch On Diet thường mang lại hiệu quả rõ rệt về cân nặng, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp để duy trì lâu dài. Phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính hoặc đang sử dụng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

