Chăm diện 4 item ôm dáng này, bạn sẽ được khen sành điệu hơn nhiều so với khi mặc đồ rộng

Item thời trang dáng rộng luôn được yêu thích bởi sự thoải mái và phóng khoáng mà nó mang lại. Tuy nhiên, để không bị "nuốt chửng" trong những món đồ quá rộng, việc kết hợp với những món đồ ôm dáng sẽ giúp bạn trở nên thon gọn, thanh thoát và vẫn giữ được vẻ đẹp thời trang.

Sự kết hợp giữa các món đồ ôm dáng và đồ rộng là bí quyết để tạo nên phong cách vừa trẻ trung, năng động lại vừa sành điệu. Dưới đây là những món đồ ôm dáng mà bạn nên có để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của mình.

Áo len

Áo len là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ tín đồ thời trang nào, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông. Khi kết hợp với những món đồ rộng như áo khoác da, áo trench coat hay áo blazer oversized, một chiếc áo len ôm sát cơ thể sẽ giúp bạn tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Áo len mang đến vẻ ngoài ấm áp, nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát và nữ tính.

Vào mùa thu, áo len cộc tay hoặc áo len mỏng là lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, vào mùa đông, các loại áo len dài tay hoặc cổ lọ không chỉ giúp bạn giữ ấm mà còn làm nổi bật vóc dáng mảnh mai, đặc biệt là khi diện cùng quần jeans ôm hay chân váy bút chì. Áo len không chỉ có tính ứng dụng cao mà còn là món đồ rất dễ phối hợp với nhiều trang phục khác nhau, mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung và quyến rũ.

Chân váy

Chân váy là món đồ cực kỳ linh hoạt, có thể kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau, từ áo sơ mi, áo thun đến áo khoác. Khi diện những bộ đồ rộng, bạn nên lựa chọn các loại chân váy ôm nhẹ để tạo sự hài hòa cho tổng thể. Những chiếc chân váy suông, chân váy bút chì hay chân váy đuôi cá đều là những lựa chọn hoàn hảo để giúp bạn tôn lên vóc dáng thon gọn và cao ráo.

Chân váy bút chì, với thiết kế ôm sát từ phần eo xuống đầu gối, là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn tạo sự thanh thoát và nữ tính. Chân váy kiểu này không chỉ giúp khoe đường cong mà còn mang đến vẻ ngoài thanh lịch và sành điệu. Còn với chân váy đuôi cá, phần váy xòe nhẹ dưới sẽ giúp bạn di chuyển tự do và thoải mái, đồng thời tạo sự mềm mại, duyên dáng. Kết hợp chân váy ôm với áo sơ mi hoặc áo len rộng sẽ giúp bạn trông cao ráo và tinh tế hơn rất nhiều.

Quần jeans

Quần jeans luôn là món đồ bất hủ trong mọi tủ đồ của các chị em. Khi bạn diện các món đồ rộng như áo khoác oversized hay áo thun rộng, một chiếc quần jeans ôm sẽ giúp tạo sự cân bằng cho tổng thể trang phục. Các kiểu quần jeans như skinny, ống đứng hay ống vẩy đều có độ ôm vừa phải, giúp bạn khoe được vóc dáng thon gọn mà không làm bạn cảm thấy gò bó.

Quần jeans ôm sát sẽ giúp tạo đường cong nhẹ nhàng và tôn lên sự nữ tính, đồng thời mang đến vẻ ngoài năng động, trẻ trung. Nếu bạn muốn tạo sự cá tính, hãy chọn quần jeans ống đứng hoặc ống vẩy, bởi chúng không chỉ tôn dáng mà còn rất dễ phối với nhiều kiểu áo khác nhau. Khi kết hợp quần jeans ôm với áo len mỏng hay áo sơ mi, bạn sẽ có ngay một bộ trang phục sành điệu, phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè hay dạo phố.

Váy liền

Váy liền ôm nhẹ vào cơ thể là một trong những lựa chọn tuyệt vời khi bạn muốn tạo sự cân đối cho vóc dáng. Những chiếc váy liền ôm nhẹ từ phần eo xuống sẽ giúp bạn tạo tỷ lệ vóc dáng đẹp, vừa kín đáo lại vừa quyến rũ. Khi diện cùng các món đồ rộng như áo khoác dài hay blazer oversized, váy liền sẽ giúp bạn không bị "nuốt chửng" trong bộ trang phục mà vẫn giữ được vẻ thanh thoát và nữ tính.

Váy liền có thể là váy bodycon, với thiết kế ôm sát cơ thể, giúp bạn khoe được đường cong tuyệt đẹp. Hoặc bạn cũng có thể chọn váy liền với phần eo nhẹ nhàng thắt lại, giúp tôn lên vóc dáng thon gọn mà không tạo cảm giác bó sát quá mức.

Ảnh: Sưu tầm