Fanpage aFamily
Mặc đẹp không khó
Mặc đẹp không khó
Xem chi tiết

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục

Như Quỳnh,
Chia sẻ
Thích0

Là một nhân viên văn phòng ba năm nay chỉ quanh quẩn với đen – trắng – xám, tôi phải thừa nhận: màu trà sữa chính là cứu tinh đầu thu.

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 1.

 Trước đây, tôi chọn basic cho an toàn. Nhưng rồi nhận ra: đen quá nặng, trắng kén hoàn cảnh, xám lại khiến tôi già đi. Cho đến một ngày thu năm ngoái, tôi mặc thử áo len màu yến mạch với chân váy trắng sữa, được đồng nghiệp khen “như vừa bước ra từ phim điện ảnh”. Lúc ấy tôi mới hiểu: sự dịu dàng không cần cố gắng – màu sắc đã làm hộ bạn.

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 2.

Màu trà sữa không quá chói mắt, mang lại sự ấm áp cho mọi thứ. Sáng sớm gió thu, khoác trench coat màu sữa, không khí như mềm đi. Chiều gặp bạn ở quán café, cardigan nâu nhạt với quần jeans xanh khói, bức ảnh chụp vội cũng lung linh như chụp bằng filter.

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 3.

Đặc biệt nơi công sở: vest màu trà sữa phối quần tây đen – vẫn lịch sự nhưng thêm chút thân thiện, lại không “sến” như pastel hồng, tím. 

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 4.

Có lần hẹn café sáng với bạn thân, cả hai đều vô tình diện màu trà sữa. Cô ấy mặc cardigan yến mạch, áo len cổ cao trắng kem, chân váy nâu nhạt; tôi thì trench coat kaki nhạt, áo sơ mi xanh khói, quần ống rộng trắng sữa. Hai đứa vừa ngồi xuống, cô gái bàn bên liền chạy sang xin link: “Hai chị mặc như… mang cả mùa thu lên người vậy!”.

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 5.

Một sáng khác đi tàu điện, trước mặt tôi là chị gái khoác màu camel ấm, trong mặc váy len trắng sữa, tóc búi lỏng. Giữa giờ cao điểm ngột ngạt, nhìn bóng lưng chị, tôi bỗng thấy ngày hôm ấy dễ chịu hơn hẳn.

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 6.

Hay hôm trời bất ngờ trở lạnh, tôi lấy chiếc khăn màu trà sữa mà bạn tặng. Cổ quấn lớp len mềm mại, đồng nghiệp còn trêu: “Hôm nay nhìn cậu dịu dàng hẳn, khác hẳn thường ngày bận rộn.” Lúc đó tôi mới hiểu: sức mạnh của màu trà sữa không nằm ở giá tiền, mà ở việc nó có thể biến khoảnh khắc bình thường thành một lát cắt “bình yên và đẹp đẽ”.

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 7.

Câu hỏi dành cho bạn: Item màu trà sữa nào là "vị đầu thu" của bạn?

Với tôi, “chân ái” là cardigan màu trà sữa: Mặc với jeans thì trẻ trung, phối với váy liền thì thành dịu dàng, kết hợp quần tây lại ra khí chất công sở.

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 8.

Tôi cũng mê combo trà sữa + xanh: áo sơ mi xanh khói mặc với gile nâu nhạt, đồng nghiệp ví như "nàng thơ mùa thu".

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 9.

Gợi ý mua sắm: 

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 10.

Nơi mua: LA BOUTIQUE

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 12.

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 14.

Nơi mua: Juno

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 16.

Nơi mua: veosbykhanh

Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục - Ảnh 18.

Nơi mua: U&M Fashion

 

Theo Thanh Niên Việt Copy link 10/12/2025 08:37 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/thu-nay-dien-mau-tra-sua-de-mang-ca-su-diu-dang-len-trang-phuc-209251011231159957.htm
5 xu hướng đồ công sở được yêu thích nhất mùa đông 2025
Chia sẻ
Thích0