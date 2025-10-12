Thu này, diện màu trà sữa để mang cả sự dịu dàng lên trang phục

Trước đây, tôi chọn basic cho an toàn. Nhưng rồi nhận ra: đen quá nặng, trắng kén hoàn cảnh, xám lại khiến tôi già đi. Cho đến một ngày thu năm ngoái, tôi mặc thử áo len màu yến mạch với chân váy trắng sữa, được đồng nghiệp khen “như vừa bước ra từ phim điện ảnh”. Lúc ấy tôi mới hiểu: sự dịu dàng không cần cố gắng – màu sắc đã làm hộ bạn.

Màu trà sữa không quá chói mắt, mang lại sự ấm áp cho mọi thứ. Sáng sớm gió thu, khoác trench coat màu sữa, không khí như mềm đi. Chiều gặp bạn ở quán café, cardigan nâu nhạt với quần jeans xanh khói, bức ảnh chụp vội cũng lung linh như chụp bằng filter.

Đặc biệt nơi công sở: vest màu trà sữa phối quần tây đen – vẫn lịch sự nhưng thêm chút thân thiện, lại không “sến” như pastel hồng, tím.

Có lần hẹn café sáng với bạn thân, cả hai đều vô tình diện màu trà sữa. Cô ấy mặc cardigan yến mạch, áo len cổ cao trắng kem, chân váy nâu nhạt; tôi thì trench coat kaki nhạt, áo sơ mi xanh khói, quần ống rộng trắng sữa. Hai đứa vừa ngồi xuống, cô gái bàn bên liền chạy sang xin link: “Hai chị mặc như… mang cả mùa thu lên người vậy!”.

Một sáng khác đi tàu điện, trước mặt tôi là chị gái khoác màu camel ấm, trong mặc váy len trắng sữa, tóc búi lỏng. Giữa giờ cao điểm ngột ngạt, nhìn bóng lưng chị, tôi bỗng thấy ngày hôm ấy dễ chịu hơn hẳn.

Hay hôm trời bất ngờ trở lạnh, tôi lấy chiếc khăn màu trà sữa mà bạn tặng. Cổ quấn lớp len mềm mại, đồng nghiệp còn trêu: “Hôm nay nhìn cậu dịu dàng hẳn, khác hẳn thường ngày bận rộn.” Lúc đó tôi mới hiểu: sức mạnh của màu trà sữa không nằm ở giá tiền, mà ở việc nó có thể biến khoảnh khắc bình thường thành một lát cắt “bình yên và đẹp đẽ”.

Câu hỏi dành cho bạn: Item màu trà sữa nào là "vị đầu thu" của bạn?

Với tôi, “chân ái” là cardigan màu trà sữa: Mặc với jeans thì trẻ trung, phối với váy liền thì thành dịu dàng, kết hợp quần tây lại ra khí chất công sở.

Tôi cũng mê combo trà sữa + xanh: áo sơ mi xanh khói mặc với gile nâu nhạt, đồng nghiệp ví như "nàng thơ mùa thu".

