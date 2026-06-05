Cha con vạn dặm: BTV Sơn Tùng dạy con biết ơn từ những điều bình dị nhất

Rời xa phố thị để đến với vùng cao Hang Kia - Pà Cò (Phú Thọ), ba bố con anh Phạm Nguyễn Sơn Tùng - Biên tập viên, Phát thanh viên quen thuộc tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng hai cậu con trai Tùng Nguyên (Bia - 9 tuổi) và Khởi Nguyên (Bom - 7 tuổi) đã có 3 ngày trải nghiệm cuộc sống vùng cao của người đồng bào dân tộc Mông tại chương trình Cha con vạn dặm.

Hành trình của 3 bố con Tùng Bom Bia tại Pà Cò (Phú Thọ)

Trải nghiệm cuộc sống bản địa và sự khác biệt của hai cá tính

Xuyên suốt hành trình 3 ngày 2 đêm, ba bố con anh Sơn Tùng đã thực sự trải nghiệm cuộc sống của người Mông tại đây với sự đồng hành của anh Giàng A La. Cùng với sự hài hước và nhiệt tình, anh A La đã giúp ba bố con hòa mình vào những nét văn hóa đặc trưng nhất của người dân bản địa.

Lớp học thổi Khèn Mông giữa núi rừng Tây Bắc

Chính những thử thách thực tế này đã ngay lập tức bóc tách sự đối lập đầy thú vị giữa hai anh em thành thị khi phải rời xa vùng an toàn. Cậu em hai Bom bước vào hành trình với rất nhiều nỗi sợ điển hình của trẻ con phố thị: sợ bẩn, sợ bùn đất, liên tục hoảng loạn bắt bố phủi chân và mè nheo đòi cõng khi phải dắt dê đi trồng cải.

Trái ngược hoàn toàn với sự nhõng nhẽo của em trai, anh cả Bia lại là một người anh cả điển hình đầy điềm đạm, kiên trì và chủ động. Suốt chặng đường, trong lúc bố bận rộn dỗ dành em, Bia vẫn chăm chỉ tự mình hoàn thành công việc, tự nguyện đi xúc đất đỡ đần chủ nhà, thậm chí còn khiến ê-kíp bất ngờ khi kiên nhẫn đút cơm cho em bé người Mông hay kiên nhẫn chăm chỉ ngồi tự tập thổi sáo một mình.

Bom - một cậu bé thành thị luôn sợ bẩn

Vắng mẹ, hai anh em tíu tít chia sẻ về những đặc quyền khi được đi chơi riêng với bố: "Đi với bố tụi con được chơi nhiều hơn, được ngủ nhiều hơn!".

Hành trang vạn dặm cho tương lai của con

Dưới góc nhìn của một người cha, mỗi thử thách dọc đường đi đều chứa đựng một bài học giáo dục đắt giá. Trong những thử thách trồng cải hay bắt cá, anh Tùng luôn động viên các con đừng coi đó là nhiệm vụ rồi từ bỏ mà hãy nhìn ở vào những góc độ khác nhân văn hơn, ý nghĩa hơn.

Bom Bia hòa nhập hơn với cuộc sống người dân bản địa nhờ sự kết nối của chú A La

"Mình muốn các con biết trân trọng những thứ xung quanh mình hơn. Như việc bắt được con cá rồi lại thả con cá đi, đó là cách để các con trân trọng chính công sức đắp đập be bờ của cả ba bố con. Hay việc cố gắng trồng nốt luống cải cũng vậy, là để các con hiểu và trân trọng từng cọng rau mình ăn ở nhà hàng ngày vốn được trồng bởi sự vất vả của người nông dân" - Bố Tùng chia sẻ.

Lời bộc bạch của bố Sơn Tùng cũng chính là mục đích lớn nhất mà "Cha Con Vạn Dặm" hướng tới. Chương trình không chọn những kịch bản dàn dựng, mà cố gắng tạo ra một môi trường thực tế sao cho chân thực nhất, sống động nhất nhưng cũng đủ khó khăn để tách những đứa trẻ thành thị khỏi sự nuông chiều và tách các ông bố khỏi áp lực công việc. Mỗi một cặp cha con đến chương trình đều sẽ tự tìm cho mình một bài học nào đó là hành trang cho con mình trong những hành trình về sau.

Tập cuối cùng của hành trình trải nghiệm cuộc sống đồng bào người Mông cùng phương pháp giáo dục tự do của ba bố con Tùng Bom Bia tại Hang Kia Pà Cò sẽ lên sóng vào ngày 5/6 tới.