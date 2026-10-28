CEO Linh Đặng thẳng tay "trị" con trai mải chơi, lười học: Nhiều bà mẹ nghe xong phải bật cười

Nhắc đến Linh Đặng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một nữ CEO xinh đẹp, giàu có, có cuộc sống sung túc và được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng biệt danh "phú bà bán gạo" hay "chị bán gạo hot nhất MXH". Không chỉ gây ấn tượng bởi sự thành đạt trong kinh doanh, nữ CEO còn nhận được nhiều sự quan tâm bởi phong cách sống hiện đại, những quan điểm thú vị trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái.

Không phải những bài học giáo dục quá cao siêu, các câu chuyện của Linh Đặng thường rất đời thường, gần gũi, đôi khi còn khiến người xem bật cười vì cách xử lý vừa hài hước vừa quyết đoán của cô.

CEO Linh Đặng chia sẻ "chiêu" rèn con khi con mải chơi không chịu học.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý là lần nữ CEO kể về "chiêu trị" cậu con trai Mạnh Minh khi còn học lớp 6 hoặc lớp 7. Chỉ vì con quá mải mê với chiếc laptop mới được bà ngoại tặng mà lơ là chuyện học hành, Linh Đặng đã có một quyết định khiến nhiều người nghe xong cũng phải bất ngờ.

Nữ CEO kể lại: "Hồi nhỏ Mạnh Minh lười học lắm, lúc đấy hình như năm lớp 6 hay lớp 7 mà vào cái thời điểm là phải học và có bài kiểm tra. Lúc đấy, Mạnh Minh được bà ngoại tặng cho cái laptop. Mình đã nói với bà ngoại rồi là con không đồng ý, mẹ tặng những cái đấy cho Minh lúc Minh còn nhỏ thế, nhưng mà bà ngoại vẫn giấm dúi tặng".

Có laptop mới, Mạnh Minh mải chơi và bắt đầu chểnh mảng việc học. Nhận thấy điều đó, Linh Đặng quyết định phải có biện pháp mạnh để con hiểu được vấn đề.

Nữ CEO chia sẻ: "Xong là Minh cũng mải chơi vì laptop mới, thì lúc đấy lười học thì mình mới cầm nguyên cái laptop cho vào thùng rác và mình tặng cho Minh một hộp dụng cụ đánh giày và nói với Minh: 'Thôi ngày mai con ra đường Phạm Ngũ Lão ở TP.HCM ngồi ở đầu đường đánh giày đi. Minh không cần đi học nữa đâu. Tuổi như Minh mà đi làm thì ai nhận, giờ còn mỗi một con đường duy nhất là đi đánh giày. Và laptop này cũng không xứng đáng đâu'. Thế là mình cho nguyên cái laptop vào trong rác và cũng vứt đi thật".

Nghe đến đây, hẳn không ít bà mẹ phải bật cười vì thấy mình đâu đó trong câu chuyện của nữ CEO. Đặc biệt là những phụ huynh từng đau đầu vì con mải mê điện thoại, máy tính, trò chơi điện tử mà quên cả bài vở. Chắc hẳn nhiều người cũng từng ít nhất một lần dọa tịch thu điện thoại, cắt Wi-Fi hay cất máy tính để con tập trung học hành. Thế nhưng, nói là một chuyện, còn mạnh tay vứt hẳn chiếc laptop như Linh Đặng thì không phải bà mẹ nào cũng làm được.

Qua cách kể đầy hài hước của nữ CEO, có thể thấy cô là một người mẹ khá nghiêm khắc và quyết đoán trong việc dạy con. Dù cách xử lý có phần mạnh tay, điều Linh Đặng mong muốn có lẽ cũng giống như bao bậc phụ huynh khác, đó là con biết tập trung vào việc học, không quá mải mê với những thú vui trước mắt và hiểu rằng để có được cuộc sống tốt đẹp thì bản thân cũng cần cố gắng.

Cứ nghĩ sinh ra trong một gia đình có điều kiện, con cái của CEO Linh Đặng sẽ được nuông chiều hết mực, thích gì có nấy, nhưng hóa ra nữ doanh nhân lại rất nghiêm khắc trong việc rèn giũa các con. Có thể cô không tiếc tiền đầu tư cho con, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con muốn gì cũng được hay có thể thoải mái bỏ bê việc học.

Thực tế, câu chuyện của Linh Đặng cũng là nỗi lòng chung của không ít bà mẹ. Ai cũng muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng đôi khi cũng phải đau đầu tìm cách để con biết tự giác, có trách nhiệm và không quá phụ thuộc vào những tiện nghi sẵn có. Mỗi gia đình sẽ có một phương pháp giáo dục riêng, nhưng đằng sau sự nghiêm khắc của người mẹ vẫn là mong muốn con trưởng thành và có một tương lai tốt đẹp hơn.