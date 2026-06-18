Vào năm 1939, một bé gái 5 tuổi người Peru từ một ngôi làng nghèo vùng Andes đã được đưa đến bệnh viện địa phương vì tình trạng sưng tấy bất thường ở vùng bụng. Lina là một trong chín người con trong gia đình, và cha mẹ cô bé lo sợ rằng khối u đang lớn dần trong bụng con mình là một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng kết quả thực tế lại là một điều chấn động hơn rất nhiều.

Sau khi thực hiện kiểm tra toàn diện cho Lina, các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán kinh ngạc: Lina đã mang thai được bảy tháng. Vào ngày 14 tháng 5 năm 1939, Lina đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, nặng 3 kg bằng phương pháp sinh mổ. Ở thời điểm đó, cô bé tròn 5 tuổi, 7 tháng và 21 ngày tuổi, chính thức trở thành người mẹ trẻ nhất trong lịch sử từng được ghi nhận.

Trường hợp cực đoan của dậy thì sớm

Tiến sĩ Erica A. Eugster, bác sĩ nội tiết nhi khoa và giáo sư nhi khoa tại Trường Y thuộc Đại học Indiana, cho biết đây là một câu chuyện khó tin nhưng thực tế đã xảy ra. Lina là trường hợp cực đoan của một tình trạng phổ biến trong nhi khoa gọi là dậy thì sớm.

Các bác sĩ định nghĩa dậy thì sớm là sự phát triển tình dục thứ phát bắt đầu trước 8 tuổi đối với bé gái và 9 tuổi đối với bé trai. Tuy nhiên, việc một cô bé lên 5 tuổi đã hoàn tất quá trình dậy thì như trường hợp của Lina là điều vô cùng hiếm gặp. Một báo cáo ghi nhận rằng Lina bắt đầu có kinh nguyệt từ năm 8 tháng tuổi, đây được coi là trường hợp dậy thì sớm nhất từng được ghi lại.

Thông tin về ca sinh nở lan truyền khắp thế giới

Câu chuyện về người mẹ 5 tuổi rưỡi đã nhanh chóng trở thành tiêu đề trên trang nhất của tờ Los Angeles Times vào ngày 16 tháng 5 năm 1939. Dù nghe như một câu chuyện từ tờ báo lá cải, nhưng đây hoàn toàn là sự thật được xác nhận bởi các cơ quan y tế tại Peru, tiêu biểu là bác sĩ Edmundo Escomel, một nhà nghiên cứu có uy tín và là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp.

Trong gia đình, cô bé coi đứa trẻ như em trai mình.

Bác sĩ Gerardo Lozada, người đầu tiên thăm khám cho Medina tại thị trấn Pisco, đã báo cáo trường hợp này lên Viện Y học tại thủ đô Lima. Bác sĩ Escomel cũng gửi các thông tin về trường hợp của Medina tới tạp chí y khoa La Presse Medicale của Pháp, bao gồm cả một bức ảnh cho thấy cô bé đã phát triển đầy đủ vòng một.

Vào tháng 11 năm 1939, tờ New York Times đưa tin trợ lý bác sĩ phẫu thuật tổng quát của Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ đã đích thân kiểm tra Medina khi ông ở Peru và khẳng định không có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của ca bệnh này, gọi đây là điều kinh ngạc nhất trong sự nghiệp y khoa của ông.

Câu hỏi khó trả lời về danh tính người cha

Bác sĩ Escomel và những người khác đã cố gắng gặng hỏi Medina về danh tính người cha của đứa trẻ, nhưng cô bé không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Cha của Lina từng bị giam giữ ngắn hạn vì nghi ngờ loạn luân nhưng sau đó đã được thả vì thiếu bằng chứng, ông cũng kịch liệt phủ nhận các cáo buộc.

Một nhà tâm lý học trẻ em người Mỹ đã có dịp kiểm tra Lina hai năm sau đó. Theo báo cáo, Lina có trí thông minh trên mức bình thường và đứa con trai của cô phát triển thể chất tốt hơn so với trẻ em cùng lứa. Trong gia đình, cô bé coi đứa trẻ như em trai mình.

Lina đặt tên con trai là Gerardo theo tên vị bác sĩ đã chăm sóc cô tại Pisco. Theo một số nguồn tin, Gerardo chỉ biết Lina là mẹ ruột của mình khi cậu lên 10 tuổi.

Khi lớn lên, Medina liên tục từ chối mọi yêu cầu phỏng vấn. Ở tuổi trưởng thành, cô làm thư ký cho chính bác sĩ Lozada, người đã đỡ đẻ cho mình. Cô kết hôn và sinh người con thứ hai vào năm 1972, tức 33 năm sau khi Gerardo chào đời. Đáng buồn thay, Gerardo đã qua đời vào năm 1979 ở tuổi 40 vì ung thư xương. Theo một bài báo của Reuters năm 2002, Medina và chồng sống tại một khu phố nghèo ở Lima có tên là "Little Chicago".

Lina khi trường thành

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng của Lina

Tiến sĩ Eugster cho biết hầu hết các trường hợp dậy thì sớm đều không rõ nguyên nhân, nhưng những ca xuất hiện cực sớm đôi khi liên quan đến một khối u não lành tính được gọi là u mô thừa vùng dưới đồi. Khối u này phát triển trên vùng dưới đồi, một phần của não kiểm soát tuyến yên, cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất và giải phóng các hormone điều hòa sự phát triển tình dục. Mặc dù không ai trong đội ngũ bác sĩ của Lina đề cập đến khối u này, nhưng bác sĩ Escomel từng kết luận tình trạng của cô bé bắt nguồn từ một rối loạn tuyến yên.

Ngày nay, trẻ em có triệu chứng dậy thì sớm thường được điều trị bằng hormone tổng hợp để làm chậm hoặc ngăn chặn quá trình này cho đến khi trẻ lớn hơn. Nếu nguyên nhân được xác định là u mô thừa vùng dưới đồi, khối u có thể được loại bỏ bằng phẫu thuật laser xâm lấn tối thiểu.

Nguồn: Howstuffworks