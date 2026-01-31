Cậu bé bụ bẫm đáng yêu vừa nhún nhảy vừa hát nhưng lại khiến nhiều người hoảng hốt: Từ bao giờ người lớn lại cổ súy cho việc này vậy?

Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên TikTok ghi lại hình ảnh một bé trai khoảng 5 tuổi, thân hình bụ bẫm, đứng nhún nhảy và hát theo một ca khúc dành cho người lớn. Thoạt nhìn, nhiều người bật cười vì sự đáng yêu. Nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác dễ thương nhanh chóng nhường chỗ cho sự chột dạ: bài hát mà cậu bé thể hiện mang nội dung nhạy cảm, vượt xa độ tuổi tiếp nhận của trẻ nhỏ.

Và từ đó, một câu hỏi không thể né tránh được đặt ra: Vì sao người lớn, đặc biệt là cha mẹ lại để con mình tiếp xúc, thậm chí “diễn lại” những nội dung không phù hợp với lứa tuổi?

Trẻ nhỏ chưa hiểu hết, nhưng vẫn tiếp nhận và ghi nhớ

Không phải bỗng nhiên mà thế hệ 9x ai cũng biết đến "bé Xuân Mai", "bé Xuân Nghi" và những bài hát như "Con cò bé bé", "Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo"... Bởi vì đó là những "idol" phù hợp với trẻ nhỏ và là những bài hát phù hợp với chúng.

Chúng ta phàn nàn mãi về việc những nội dung Youtube không phù hợp với trẻ nhỏ nhưng lại dễ dãi với những bài hát có ca từ nhạy cảm, người lớn nghe ở nơi đông người còn ngại ngùng nữa là để cho trẻ con học thuộc lòng và hát lại?

Theo các chuyên gia tâm lý học phát triển, trẻ từ 3–6 tuổi đang ở giai đoạn não bộ tiếp thu thông tin rất mạnh mẽ. Dù trẻ có thể chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa của lời bài hát, nhưng vẫn ghi nhớ câu chữ, giai điệu, cảm xúc và phản ứng của người lớn xung quanh.

Việc lặp đi lặp lại những nội dung vượt độ tuổi có thể khiến trẻ hình thành nhận thức sai lệch, coi đó là điều bình thường. Đây là điểm khiến nhiều phụ huynh lo ngại, bởi trẻ nhỏ chưa có khả năng phân biệt đâu là nội dung phù hợp, đâu là ranh giới cần được tôn trọng.

Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển ngôn ngữ, cảm xúc và nhân cách của trẻ nhỏ. Những ca khúc phù hợp giúp trẻ học cách yêu thương, chia sẻ và biểu đạt cảm xúc tích cực.

Ngược lại, việc tiếp xúc sớm với các sản phẩm âm nhạc mang nội dung người lớn, đặc biệt liên quan đến tình cảm hoặc ngôn từ nhạy cảm, có thể gây nhiễu loạn nhận thức, khiến trẻ bắt chước mà không hiểu đúng bối cảnh hay chuẩn mực xã hội.

Trách nhiệm của cha mẹ là vai trò “bộ lọc” đầu tiên cho con

Đáng chú ý, không phải là clip tương tự được quay dựng có chủ đích, nhận được sự cổ vũ của người lớn và nhanh chóng lan truyền trên nền tảng số. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc sự ngây thơ của trẻ bị biến thành công cụ tạo nội dung giải trí.

Trẻ em không có khả năng tự bảo vệ hình ảnh cá nhân, cũng không đủ nhận thức để lựa chọn việc xuất hiện trước công chúng. Khi clip gây tranh cãi, chính trẻ là đối tượng bị đưa ra bàn luận, trong khi trách nhiệm thuộc về người lớn lại dễ bị bỏ quên.

Trong môi trường số hiện nay, việc trẻ vô tình tiếp xúc với nhiều loại nội dung là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cha mẹ có thể buông lỏng vai trò kiểm soát.

Cha mẹ cần trở thành “bộ lọc đầu tiên” cho con, lựa chọn những nội dung phù hợp với độ tuổi, đồng thời hướng dẫn trẻ hiểu đâu là thế giới của trẻ em, đâu là thế giới của người lớn. Sự thuận tiện của việc quay clip, đăng tải và nhận lượt tương tác không thể đặt lên trên lợi ích lâu dài của sự phát triển tâm lý trẻ nhỏ.

Bảo vệ tuổi thơ, bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ

Từ một đoạn clip tưởng chừng vô hại, câu chuyện đặt ra vấn đề lớn hơn về cách người lớn đang đồng hành cùng trẻ trong môi trường mạng. Bảo vệ trẻ không chỉ là ngăn chặn những nguy cơ rõ ràng, mà còn là chủ động nói “không” với những nội dung chưa phù hợp , dù chúng đang được coi là “trào lưu” hay “viral”.

Tuổi thơ của trẻ cần được tôn trọng và gìn giữ. Và trách nhiệm đó, trước hết, thuộc về những người lớn gần gũi với trẻ nhất.