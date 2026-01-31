Vì sao trẻ nhỏ thích "hóng hớt" người lớn nói chuyện?

Góc nhìn tâm lý học khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm

Khi còn nhỏ, trẻ thường ít quan tâm đến thế giới của người lớn. Tuy nhiên, từ khoảng 3–4 tuổi, nhiều phụ huynh nhận ra con mình bỗng trở nên đặc biệt “nhạy tai”: dù đang chơi hay tưởng như đã ngủ, trẻ vẫn chăm chú lắng nghe những cuộc trò chuyện của người lớn.

Hiện tượng này khiến không ít cha mẹ vừa buồn cười, vừa thắc mắc: vì sao trẻ lại thích “nghe lén” người lớn nói chuyện?

Theo các chuyên gia tâm lý, hành vi này không phải tò mò vô nghĩa mà phản ánh một giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ.

“Nghe lén” – con đường phát triển ngôn ngữ tự nhiên của trẻ

Các nhà tâm lý học cho biết, với trẻ nhỏ, thế giới người lớn luôn mang màu sắc bí ẩn và hấp dẫn. Những cuộc trò chuyện của người lớn chứa nhiều yếu tố mà trẻ hiếm khi tiếp xúc trong giao tiếp hàng ngày như từ vựng nâng cao, khái niệm trừu tượng, câu dài và cấu trúc ngữ pháp hoàn chỉnh.

Chính trạng thái “hiểu lơ mơ nhưng đủ để tò mò” đã kích thích trẻ lắng nghe. Theo nghiên cứu, đây là một hình thức học ngôn ngữ hiệu quả, được gọi là “học qua việc nghe ké” (overhearing learning). Trẻ có thể ghi nhớ từ mới và ngữ cảnh sử dụng dù không được dạy trực tiếp.

Khi trẻ lớn hơn, đặc biệt từ 3 tuổi trở đi, khả năng hiểu ngôn ngữ phát triển nhanh chóng. Lúc này, trẻ không còn hứng thú với kiểu nói chậm, đơn giản dành riêng cho trẻ em, mà bị cuốn hút bởi những cuộc đối thoại tự nhiên, giàu cảm xúc giữa người lớn.

Trẻ không chỉ nghe lời nói, mà còn “đọc” cảm xúc

Không dừng lại ở ngôn ngữ, việc lắng nghe người lớn trò chuyện còn giúp trẻ học cách nhận diện cảm xúc và quy tắc xã hội. Thông qua giọng điệu, nét mặt và cách phản ứng của người lớn, trẻ dần hiểu được khi nào một người vui, tức giận hay lo lắng.

Nghiên cứu của nhà tâm lý học Judy Dunn cho thấy, ngay cả khi không hiểu nội dung cuộc trò chuyện, trẻ khoảng 3 tuổi vẫn có thể cảm nhận chính xác bầu không khí cảm xúc. Đây được xem là nền tảng hình thành sự thấu cảm và hiểu biết xã hội sau này.

Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, trẻ biết điều chỉnh hành vi dựa trên những gì quan sát được từ tương tác của người lớn, chẳng hạn như nhận ra khi nào cần cẩn trọng, khi nào có thể thoải mái hành động.

Cha mẹ nên ứng xử thế nào khi trẻ thích “nghe lén”?

Theo các chuyên gia, không cần quá lo lắng khi trẻ thường xuyên lắng nghe người lớn nói chuyện. Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần lưu ý lựa chọn nội dung phù hợp.

Những cuộc trò chuyện đời thường như công việc, sinh hoạt, thời sự hay chuyện bạn bè có thể diễn ra tự nhiên trước mặt trẻ. Ngược lại, cha mẹ nên hạn chế nói xấu người khác, bộc lộ lo âu nặng nề hoặc xảy ra xung đột gay gắt giữa vợ chồng khi có trẻ ở bên.

Khi trẻ tò mò hỏi “bố mẹ đang nói gì”, thay vì quát mắng hay gạt đi, phụ huynh có thể linh hoạt giải thích hoặc mời trẻ tham gia nếu nội dung phù hợp. Điều này giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng và duy trì sự hứng thú học hỏi với thế giới xung quanh.

Lắng nghe – một cách lớn lên thầm lặng của trẻ

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc trẻ thích nghe người lớn nói chuyện là biểu hiện của quá trình học hỏi và hòa nhập xã hội. Trẻ không chỉ học ngôn ngữ, mà còn học cách hiểu con người và cảm xúc. Với sự định hướng đúng đắn từ cha mẹ, “nghe lén” có thể trở thành một phần quan trọng trong hành trình phát triển của trẻ.

Nguồn: Sohu