3 bánh bèo Kem - Dâu - Sữa mỗi lần ăn vạ, tranh đồ chơi hay nô nghịch là cả nhà "náo loạn"

Mới đây, khoảnh khắc trước giờ đi học của ba bánh bèo sinh ba Dâu - Kem - Sữa bất ngờ gây sốt mạng xã hội. Không khóc lóc, không mè nheo, ba cô công chúa nhỏ lại đồng loạt… ngồi trầm ngâm, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ về "ý nghĩa cuộc đời" trước khi đi lớp.

Một bé chống cằm, một bé nhìn xa xăm, bé còn lại thì thở dài đúng kiểu "bà cụ non", tạo nên khung cảnh vừa đáng yêu vừa buồn cười. Dân tình xem clip không nhịn được cười, ai cũng phải thốt lên: "Đi học mà như chuẩn bị họp phụ huynh vậy trời!".

Được biết, ba bánh bèo đáng yêu này là con gái sinh ba của gia đình anh Lưu Phụng (Sóc Trăng). Cư dân mạng vẫn thường truyền tai nhau câu nói: "Không đẻ con gái đời không nể" và nhà mẹ Phụng thì đúng là… được nể gấp ba lần khi sở hữu hẳn 3 công chúa nhỏ cùng lúc. Ba bé có tên gọi ở nhà cực ngọt ngào: Kem - Dâu - Sữa. Mỗi bé một nét nhưng điểm chung là bánh bèo chính hiệu, càng lớn càng lộ rõ độ lém lỉnh.

Nếu lúc trầm ngâm trước giờ đi lớp khiến dân mạng tan chảy thì những khoảnh khắc sinh hoạt hằng ngày của Kem - Dâu - Sữa lại khiến người xem… vừa thương vừa buồn cười. Ba chị em nổi tiếng với các màn ăn vạ đồng loạt, nô nghịch theo hội và đặc biệt là những cuộc tranh đồ chơi không khoan nhượng.

Nhưng rồi chỉ chốc lát sau, ba chị em lại nô ầm ầm, bày đủ trò nghịch, nhiều khi khiến bố mẹ dở khóc dở cười trước độ tinh nghịch của ba bánh bèo.

Có khi chỉ vì một món đồ nhỏ xíu nhưng nhất định phải tranh nhau, và thế là bố mẹ luôn phải đứng ra hòa giải trước những màn ăn vạ của ba bánh bèo. Tuy mệt nhưng bố mẹ lại thấy đó là những kỷ niệm tuổi thơ vô giá, bởi nhờ vậy mà các bé học cách chia sẻ, nhường nhịn và gắn bó với nhau hơn.

Ngay từ khi chào đời, Kem - Dâu - Sữa đã nhận được rất nhiều sự quan tâm nhờ vẻ ngoài bụ bẫm, biểu cảm phong phú và những khoảnh khắc đời thường siêu đáng yêu.

Gia đình anh Lưu Phụng thường xuyên ghi lại các khoảnh khắc sinh hoạt giản dị của các con và chia sẻ lên mạng xã hội. Chính sự tự nhiên, chân thật ấy đã giúp ba bánh bèo chiếm được cảm tình của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người còn đùa vui rằng:"Nhà có 3 con gái chắc lúc nào cũng ồn nhưng bù lại là hạnh phúc nhân ba".