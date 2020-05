Cất những món skincare này vào tủ lạnh, da bạn sẽ được "hack" đẹp lên gấp bội, tuổi thọ sản phẩm kéo dài hơn

Nếu bạn có thể sắm sửa cho mình một chiếc tủ lạnh mini, hay để riêng một ngăn thật sạch sẽ trong tủ lạnh để "trữ" đồ skincare thì sẽ rất tốt cho công cuộc chăm da mỗi ngày. Đặc biệt đối với những món chăm da dưới đây, việc bảo quản chúng trong tủ lạnh chắc chắn sẽ giúp làn da của bạn nhận được vô vàn lợi ích.

1. Serum vitamin C

Khi bảo quản serum vitamin C ở điều kiện bình thường, sản phẩm này dễ gặp phải nguy cơ bị oxy hóa và giảm khả năng cải thiện làn da theo thời gian. Vậy nên, muốn duy trì tuổi thọ cho serum vitamin C, bạn hãy ưu tiên cất sản phẩm này trong tủ lạnh, và serum vitamin C sẽ chất lượng đến từng giọt cuối cùng.

2. Những sản phẩm dưỡng da organic

Vì các sản phẩm hữu cơ không chứa hóa chất hay thành phần có tác dụng bảo quản, chúng nên được ưu tiên để cất giữ trong tủ lạnh. Như vậy, sản phẩm sẽ tránh được nguy cơ xuất hiện nấm mốc, không phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tuổi thọ của sản phẩm cũng được nâng cao.

3. Mặt nạ và gel lô hội

Muốn tăng hiệu quả làm mát, thư giãn làn da, bạn nên cất các loại mặt nạ và gel lô hội vào tủ lạnh. Điều này đặc biệt hữu ích trong mùa Hè, khi làn da của bạn dễ phải đối mặt với tình trạng căng thẳng, khó chịu và kích ứng do thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, các sản phẩm được giữ lạnh sẽ giúp giảm sưng, dưỡng da săn chắc và hô biến lỗ chân lông như nhỏ mịn hơn.

4. Xịt khoáng và toner

Làn da của bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, sảng khoái hơn khi dùng các sản phẩm xịt khoáng hay toner được cất trong tủ lạnh. Và giống như rất nhiều các sản phẩm trên, xịt khoáng và toner cũng sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn nếu bạn bảo quản chúng trong môi trường mát lạnh.

5. Các dụng cụ làm đẹp

Đá Gua Sha hay thanh lăn ngọc sẽ phát huy hiệu quả giảm sưng, là phẳng bọng mắt, làm săn chắc và thư giãn làn da tối ưu nếu được cất giữ trong tủ lạnh.

Nguồn: Nudie Glow