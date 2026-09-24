Cắt 1 mét ruột non cứu bệnh nhi người Lào bị tắc ruột nặng

Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Bệnh nhi người Lào được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng tắc ruột diễn biến nặng, cơ thể suy kiệt. Trẻ từng được phẫu thuật tắc ruột tại Lào gần một tháng trước.

Khi nhập viện, trẻ xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội, nôn dịch xanh và bí đại tiện. Việc khai thác bệnh sử liên quan đến cuộc phẫu thuật trước đó gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Các bác sĩ phải phối hợp với gia đình để làm rõ tiền sử và giải thích tình trạng nguy cấp, từ đó thống nhất phương án phẫu thuật.

Ekip Khoa Ngoại Tổng hợp phối hợp Khoa Gây mê Hồi sức nhanh chóng đưa bệnh nhi vào phòng mổ. BS. Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cùng các bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện tình trạng dính ruột phức tạp. Một đoạn ruột non dài khoảng 100 cm bị giãn, phù nề và dính thành khối, kèm tổn thương rộng ở thanh mạc. Đoạn ruột tổn thương được đánh giá có khả năng phục hồi kém, vì vậy các bác sĩ quyết định cắt bỏ khoảng 1 mét ruột non và nối lại đường tiêu hóa.

Sau phẫu thuật, miệng nối lưu thông tốt, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, tắc ruột sau phẫu thuật có thể liên quan đến tình trạng dính ruột, gây cản trở lưu thông đường tiêu hóa. Người bệnh có các dấu hiệu như đau bụng tăng dần, nôn, chướng bụng hoặc bí trung đại tiện cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám sớm.

Với những trường hợp từng phẫu thuật ổ bụng, việc cung cấp đầy đủ thông tin về tiền sử can thiệp, loại phẫu thuật và diễn biến sau mổ có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán và lựa chọn phương pháp điều trị.