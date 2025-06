Chiếc xe kéo Jimmy - Jenny nhà Phương Oanh lăng xê ngày ấy giờ thành xe chở "búp măng" siêu hot của các trường mầm non

Cách đây không lâu, cặp sinh đôi Jimmy - Jenny nhà Phương Oanh xuất hiện trong chiếc xe kéo màu đỏ khiến cộng đồng bỉm sữa bùng nổ.

Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ rằng mỗi lần đưa con đi chơi là một dịp để các bé học hỏi và mở rộng tầm nhìn. Các em sẽ được gặp gỡ những người bạn mới, trải nghiệm những trò chơi mới, và hiểu thêm về cuộc sống. Chuyến đi vừa là cơ hội vui chơi, vừa là cơ hội giáo dục, giúp các bé phát triển tư duy và kỹ năng xã hội. Phương Oanh cho rằng những trải nghiệm như vậy sẽ giúp các con trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống sau này.

Trong video chia sẻ của Phương Oanh về chuyến đi chơi cuối tuần, một món đồ bất ngờ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đó chính là chiếc xe kéo 2 em bé Jimmy và Jenny, món đồ mà hội chị em không ngừng tìm kiếm.

Chiếc xe kéo này không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu, mà còn bởi tính năng cực kỳ tiện lợi và chất lượng vượt trội. Đây là chiếc Xe kéo 4 bánh Radio Flyer 3-in-1 EZ Fold Wagon, một sản phẩm được thiết kế đặc biệt dành cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Với thiết kế chắc chắn, tiện lợi, không gian rộng rãi, chiếc xe này nhanh chóng trở thành sản phẩm được giới bỉm sữa lựa chọn.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 thời gian ngắn, tầm ảnh hưởng của chiếc xe đã lan sang cả giới mầm non khi rất nhiều trường mầm non lựa chọn chiếc xe này để chở các "búp măng" di chuyển trên đường, nhất là vào những dịp nhà trưởng tổ chức cho các bé đi chơi, tham quan...

Đoạn clip được kenh Tiktok Quang Huy đăng tải với hình ảnh 2 cô giáo đang kéo theo 2 chiếc xe bên trong chở vài búp măng đi chơi. Các búp măng thì chill còn các cô thì có thì mồm mũi nhanh nhau thở!

Phải công nhận là chiếc xe tiện lợi này rất phù hợp để sử dụng làm xe chở "búp măng", vừa an toàn vừa quản lý dễ dàng, mà những búp măng còn bé bỏng này cũng không bị mệt, chỉ việc chill chill ngắm phố phường và người đi đường. Chỉ tội các cô kéo theo đàn con nheo nhóc này thì cũng quá là mệt đi!

Về mặt an toàn, chiếc xe kéo này được trang bị dây an toàn giúp bảo vệ các bé trong suốt chuyến đi. Dây an toàn này rất quan trọng, đặc biệt là khi các bé còn nhỏ, dễ dàng di chuyển hoặc quậy phá. Với chiếc xe kéo này, các bậc phụ huynh có thể yên tâm hơn khi cho con đi chơi, vì các bé sẽ luôn được giữ an toàn.

Tuy nhiên, cũng không ít dân chuyên tinh ý nhận ra rằng chiếc xe kéo này không giống chiếc xe mà Phương Oanh đã sắm cho cặp sinh đôi Jimmy - Jenny cho lắm.

Nếu bố mẹ hay các trường mầm non quan tâm đến "siêu xe" của cặp song sinh Jimmy - Jenny thì đây là chiếc xe kéo 4 bánh Radio Flyer 3-in-1 EZ Fold Wagon hiện có giá hơn 3 triệu đồng.