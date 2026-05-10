Huyền 2k4 và Bụt được khen ly hôn văn minh trong tiệc sinh nhật con gái, dân tình còn cười ngất với cảnh mẹ Huyền khệ nệ bế bé Sam

Mới đây, TikToker Khánh Huyền 2k4 khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật của con gái đầu lòng Bảo Anh, thường được gọi thân mật là bé Sam. Ngay khi xuất hiện, cô bé đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu cùng những biểu cảm lanh lợi khiến dân tình không khỏi "lụi tim".

Nhiều người còn dành lời khen cho bé Sam ngày càng phổng phao, trộm vía và đáng yêu hết nấc. Chính Khánh Huyền cũng hài hước tiết lộ rằng hiện tại con gái còn mặc đồ lớn hơn mẹ một size, đủ để thấy nữ TikToker "nuôi con quá mát tay".

Tiệc sinh nhật năm nay của bé Sam được Khánh Huyền chuẩn bị theo concept nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng chỉn chu, lấy gam màu hồng làm chủ đạo với không gian ấm cúng tại nhà. Nữ TikToker đã đầu tư khá kỹ cho phần trang trí để dành điều đặc biệt nhất cho con gái.

Không chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết, bữa tiệc còn có sự góp mặt của Thanh Tâm cùng con gái, tạo nên màn hội ngộ của những "mẹ bỉm hot TikTok" được dân mạng thích thú.

Tuy nhiên, nhân vật gây chú ý hơn cả lại là sự xuất hiện của Duy Nhỏ (Bụt) - bố của bé Sam. Dù đã chính thức ly hôn, Khánh Huyền và Duy Nhỏ vẫn cùng xuất hiện trong ngày đặc biệt của con gái. Khoảnh khắc cả hai cùng tổ chức sinh nhật cho bé Sam được nhiều người nhận xét là hình ảnh đẹp của một cuộc chia tay văn minh: không còn là vợ chồng nhưng vẫn đặt con cái lên ưu tiên hàng đầu.

Cặp đôi từng có hành trình tình cảm kéo dài nhiều năm trước khi xác nhận "đường ai nấy đi" vào đầu năm 2026. Khi thông báo ly hôn, Khánh Huyền cho biết cả hai chia tay trong sự tôn trọng, không có người thứ ba và mong muốn cùng nhau nuôi dạy con tốt nhất.

Sau biến cố hôn nhân, bé Sam vẫn là sợi dây kết nối lớn nhất giữa hai người. Cô bé thường xuyên xuất hiện trong các video đời thường cùng mẹ và luôn nhận được nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng. Những khoảnh khắc Sam quấn quýt, dỗ dành mẹ từng viral trước đó cũng khiến nhiều người xúc động.

Về phía Khánh Huyền, sau ly hôn, nữ TikToker sinh năm 2004 được nhận xét ngày càng trưởng thành hơn. Cô tập trung phát triển sự nghiệp sáng tạo nội dung, xây dựng hình ảnh cá nhân theo phong cách hiện đại, trưởng thành và độc lập hơn. Song song đó, Khánh Huyền vẫn cố gắng cân bằng giữa công việc và vai trò làm mẹ, dành nhiều thời gian chất lượng cho con gái mỗi khi có thể.

Từ một "hot girl mạng xã hội" bước vào hôn nhân và làm mẹ từ khá sớm, Khánh Huyền giờ đây đang cho thấy hình ảnh một người phụ nữ trẻ bản lĩnh: dám bước qua biến cố, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và vẫn giữ trọn tình yêu dành cho con gái.