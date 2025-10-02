Cảnh giác tai nạn chó cắn: Bé trai 5 tuổi suýt bị hủy hoại gương mặt

Bệnh nhi L.H.H., được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng vết thương phức tạp, chảy máu nhiều sau khi bị chó hàng xóm tấn công. Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi được kiểm soát đường thở, giảm đau, xử trí dự phòng dại và uốn ván.

BS.CKII Hồ Vân Phụng - Quyền Trưởng khoa Răng Hàm Mặt đã huy động khẩn ekip Mắt - Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng cùng phối hợp phẫu thuật. Trong hơn 2 giờ, các bác sĩ cắt lọc mô, tái tạo nhiều lớp từ trán, cung mày đến mi trên, khôi phục mí mắt và hệ thống lệ đạo, đồng thời khâu ẩn theo nếp da để hạn chế sẹo. Sau 2 tuần điều trị và theo dõi thị lực, bệnh nhi đã xuất viện.

Các chuyên gia cảnh báo: tổn thương do chó cắn ở trẻ thường nặng vì vùng mặt ngang tầm đầu chó, nguy cơ nhiễm trùng, sẹo xấu, ảnh hưởng thị lực và tâm lý lâu dài. Người nuôi cần rọ mõm, tiêm phòng dại đầy đủ, tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với chó.

Khi bị chó cắn, cần rửa vết thương bằng xà phòng ít nhất 15 phút, che gạc sạch và đến ngay cơ sở y tế; không bôi thuốc lá, thuốc màu hay tự khâu tại nhà. Trường hợp trên cho thấy xử trí sớm trong "giờ vàng" quyết định thành công trong cứu chữa, bảo toàn gương mặt và đôi mắt cho trẻ.