Bé 8 tháng tuổi bị “mắc dị vật ở họng” do nuốt phải giấy bạc: Nguy cơ tử vong cao mà nhiều phụ huynh dễ chủ quan

Mỗi em bé sau sinh hầu như đều được bổ sung vitamin D. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng việc tưởng chừng rất quen thuộc này cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.

Mới đây, một bé trai 8 tháng tuổi tại Trung Quốc, gọi là bé Lạc Lạc (tên đã thay đổi), đã vô tình nuốt phải mảnh giấy bạc từ vỉ thuốc vitamin D, dẫn đến tình trạng dị vật mắc ở họng – một trong những tai nạn nguy hiểm nhất với trẻ nhỏ.

Mẹ của bé kể lại, trong lúc cho con uống vitamin D, bé cầm vỉ thuốc có lớp giấy bạc và nghịch. Chỉ vài giây sau, bé bất ngờ ho sặc, lúc đó người mẹ mới phát hiện trong miệng con có mảnh giấy bạc.

Sau đó, bé xuất hiện các dấu hiệu bất thường như:

Khàn giọng rõ rệt

Khóc yếu, tiếng nhỏ

Khi quấy khóc có dấu hiệu lõm ngực (khó thở)

Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện địa phương. Kết quả chụp CT cho thấy có dị vật nằm dưới thanh môn. Ngay sau đó, bé được chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi Hồ Nam.

Tại đây, các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng đã tiến hành nội soi khí quản khẩn cấp và lấy ra một mảnh giấy bạc kích thước khoảng 0,3 x 0,4 x 0,4 cm . Hiện tại, bé đã hồi phục tốt.

Dị vật đường thở – nguy cơ tử vong chỉ trong vài phút

Bác sĩ Triệu Vĩ Lượng (khoa Tai mũi họng) cảnh báo:

“Nếu dị vật lớn và bít kín thanh môn, trẻ có thể ngừng tim do thiếu oxy chỉ trong vài chục giây đến vài phút.”

Theo chuyên gia, dị vật ở họng là một trong những tai nạn nguy hiểm nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ .

Đặc biệt:

Những vật sắc như mép giấy bạc có thể làm trầy xước niêm mạc họng

Gây phù nề nhanh chóng, làm tắc nghẽn đường thở nặng hơn

Nếu tổn thương dây thanh, có thể để lại di chứng thay đổi giọng nói vĩnh viễn

Ngoài ra, dị vật còn có thể gây ra các triệu chứng giống viêm thanh quản cấp như:

Khàn tiếng, mất tiếng

Ho ông ổng như tiếng chó sủa

Thở rít khi hít vào

Triệu chứng thường nặng hơn vào ban đêm, dễ dẫn đến suy hô hấp

Khuyến cáo quan trọng từ bác sĩ

Các chuyên gia nhấn mạnh:

Khi cho trẻ uống thuốc, cần để trẻ ngồi yên , không vừa ăn vừa chơi

Sau khi uống, phải chắc chắn trẻ đã nuốt xong mới để trẻ tiếp tục hoạt động

Không bao giờ để trẻ ra khỏi tầm mắt , dù chỉ trong thời gian ngắn

Đặc biệt:

“Dị vật đường thở giống như một cuộc chạy đua với thời gian. Khi phát hiện trẻ hít phải dị vật, tuyệt đối không vỗ lưng hay cố móc ra, mà phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có khả năng xử lý.”

Lời nhắc dành cho cha mẹ

Tai nạn của bé Lạc Lạc là một lời cảnh báo rõ ràng:

Những vật nhỏ, tưởng như vô hại trong sinh hoạt hằng ngày, lại có thể trở thành mối nguy lớn đối với trẻ nhỏ.

Chỉ một chút lơ là, hậu quả có thể xảy ra trong tích tắc. Vì vậy, việc quan sát sát sao và đảm bảo an toàn khi chăm sóc trẻ là điều không thể chủ quan.

Nguồn: Tam Tương Đô Thị Báo