Mới đây, Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận một bệnh nhi 14 tuổi nhập viện với chấn thương nghiêm trọng vùng mặt và mắt.

Theo người nhà, trong lúc vui chơi và sử dụng máy cắt đá, một mảnh đá bất ngờ văng trúng mặt khiến bệnh nhi bị tổn thương nặng ở mắt cùng nhiều vết thương phức tạp quanh hốc mắt. Trẻ được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau tai nạn.

Các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật, lấy bỏ dị vật là các mảnh đá, sỏi vỡ vụn nằm dưới mi mắt, đồng thời khâu phục hồi vết thương lớn vùng mi mắt. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe bệnh nhi ổn định, thị lực được bảo tồn và đã xuất viện.

Trường hợp trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn thương tích ở trẻ em trong dịp nghỉ hè. Thực tế, nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra khi trẻ tự ý sử dụng các loại máy móc, thiết bị điện hoặc tham gia các hoạt động tiềm ẩn nguy hiểm mà chưa nhận thức đầy đủ về mức độ rủi ro.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát con em trong thời gian nghỉ hè, không để trẻ chơi một mình tại khu vực có máy móc, công trình xây dựng, xưởng sản xuất hoặc nơi chứa vật sắc nhọn, dễ gây thương tích. Bên cạnh đó, gia đình cần thường xuyên hướng dẫn trẻ kỹ năng phòng tránh tai nạn, nhận biết các nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt hằng ngày để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của trẻ.