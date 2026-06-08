Trò chơi gióng vỏ chăn vào quạt để làm "nhà phao" vốn quen thuộc với nhiều đứa trẻ, nhưng tình huống nghẹt thở xảy ra lúc rạng sáng mới đây là lời cảnh tỉnh đắt giá cho các bậc phụ huynh về hiểm họa từ thiết bị điện.

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ và bàn tán xôn xao trước một đoạn video trích xuất từ camera an ninh phòng ngủ của một gia đình. Theo đó, hai đứa trẻ đã nảy ra trò nghịch ngợm: trùm kín phần đuôi của một chiếc vỏ chăn bông vào lồng chiếc quạt cây đang bật số lớn để gió thổi phồng lên thành một "chiếc túi khổng lồ".

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Tuy nhiên, do vỏ chăn quá dày và kín khí, áp lực cản trở luồng gió quá lớn khiến chiếc quạt cây bị mất thăng bằng, đổ rầm xuống sàn và suýt chút nữa đã va đập mạnh vào người hai đứa trẻ. Tiếng động lớn lúc rạng sáng kèm theo cảnh tượng chiếc quạt đổ sập trong tích tắc khiến hai em một phen khiếp vía, đứng hình mất vài giây vì hoảng sợ.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hai đứa trẻ đang ngồi ngay sát chiếc quạt. May mắn là các em không ghé sát mặt vào lồng quạt hay bị cánh quạt, thân quạt văng trúng nên không có thương tích nào xảy ra.

"Một trò tưởng rằng đơn giản, thú vị. Nhưng lại là một bài học nhớ đời cho bọn trẻ. May mắn khi không đứa nào dí mặt vào… Có thể các bác trách các cháu, các cháu rất dại dột và lúc đó 5h sáng, còn ngái ngủ nên k biết được sự nguy hiểm đang ở gần. Chia sẻ video với mục đích nhắc các mẹ quan tâm và rút kinh nghiệm từ bài học nhà em. Các mẹ đừng vào mắng nặng lời các con mà khổ thân bọn trẻ. Không sao đã là may mắn rất lớn của nhà em rồi ạ." - Người mẹ, đồng thời là chủ tài khoản chia sẻ đoạn clip tâm sự.

Chị cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng. Lúc này các con vừa ngủ dậy, đầu óc còn ngái ngủ nên hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm của trò chơi tự phát này.

Thay vì trách mắng hay dùng những lời lẽ nặng nề với con cái, người mẹ chọn cách chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội với mục đích tích cực: mong muốn các bậc phụ huynh khác lấy đây làm bài học kinh nghiệm để quan tâm, nhắc nhở con mình kỹ lưỡng hơn.

Trò chơi tuổi thơ và những nguy cơ chực chờ từ chiếc quạt điện

Trò trùm vỏ chăn vào quạt để tạo thành một "phòng hơi", "nhà bóng" mini là trò tiêu khiển quen thuộc của rất nhiều thế hệ trẻ em. Tuy nhiên, dưới góc độ an toàn, các chuyên gia cảnh báo trò chơi này ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn nguy hiểm:

Nguy cơ chập cháy điện: Khi bị bọc kín bằng vỏ chăn, luồng gió từ quạt không thể lưu thông để làm mát động cơ. Việc bật quạt công suất lớn trong tình trạng bị bí khí rất dễ khiến motor bị quá nhiệt, dẫn đến chập điện hoặc cháy nổ vỏ nhựa.

Tai nạn do va đập vật lý: Quạt cây thường có thiết kế cao, trọng tâm dễ bị xê dịch. Khi vỏ chăn phồng lên hoặc trẻ kéo níu, quạt rất dễ bị đổ sập. Cánh quạt đang quay với tốc độ cao nếu bị vỡ hoặc bung lồng bảo vệ có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng ở vùng mặt, mắt của trẻ.

Tai nạn với trẻ nhỏ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chỉ từ một phút ngẫu hứng hoặc sự tò mò của con trẻ. Câu chuyện "thoát hiểm" đầy may mắn của gia đình trên chính là lời nhắc nhở quý giá để mỗi bậc cha mẹ chủ động hơn trong việc giáo dục con em mình tránh xa các trò chơi nguy hiểm với thiết bị điện trong nhà.