Cần phải biết ngay lúc này: Áo len mặc với 5 món thời trang sau là đẹp nhất!

Khi thời tiết lạnh giá ghé thăm, áo len gần như trở thành item phải có trong tủ đồ của phái đẹp. Không chỉ giữ ấm tốt, áo len còn dễ phối, phù hợp với nhiều phong cách từ nữ tính, thanh lịch đến năng động, cá tính. Tuy nhiên, để mặc áo len sao cho thật đẹp và tôn dáng thì việc lựa chọn item đi kèm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Dưới đây là 5 cách phối đồ với áo len được đánh giá là "chuẩn chỉnh" nhất, vừa dễ áp dụng vừa giúp nâng tầm diện mạo hàng ngày.

Áo len ôm và quần cạp cao

Sự kết hợp giữa áo len ôm và quần cạp cao luôn nằm trong top những công thức mặc đẹp không bao giờ lỗi mốt. Áo len dáng ôm giúp khoe khéo đường cong cơ thể, trong khi quần cạp cao lại có khả năng "hack" chiều cao cực kỳ hiệu quả, tạo cảm giác đôi chân dài và vóc dáng cân đối hơn.

Set đồ này đặc biệt phù hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch, tối giản. Bạn có thể chọn quần cạp cao dáng đứng hoặc ống suông nhẹ, kết hợp cùng áo len trơn màu trung tính như be, nâu, xám hoặc đen. Chỉ cần sơ vin gọn gàng và thêm một đôi giày mũi nhọn hay ankle boots là đã có ngay outfit vừa gọn gàng vừa sang trọng.

Áo len và chân váy

Nếu muốn mang đến vẻ ngoài nữ tính, mềm mại hơn, áo len phối cùng chân váy chính là lựa chọn lý tưởng. Tùy vào kiểu dáng chân váy, bạn có thể linh hoạt biến hóa phong cách theo nhiều hướng khác nhau.

Áo len dáng ngắn đi cùng chân váy chữ A giúp tôn vòng eo và tạo cảm giác trẻ trung. Trong khi đó, áo len dáng rộng phối với chân váy midi lại mang đến nét dịu dàng, thanh lịch rất phù hợp để đi làm hoặc dạo phố. Những chiếc chân váy chất liệu dạ, len hoặc da cũng là gợi ý hay cho mùa lạnh, vừa giữ ấm vừa giúp tổng thể trông thời thượng hơn.

Cardigan và sơ mi

Cardigan và sơ mi là bộ đôi quen thuộc nhưng chưa bao giờ khiến các tín đồ thời trang cảm thấy nhàm chán. Sơ mi mặc bên trong cardigan tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, trí thức nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và dễ gần.

Cách phối này đặc biệt phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần sự lịch sự vừa phải. Bạn có thể chọn sơ mi trắng basic kết hợp cardigan màu pastel để tạo cảm giác trẻ trung, hoặc cardigan tông trầm đi cùng sơ mi kẻ để tăng thêm điểm nhấn. Chỉ cần cài vài cúc cardigan hoặc khoác hờ bên ngoài là đã đủ tạo nên outfit tinh tế, dễ ghi điểm.

Áo len và quần jeans

Áo len và quần jeans là combo "kinh điển" dành cho những ngày không biết mặc gì. Sự đơn giản, tiện dụng nhưng vẫn thời trang của set đồ này khiến nó phù hợp với hầu hết mọi hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố cuối tuần.

Bạn có thể chọn áo len dáng rộng phối cùng quần jeans ống đứng để tạo vẻ ngoài năng động, phóng khoáng. Nếu muốn trông gọn gàng hơn, áo len dáng ngắn hoặc dáng ôm kết hợp jeans cạp cao sẽ là lựa chọn an toàn. Những gam màu cơ bản như xanh denim, trắng, be hay nâu khi đi cùng áo len đều mang lại cảm giác hài hòa, dễ nhìn và không kén người mặc.

Áo len và quần ống rộng vải dày

Quần ống rộng vải dày đang là xu hướng được nhiều chị em yêu thích trong những năm gần đây, đặc biệt là vào mùa đông. Khi kết hợp với áo len, set đồ này mang đến vẻ ngoài thời thượng, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Để tổng thể không bị "nuốt dáng", bạn nên ưu tiên áo len dáng ngắn hoặc sơ vin gọn gàng với quần ống rộng cạp cao. Chất liệu vải dày dặn của quần giúp giữ phom tốt, tạo cảm giác chỉn chu và sang hơn so với quần vải mỏng. Set đồ này rất phù hợp cho những buổi dạo phố, cà phê hay thậm chí là đi làm trong môi trường sáng tạo.

