Trời chuyển lạnh, chị em phải diện ngay combo áo len và quần jeans với 5 cách kết hợp siêu hack tuổi

Áo len và quần jeans là hai món đồ cơ bản nhưng luôn đầy sức hút trong tủ đồ của mọi chị em. Chúng dễ phối, thoải mái và có thể biến hóa linh hoạt cho nhiều dịp khác nhau. Dưới đây là 5 cách kết hợp áo len với quần jeans để bạn luôn tự tin và phong cách trong mùa đông xuân này.

Áo len họa tiết và quần jeans

Nếu bạn yêu thích sự năng động và một chút cá tính, áo len họa tiết chính là lựa chọn lý tưởng để phối với quần jeans. Những họa tiết như kẻ, chấm bi hay hình học sẽ làm tươi mới set đồ của bạn, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và nổi bật. Bạn có thể chọn một chiếc áo len họa tiết với tông màu nhẹ nhàng, như trắng đen hoặc be, để dễ dàng phối hợp với những chiếc quần jeans đơn giản.

Khi mặc set đồ này, hãy chọn quần jeans vừa vặn, không quá chật để tạo sự cân đối. Để hoàn thiện phong cách, một đôi giày sneaker trắng hoặc boot cao cổ sẽ làm tăng vẻ hiện đại và năng động cho bộ trang phục của bạn.

Áo len trắng và quần jeans

Áo len trắng luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của phái đẹp. Màu trắng tươi sáng và tinh tế sẽ mang lại vẻ đẹp thanh lịch, dễ chịu. Khi kết hợp với một chiếc quần jeans dáng suông hoặc skinny, bạn sẽ có ngay một bộ trang phục vừa đơn giản nhưng cũng rất sành điệu.

Để thêm phần thu hút, bạn có thể chọn quần jeans có một chút chi tiết đặc biệt như xẻ gấu hoặc thêu hoa nhỏ. Giày bệt, sneaker trắng hay giày cao gót đều là những lựa chọn tuyệt vời cho set đồ này, tùy thuộc vào cảm hứng mà bạn muốn hướng đến. Đây là một bộ trang phục lý tưởng cho những ngày đi làm hoặc gặp gỡ bạn bè.

Áo len và quần jeans đen

Nếu bạn yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn có sự thanh lịch, sự kết hợp giữa áo len và quần jeans đen chính là lựa chọn hoàn hảo. Áo len có thể là bất kỳ màu sắc nào, từ màu trung tính như xám, nâu đến những tông màu nổi bật như đỏ, xanh navy hay cam. Quần jeans đen luôn mang lại sự thanh thoát và dễ dàng kết hợp với mọi kiểu dáng áo.

Một chiếc áo len mỏng nhẹ kết hợp với quần jeans đen ôm sát cơ thể tạo nên một tổng thể đơn giản nhưng rất "chất". Bạn có thể phối thêm một chiếc áo khoác dài hoặc vest, kèm theo đôi boots cao gót để tăng thêm sự sang trọng và cá tính.

Áo len và quần ống vẩy

Trong khi quần jeans ôm sát vẫn được ưa chuộng, thì quần jeans ống vẩy lại đang dần trở lại và tạo nên xu hướng mới. Khi kết hợp áo len với quần jeans ống vẩy, bạn không chỉ có được một bộ trang phục thoải mái, dễ chịu mà còn vô cùng trendy.

Quần jeans ống vẩy thường có phần gấu quần rộng, giúp bạn khoe được đôi giày hoặc boots ưa thích. Vì vậy, bạn có thể chọn những đôi giày cao gót hoặc sandal mảnh để tạo sự thanh thoát. Áo len có thể là dáng suông hoặc ôm sát cơ thể, tùy theo sở thích. Cả hai kiểu dáng đều mang lại sự hài hòa cho tổng thể trang phục.

Để tạo điểm nhấn, bạn có thể chọn áo len với những màu sắc hoặc họa tiết bắt mắt như họa tiết kim tuyến, kẻ ngang hoặc màu sắc tươi sáng. Đôi khi, sự tương phản giữa áo len và quần jeans ống vẩy sẽ mang lại một cái nhìn mới mẻ và phá cách cho phong cách của bạn.

Áo len xám và quần jeans

Áo len xám là một lựa chọn vô cùng linh hoạt và dễ kết hợp. Màu xám trung tính không quá nổi bật nhưng vẫn mang lại sự trang nhã và hiện đại. Khi mặc áo len xám kết hợp với quần jeans, bạn có thể chọn quần jeans màu đen, xanh hoặc thậm chí là những màu sáng như trắng hay be để tạo sự đối lập tinh tế.

Phong cách này thích hợp cho những buổi đi dạo phố, cà phê cùng bạn bè, hoặc thậm chí là trong những buổi gặp gỡ công việc nhẹ nhàng. Bạn có thể chọn một chiếc áo len xám có chi tiết như cổ lọ hoặc tay áo loe để tạo sự khác biệt cho bộ trang phục. Giày thể thao, giày oxford hay giày mule đều là những lựa chọn phù hợp.

Ảnh: Sưu tầm