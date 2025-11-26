Cân nặng chạm mốc 72kg sau sinh, mẹ 2 con làm điều này mà giảm 20kg, hình ảnh hậu giảm cân khiến nhiều người không nhận ra

Với chị em phụ nữ, việc sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, thon gọn luôn mang lại cảm giác tự tin và tích cực hơn trong cuộc sống. Thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng giảm cân, đặc biệt là sau sinh, khi cơ thể thay đổi và việc chăm con khiến thời gian dành cho bản thân trở nên xa xỉ.

Chị Thảo Nguyên (sống tại Hà Nội) từng rơi vào hoàn cảnh đó, cân nặng chạm mốc 72kg , cơ địa khó giảm, thậm chí mắc tuyến giáp khiến chuyển hóa chậm.

Thảo Nguyên trước đây và bây giờ

Hành trình trở về 50kg hiện tại là cả quá trình dài, có lúc chững cân, có lúc nản, thậm chí từng thử nhịn ăn nhưng không hiệu quả. Chỉ đến khi hiểu rằng cơ thể cần được nuôi bằng bữa ăn đủ – đúng – lành mạnh , chị Nguyên mới thực sự thay đổi.

Thay vì cắt bỏ tinh bột hay ép mình nhịn đói, chị Nguyên chọn học công thức: ăn bằng đĩa để kiểm soát khẩu phần, nấu đồ ăn đẹp mắt để… có động lực ăn healthy lâu dài. Vì nấu cho cả nhà nên cô vẫn chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, nhưng lúc ăn luôn loại bỏ phần da, hạn chế chất béo xấu.

Cô đã thay đổi rất nhiều từ khi quyết định giảm cân

Thảo Nguyên tự tin của hiện tại

Nhìn những đĩa healthy đầy tôm, rau củ, cơm và màu sắc, nhiều người tưởng chị Nguyên ăn "quá trời". Thực tế, cô vận động với cường độ rất cao: chạy 300km/tháng , tập gym, boxing và đôi khi tập hai buổi một ngày. Lượng thức ăn trên đĩa vì thế được tính toán để đáp ứng nhu cầu vận động chứ không phải "ăn nhiều vô tội vạ" như cảm giác khi nhìn ảnh.

Cô giải thích: lượng cơm chỉ bằng một bát nước chấm úp xuống , sáu con tôm là khẩu phần bình thường với người vận động mạnh, còn phần lớn bữa ăn là rau củ. Quan trọng hơn, ăn đủ đạm giúp cô không thèm ăn vặt – thứ dễ khiến calo vượt khung mà không ai để ý.

Những đĩa ăn ngon và đầy dinh dưỡng

Chế độ ăn của chị Nguyên được duy trì khá ổn định:

- Sáng: khoai, yến mạch, hạt chia, sữa chua, hoa quả

- Trưa: ăn cơm để đảm bảo tinh bột nuôi cơ thể

- Tối: giảm tinh bột nhưng không loại bỏ hoàn toàn



Chị Nguyên quan niệm: tinh bột tốt giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể và glucose đảm bảo hoạt động trí não, và việc cắt hoàn toàn nhóm này sẽ không mang lại hiệu quả lâu dài. Điều cô ưu tiên vẫn là ăn ngon – ăn đủ – khỏe mạnh , thay vì ép cân quá mức.



"Mỗi người một cơ địa nên không thể bê nguyên cách ăn của tôi áp dụng cho người khác", chị Nguyên chia sẻ.

Điều khiến chị tự hào nhất không phải con số 22kg đã giảm, mà là việc cơ thể khỏe hơn, da dẻ vẫn đẹp sau quá trình giảm cân dài hơi. Là mẹ hai con, từng có thời điểm tự ti vì cân nặng tăng mãi không xuống, chị hiểu rõ cảm giác bế tắc của nhiều phụ nữ sau sinh.

Chị khẳng định khi bữa ăn được chăm chút, khi cơ thể được nạp đúng cách, khi kỷ luật đi cùng sự thấu hiểu bản thân, giảm cân hoàn toàn có thể trở thành hành trình nhẹ nhàng.